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14:00, 29 марта 2018

Игорь Востриков: Двери в зале кинотеатра в ТЦ , где погибли зрители, запер один из посетителей ТЦ

Двери в зале кинотеатра в  кемеровском торговом центре Зимняя вишня, где погибли зрители, запер один из посетителей торгового центра. Об этом заявил житель Кемерова Игорь Востриков, который на пожаре потерял всю семью. Востриков записал видеообращение, в котором рассказал, что получил доступ к камерам наблюдения. Он также обратил внимание на работу спасателей в ходе тушения пожара. По словам Вострикова, спасатели туда так и не пришли.

Прокуратура Кемерова проверит жалобы нескольких местных жителей на бездействие экстренных служб во время пожара в торговом центре  — эти люди потеряли на пожаре близких родственников. Родственники погибших считают, что их можно было спасти.

В прокуратуру Кемеровской области обратились три человека, сообщил ТАСС источник в ведомстве. Среди них – жители Кемерово, супруги Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова. Они в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» потеряли пять близких родственников: дочь, невестку и троих внуков. В заявлении супругов, как пишет РБК, говорится, что их дочь Алена набрала родителям и сообщила, что заперта в кинозале. Она просила вызвать пожарных и скорую помощь. Надежда Вострикова при этом пыталась пройти к кинотеатру на четвертом этаже, однако, по ее словам, этого не дали сделать сотрудники торгового центра. Пожарные же, как указано в заявлении, почти полчаса говорили, что не могут ничем помочь, поскольку они ждали спасателей со спецсредствами. В то же время Надежда Вострикова убеждена: в тот момент в кинотеатре было только сильное задымление, и спасти людей из кинозала было вполне реально. По словам супругов Сабадаш и Востриковой, они держали связь с дочерью Аленой до самого последнего момента. Теперь они считают, что именно бездействие спасателей и полиции стоило жизни пяти их родственникам.

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, большинство из них – дети.

Следственный комитет определился с главными версиями возникновения пожара в торговом центре в Кемерове, сказал глава ведомства Александр Бастрыкин: «Выдвигаются две основных версии — это неисправность системы противопожарной безопасности и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности — это должностные лица и специалисты — они утверждают, что возможен поджог с помощью открытого огня. Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия. Большее значение, и более перспективное, и более важная версия, и более достоверная — это неисправность системы пожаротушения, профилактики и ликвидации очага возгорания».
Бастрыкин также добавил, что ответственные лица знали о проблемах с системой пожаротушения за неделю до трагедии, но ничего не сделали.

Комментарии

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neyexo 29 марта 2018 | 14:10

Всему своя причина
Допустим, причина пожара - поджог, а причина гибели людей - неисправность систем
Каждый должен отвечать за свое.
Если бы злоумымышленник поджог, а здание было исправно - возможно никто не погиб бы

vasyakirin 29 марта 2018 | 14:22

neyexo: Кинотеатры занимают минимум 2 этажа, вход на 4 значит Выход на 3.
Даже если у фокусника зрителя ключ нашелся, то и хорошо огонь с 4 этажа в низ не пойдет...

nashi_ruki 29 марта 2018 | 14:25

"...получил доступ к камерам наблюдения..."
------------
А почему бы не сделать эти записи открытыми?
Зачем вся эта секретность? Телефоны отобранные, подписки о неразглашении, по ТВ с опозданием почти на сутки новости дают.

Что удивляться, что в отсутствии информации всевозможные слухи рождаются.

(комментарий скрыт)

goddd 29 марта 2018 | 14:46

patrik04: Хочешь сказать,что один мужик запер двери всех залов и не отпускал детей пока те не сгорели ,притом что как минимум один отец пытался вскрыть эти двери,да не смог, отравился угарным газом..

polba 29 марта 2018 | 14:28

vasyakirin: Дым вниз пойдёт.
А мужик, судя по всему, пытался спасти людей. Как мог.

amalit 29 марта 2018 | 14:12

//Большее значение, и более перспективное, и более важная версия, и более достоверная — это неисправность системы пожаротушения//
**************************************************
Это кем же надо быть, чтобы причиной возникновения пожара считать неисправность системы пожаротушения!!!???
Разве пожар, или любое другое возгорание могут произойти от этого.

Для возникновения очага пожара требуется инициация, т.е., или умышленный поджёг, или небрежное обращение с источником огня, или замыкание электропроводки, или какого-нибудь взрыв, ну и т.д.

А от неисправности системы пожаротушения может быть только утяжеление последствий пожара, увеличение жертв, или более тяжёлый материальный ущерб.

Уровень профессионализма Бастрыкина просто поражает...

ara_1 29 марта 2018 | 15:04

amalit:
Вы все правильно сказали, а вывод сделали, на мой взгляд, неверный. Думаю, как-раз, у Бастыркина очень высокий профессиональный уровень чиновной лжи. Ну, не идиот же он? Мыло не жрет, поди? Значит, сознательно хрень многословную прет.

(комментарий скрыт)

brgoranflo 29 марта 2018 | 14:13

Вот одни говорят что все сотрудники сбежали первыми а другие, что хотели пройти а их сотрудники не пустили? И вот думайте ... А ведь сейчас все сразу с плеча рубят ...

kasperyan 29 марта 2018 | 14:26

brgoranflo: В чем противоречие? Сами сотрудники из зоны пожара сбежали, и других туда не пустили. Никто не знает, хорошо это или нет -- может быть, те, кто побежали бы спасать, сами бы погибли, а может, наоборот, кого-то бы спасли.

pan_da 29 марта 2018 | 15:08

brgoranflo:
Есть пословица: "Врет как свидетель" и профессиональные психологи, кстати, с этим тезисом согласны.

rern 29 марта 2018 | 14:13

Почему не работала сигнализация? Как-то все сложилось в одно. Скорее всего поджог. После недели выборов.В ВОСКРЕСЕНЬЕ. Нужно все проверить. Очень тщательно.

mjau 29 марта 2018 | 14:17

Закрыли двери и сделали из кинозала газовую камеру.

avp235 29 марта 2018 | 14:29

mjau:
"Двери в зале кинотеатра... запер один из посетителей ТЦ".
Это, плюс поджог - почему следствие среди вероятных причин пожара не рассматривает теракт?

ara_1 29 марта 2018 | 15:06

avp235: Почему?- Очень не хочется.

polba 29 марта 2018 | 14:30

mjau: Если, во время пожара вы оказались отрезанными в тупиковом помещении, то единственная возможность спастись - наглухо закрыться и ждать спасателей.... если повезёт.

sarbus 29 марта 2018 | 15:04

polba: Закрыть снаружи - и закрыться изнутри,две разницы...

wrongway1 29 марта 2018 | 14:19

не в пожаре дело...не в сигнализации...проблема в головах людей,что они не хотят изменить своё отношение к власти...бояре и холопы...царь и рабы

nns33 29 марта 2018 | 14:38

Как неисправная система пожаротушения могла привести к пожару?

w49 29 марта 2018 | 14:40

Есть видео на Ю Тубе, как огонь всего за 4 секунды распространился по всему этажу и в это же время погас свет. Жуткое зрелище. От неисправной проводки помещение так не возгорается. Пламя догоняет убегающих людей. Так воспламеняется (почти мгновенно) только горючая смесь.

janychar 29 марта 2018 | 14:44

Подозрительно быстро отметается версия поджога.

pusto1 29 марта 2018 | 14:48

вот тут сверху новость про силовой кабель, ну уже никак не вяжется с закрывающим двери посетителем ТЦ

skeptic 29 марта 2018 | 15:01

Эта информация требует каких-то объяснений - чем запер? Ключом? Палкой? Откуда известно, что "посетитель" - у него табличка висела?

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