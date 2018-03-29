Кремль решил пока не менять губернатора Кемеровской области
Кремль решил пока не менять губернатора Кемеровской области, который после пожара в торговом центре не появился ни на месте трагедии, ни на митинге. Аман Тулеев покинет свой пост позже, — сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.
В Кремле не стали комментировать публикацию РБК — «никогда и никакие кадровые решения мы не анонсируем», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В администрации Кемеровской области также информацией об отставке Тулеева не располагают – губернатор продолжает работать, он встречается с родственниками погибших, — сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе.
Сегодня же администрация Кемеровской области сообщила, что глава региона и его заместители перечислили свой однодневный заработок на счет помощи семьям погибших. Позже эта новость была удалена с сайта.
Комментарии29
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sensei54 29 марта 2018 | 14:06
Песков: «Кремль кадровые решения не анонсирует»
………………………………………………………………………………..
«Наконец однажды середи дороги
Шестернею цугом показались дроги:
На дрогах высокий гроб стоит дубовый,
А в гробу-то барин; а за гробом - новый.
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету - и уехал в Питер.»
………………………………………..
Вот так, граждане холопы.
evgolius7 29 марта 2018 | 14:20
Тулеев заявил, что теми, кто будет писать и освещать трагедию в Кемерово, займётся ФСБ.
Не теми, кто повинен в трагедии, а кто пытается рассказать правду о трагедии - родителями погибших детей, свидетелями, независимыми журналистами.
Как такого менять?
nikitin43 29 марта 2018 | 14:30
evgolius7: может они его приравняли к кадырову и сделали кузбасс чечнёй , тогда дэнги давай .
georg100 29 марта 2018 | 15:31
Аман Тулеев покинет свой пост позже,..... вместе с вовой.
ansh 29 марта 2018 | 14:11
//Кремль решил пока не менять губернатора Кемеровской области//
Мужественное решение :-) Хотя, по смыслу федеративного государства губеров меняют избиратели, и в некоторых случаях, отстраняет суд...
jetsam 29 марта 2018 | 14:13
@Кремль решил пока не менять губернатора Кемеровской области@
а кто такой этот кремль??????????????????????
----
Статья 3.
1. Носителем суверенитета и ____единственным___источником____власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно,.........
----
так что, мои кремлевские халуи, давайте меняйте.
wrongway1 29 марта 2018 | 14:22
jetsam:
так почему многонациональный народ...носитель власти,не изменит эту власть?
jetsam 29 марта 2018 | 14:32
wrongway1: ответ прост, как три копейки - не надо путать народ и стадо! увы.
muller777 29 марта 2018 | 14:35
jetsam: не надо называть население народом, просто население....увы...
jetsam 29 марта 2018 | 14:46
muller777: в россии нет населения. оно закончилось давно.
vanvincle 29 марта 2018 | 14:58
jetsam: АЙ-яй! Не хочет народ слушать либерастов! Не хочет возвращаться в святые для западников 90-ый, когда по улицам танки ездили да людей расстреливали. Ну там еще коробки из-под ксерокса, полные бабла таскали во время самы "демократичных" выборов, машины, что ни день с банкирами, кроша невинных прохожих, взлетали, молодёжь в Чеченских войнах пачками ложили за ради торжества демократии.
Назовем народ за не желании возврата к эурапейским ценностям - стадом! А еще лучше - быдлом! Это же так демократично!
Ты, небыдло, ты хоть раз интересовался, чем живёт народ, тобой презираемый? Ты хоть представляешь, чего он хочет? Или ты за него уже все решил, правозащечник? Народ, понимаешь, его не устраивает! А ты этот народ, который кормит, поит, одевает тебя, бездельника и прощелыгу, устраиваешь?
jetsam 29 марта 2018 | 15:03
vanvincle: вас явно недолечили и рано выпустили.
sharukin 29 марта 2018 | 14:20
Однодневный заработок? Решили значит с особым цинизмом оттянуться.
ed10075 29 марта 2018 | 14:20
Этот еще послужит. Очень хорошо извиняется. Подобострастно, искренне, верноподданически, со слезой в глазу.
commeilfaut 29 марта 2018 | 14:21
Разве уход Тулеева что-то изменит?Что кремлядь будет выеживаться, разве мы не знали?Я не знал только, что шахтеры стали равны офисному планктону.
muller777 29 марта 2018 | 14:38
commeilfaut: теперь шахтеры просто население....
rifles 29 марта 2018 | 14:44
Они стали такими за 20 лет правления тулеева.
За 20 лет можно любого превратить в бессловесную запуганную скотину.
Хану это удалось,хотя раньше власть .действительно,шахтеров побаивалась.
sergei_tn 29 марта 2018 | 14:27
Он же в доску свой. Чего его менять.
vilingrad 29 марта 2018 | 14:31
"Пока не менять"
А вдруг еще полыхнет, да и не раз- что, всякий раз проверенного члена менять? Семь бед- один Тулеев. Чтоб два раза не вставать- пусть сидит...
muller777 29 марта 2018 | 14:33
тулеев это кемерово, без тулеева нет кемерово.....где-то я это слышал.....
tikwa 29 марта 2018 | 14:35
Уберут, но позже. Ваш президент, как известно, более всего ненавидит приниматьрешения под давлением народных масс. Когда схлынет волна народного гнева. его тихо отрарвят в отставку. Зато "взвешенное" решение будет принято самим президентом.
muller777 29 марта 2018 | 14:40
tikwa: когда же нахлынет волна каловых масс, которые схлынят взвешенного президента?
goshan31 29 марта 2018 | 14:42
Вот и правильно!
Больше ада!
muller777 29 марта 2018 | 14:44
так все-таки кто поджог, госдеп? тереза мэй? или все же навальный?
srk2658lu 29 марта 2018 | 14:50
//перечислили свой однодневный заработок на счет помощи семьям погибших.//
Однодневный?
Ну надо же, какая щедрость!
Разве "больной студень" Тулеев может управлять областью?
Власть испортила его так, что он забыл у кого надо просить прощение о погибших в "Зимней вишне".
Просил у Путина за неудобства, вашу мать!
jetsam 29 марта 2018 | 15:05
srk2658lu: #Однодневный? Ну надо же, какая щедрость! #
вы их однодневный знаете? у некоторых и многомесячный много меньше.
srk2658lu 29 марта 2018 | 15:11
jetsam: А можно по-подробнее?
zemljanka 29 марта 2018 | 14:57
Черный ящик.
dirizhabli 29 марта 2018 | 15:14
«никогда и никакие кадровые решения мы не анонсируем»
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Мы просто и последовательно тиражируем всеобщий бардак в этой стране.