Меркачева: Условия содержания Алексея Малобродского ощутимо ухудшились после перевода в СИЗО «Медведково»

Условия содержания бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского ощутимо ухудшились после перевода в СИЗО «Медведково». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии по Москве Ева Меркачева. Она напомнила, что до этого он находился в так называемом «Кремлевском централе», где условия содержания, по ее словам, «приличные».

Правозащитница не сомневается, что перевод А.Малобродского был произведен по инициативе следствия с целью добиться от него дачи показаний.



«Объективно его условия содержания резко ухудшили. У меня нет никаких других оснований полагать кроме как то, что следствие пытается таким образом надавить на Малобродского», — сказала она.

Е.Меркачева также отметила, что в последнее время практика неоднократного перевода подозреваемых практически не применяется, поскольку привлекает внимание правозащитников.

«Когда бросали бы человека из одного СИЗО в другое, в третье, таких ситуаций у нас в последнее время был минимум. И всегда старались держать на контроле, потому что сразу же у нас возникает вопрос: а что там? Видимо, у следствия не все в порядке с доказательствами или с чем-то еще, раз оно начинает таким образом себя вести», — отметила она.

Е.Меркачева отметила, что СИЗО N4 является одним из самых крупных следственных изоляторов. Практически в каждой камере содержится больше людей, чем предусмотрено. При этом люди вынуждены спать на полу и раскладушках.

«Я не думаю, что его специально поместили в камеру, где на восемь мест двенадцать человек. Дело в том, что мы просто заходим там в любую попавшуюся камеру – картина примерно такая же везде, то есть это безотносительно Малобродского», — отметила она.

По словам Е.Меркачевой, с точки зрения предоставления медицинской помощи, условия содержания А.Малобродского не поменяются, поскольку во всех СИЗО уровень медицины приблизительно одинаков.

Правозащитница добавила, что в настоящий момент члены ОНК по Москве направились в СИЗО «Медведково».

Ранее адвокат А.Малобродского Ксения Карпинская в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила, что после перевода в следственный изолятор «Медведково» ее подзащитному стало плохо, однако медицинская помощь ему оказана не была. По словам адвоката, ей удалось посетить изолятор в среду. А.Малобродский сообщил ей, что перевод в СИЗО N4 связан с попыткой следствия добиться от него дачи показаний.

А.Малобродский обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных компании «Седьмая студия» на проект «Платформа».