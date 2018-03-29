Кремль решил пока не менять губернатора Кемеровской области, который после пожара в торговом центре не появился ни на месте трагедии, ни на митинге. Аман Тулеев покинет свой пост позже, — сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

В Кремле не стали комментировать публикацию РБК — «никогда и никакие кадровые решения мы не анонсируем», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В администрации Кемеровской области также информацией об отставке Тулеева не располагают – губернатор продолжает работать, он встречается с родственниками погибших, — сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе.

Сегодня же администрация Кемеровской области сообщила, что глава региона и его заместители перечислили свой однодневный заработок на счет помощи семьям погибших. Позже эта новость была удалена с сайта.