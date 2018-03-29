Специалисты лаборатории «Доктор Веб» обнаружили встроенные вирусы в 45 моделях смартфонов
Вредоносные программы установлены на устройствах китайских производителей.
Компания «Доктор Веб» проверила несколько десятков моделей смартфонов и утверждает, что вредоносное программное обеспечение в них было установлено еще на этапе производства. По словам директора Бориса Шарова, вирус находится в системной области, куда ни при каких обстоятельствах не мог попасть бы извне. Специалисты выявили и сервера, куда предположительно отправлялись данные пользователей. С них же могли скачиваться любые шпионские программы.
Как пишут «РИА Новости», жертвами мошенников могут стать сотни тысяч пользователей по всему миру. Угроза обнаружена на моделях китайских марок, которые не так популярны в России, но пользуются спросом в других странах. Это смартфоны Leagoo, Zopo, Umi, Haier и другие. Все они работают на операционной системе Android.
Опасное программное обеспечение удалось обнаружить благодаря обращениям владельцев смартфонов в антивирусную компанию.
Комментарии6
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putin_itogy 29 марта 2018 | 13:42
Мне пофиг.
У меня Sony...
))
sinoptik2016 29 марта 2018 | 13:47
А Xiaomi redmi note 4 32gb заражен или нет?
jetsam 29 марта 2018 | 14:03
sinoptik2016:
32гб - да. а вот 64 - нет (места не хватило).
sg79g 29 марта 2018 | 13:50
Вообще поебать. У меня Нокиа 101. Только дебилы звонят с ладонных компьютеров, когда есть для этого телефон
jetsam 29 марта 2018 | 14:01
sg79g: только дебилы звонят с нокии, когда можно сигнальным костром и флажками по телеграфу....
#Специалисты лаборатории «Доктор Веб» обнаружили #
да они последние три года не могут обнаружить, что др.веб более не котируется как антивирь...
cereo 29 марта 2018 | 14:01
sg79g: и нокия 6500 классик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!