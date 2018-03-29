Игорь Востриков: Двери в зале кинотеатра в ТЦ , где погибли зрители, запер один из посетителей ТЦ

Двери в зале кинотеатра в кемеровском торговом центре Зимняя вишня, где погибли зрители, запер один из посетителей торгового центра. Об этом заявил житель Кемерова Игорь Востриков, который на пожаре потерял всю семью. Востриков записал видеообращение, в котором рассказал, что получил доступ к камерам наблюдения. Он также обратил внимание на работу спасателей в ходе тушения пожара. По словам Вострикова, спасатели туда так и не пришли.

Прокуратура Кемерова проверит жалобы нескольких местных жителей на бездействие экстренных служб во время пожара в торговом центре — эти люди потеряли на пожаре близких родственников. Родственники погибших считают, что их можно было спасти.

В прокуратуру Кемеровской области обратились три человека, сообщил ТАСС источник в ведомстве. Среди них – жители Кемерово, супруги Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова. Они в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» потеряли пять близких родственников: дочь, невестку и троих внуков. В заявлении супругов, как пишет РБК, говорится, что их дочь Алена набрала родителям и сообщила, что заперта в кинозале. Она просила вызвать пожарных и скорую помощь. Надежда Вострикова при этом пыталась пройти к кинотеатру на четвертом этаже, однако, по ее словам, этого не дали сделать сотрудники торгового центра. Пожарные же, как указано в заявлении, почти полчаса говорили, что не могут ничем помочь, поскольку они ждали спасателей со спецсредствами. В то же время Надежда Вострикова убеждена: в тот момент в кинотеатре было только сильное задымление, и спасти людей из кинозала было вполне реально. По словам супругов Сабадаш и Востриковой, они держали связь с дочерью Аленой до самого последнего момента. Теперь они считают, что именно бездействие спасателей и полиции стоило жизни пяти их родственникам.

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, большинство из них – дети.

Следственный комитет определился с главными версиями возникновения пожара в торговом центре в Кемерове, сказал глава ведомства Александр Бастрыкин: «Выдвигаются две основных версии — это неисправность системы противопожарной безопасности и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности — это должностные лица и специалисты — они утверждают, что возможен поджог с помощью открытого огня. Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия. Большее значение, и более перспективное, и более важная версия, и более достоверная — это неисправность системы пожаротушения, профилактики и ликвидации очага возгорания».

Бастрыкин также добавил, что ответственные лица знали о проблемах с системой пожаротушения за неделю до трагедии, но ничего не сделали.