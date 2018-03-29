Специалисты лаборатории «Доктор Веб» обнаружили встроенные вирусы в 45 моделях смартфонов

Вредоносные программы установлены на устройствах китайских производителей.

Компания «Доктор Веб» проверила несколько десятков моделей смартфонов и утверждает, что вредоносное программное обеспечение в них было установлено еще на этапе производства. По словам директора Бориса Шарова, вирус находится в системной области, куда ни при каких обстоятельствах не мог попасть бы извне. Специалисты выявили и сервера, куда предположительно отправлялись данные пользователей. С них же могли скачиваться любые шпионские программы.

Как пишут «РИА Новости», жертвами мошенников могут стать сотни тысяч пользователей по всему миру. Угроза обнаружена на моделях китайских марок, которые не так популярны в России, но пользуются спросом в других странах. Это смартфоны Leagoo, Zopo, Umi, Haier и другие. Все они работают на операционной системе Android.

Опасное программное обеспечение удалось обнаружить благодаря обращениям владельцев смартфонов в антивирусную компанию.