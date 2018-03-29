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13:31, 29 марта 2018

Грузия высылает российского дипломата в знак солидарности с Великобританией

Как говорится в заявлении грузинского МИДа, Тбилиси поддерживает позицию международного сообщества по делу Скрипаля.
Грузию в течение семи дней должен покинуть сотрудник Секции интересов России при посольстве Швейцарии.

Комментарии

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seryj_wolk 29 марта 2018 | 13:38

Великость из рфии так и прет! В особенности, когда ее посылают страны бывшего СССР!

proxxit 29 марта 2018 | 13:42

seryj_wolk:

Если бы ещё украинцы и грузины не пресмыкались бы по холуйски перед русскими, приезжая в Россию на заработки, - было бы вообще хорошо.

avp235 29 марта 2018 | 13:43

proxxit:
Это скольким же странам успела нагадить Россия!

patrik04 29 марта 2018 | 13:46

Грузию в течение семи дней должен покинуть сотрудник Секции интересов России при посольстве Швейцарии...

Собрание в колхозе. Председатель:
"Как будем наказывать тракториста? Утопил по-пьяни трактор!"
Разные предложения - ничего вразумительного.
Кузнец: "Давайте, я ему врежу!"
Все:"С ума сошел! Убьешь! У нас один тракторист!"
Кузнец: "Тогда, давайте я конюху врежу!"
Все: "А ему за что???"
Кузнец: "А у нас их два!..

ostapbey 29 марта 2018 | 13:53

patrik04: Ты думаешь Лукашенко заменит и ДОДОНА на инаугурации??
Больше некому же)))
Даже..

fgk54 29 марта 2018 | 13:58

patrik04: Собрание в колхозе. Обсуждают пьяницу Сидорова. Наконец Сидорову предоставляют последнее слово. Сидоров выступил:
"Все!!! Больше пить не буду. Но и меньше пить не буду. Сколько пил, столько и буду пить!!!".

ostapbey 29 марта 2018 | 13:48

avp235: в ООН проголосуют.. И Россия гордо наступит на грабли Лиги Наций..
Даже))

proxxit 29 марта 2018 | 13:52

avp235:

Александр, если из Вас, выжившего от старости из ума совка и портянки валится дурью, - это не значит, что гадит сама кровавая и ужасная Россия, и совсем не обязательно, что Вам нужно разбрасывать продукты вашей жизнедеятельности по сторонам.



Не разбрасывайте

ostapbey 29 марта 2018 | 13:57

proxxit: а кто каменья с неба разбрасывает? Тоже НЕ Россия??
А ведь пришло время собирать..Что посеешь..
Даже

ostapbey 29 марта 2018 | 14:05

avp235: Инаугурация Путина и покажет..Кто посол. А кто послал..
Даже))

seryj_wolk 29 марта 2018 | 14:00

proxxit: Они приезжают не выпрашивать, а зарабатывать своим трудом. Этого нечего стыдиться! А вот героические рфцы жрали в свое время гуманитарную помощь ( подачку ), забывая поблагодарить.

accyapa 29 марта 2018 | 13:47

Никто нас не любит.
Дивельт провела опрос, к кому Немцы лучше относятся к США или к России. Выяснилось, что к России: за Россию 57 процентов, за Пиндосов 41 процент.
Причем в восточных землях за Россию под 90 процентов. В этих землях комуняки хорошую прививку сделали от оглумления тупой пропагандой. Вся информация от политиков и от СМИ воспринимается критически.

ostapbey 29 марта 2018 | 13:51

Замечательно! В углу плакал Паниковский.

— Отдайте мне мои деньги, — шепелявил он, — я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.

— Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ, — сказал Бендер. — Может быть, там вам помогут.

— Меня никто не любит, — продолжал Паниковский, содрогаясь.

— А за что вас любить? Таких, как вы, девушки не любят. Они любят молодых, длинноногих, политически грамотных. А вы скоро умрете. И никто не напишет о вас в газете: «Еще один сгорел на работе». И на могиле не будет сидеть прекрасная вдова с персидскими глазами. И заплаканные дети не будут спрашивать: «Папа, папа, слышишь ли ты нас?»

— Не говорите так! — закричал перепугавшийся Паниковский. — Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех продаст и купит. Отдайте мои деньги!

— Вы лучше скажите, будете служить или нет? Последний раз спрашиваю!

— Буду!— ответил Паниковский, утирая медленные стариковские слезы.

mikegolubchik 29 марта 2018 | 13:56

accyapa: Причем немцев таки и спрашивали. Ты гад за Россию или за Пиндосов. Кто такие пиндосы в германии мало кто знал (даже у меня словарь показывает ошибку на этом слове), но на всякий случай 41% отозвались о них положительно.

mikegolubchik 29 марта 2018 | 14:05

accyapa: Дивельт провела опрос, к кому Немцы лучше относятся к США или к России. Выяснилось, что к России: за Россию 57 процентов, за Пиндосов 41 процент.
-------
а вообще-то если не врать, то в Германии симпатизируют России 27%. Негативно относятся 67%. Но это не предел в Нидерландах негативно настроена к России 73%. А рекорд негативного отношения к России у Иордании 93%. Это результат глобального исследования Pew Research Center - в материале DW. Есть и страны которые положительно относятся к России. Это Вьетнам 83% положительно. Положительные оценки преобладают так же в ЮАР Греции, Нигерии и Венесуэле.

piter_ug 29 марта 2018 | 13:39

Люблю Киндзмараули и Хванчкару.
Давненько это было, когда их продавали на розлив.

rktq 29 марта 2018 | 13:55

Патроны и те стандарта НАТО!
Мишико! сука, спасибо тебе!

mikr 29 марта 2018 | 13:55

Вообще-то в Посольстве Швейцарии работают исключительно швейцарские дипломаты. Даже если кто-то из них отвечает за "интересы России", то он при этом все равно остается сотрудником швейцарской дипмиссии. Похоже, грузины нарываются на дипломатический конфликт со Швейцарией. Будем ожидать ответной высылки грузинского дипломата из Швейцарии.

ts 29 марта 2018 | 13:57

Грузинов выслать всех до одного!

ostapbey 29 марта 2018 | 14:02

ts: сталина вырой!!
Грузины расплатятся кванчкарой..
Уж кто -кто а когда Россия была ПОД Грузией., то отыгрались на России и за слезы Тамары..Да и за тигровую шкуру.
Даже)))

ts 29 марта 2018 | 14:05

ts: Имею в виду дипломатов.

svenik 29 марта 2018 | 14:01

Хахахахахааа...харэ боржоми на халву брать, вока верни оккупированные земли...вот тада поговорим, а щас ты крыса 18-ти вековая мразь

greeg1 29 марта 2018 | 14:03

Вова. Хватит гадить.

fgk54 29 марта 2018 | 14:05

Я не могу понять одну вещь - между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, так откуда взялся тогда дипломат из России, которого хотят выслать. Какое, извините, отношение имеет сотрудник Секции интересов России при посольстве Швейцарии к дип. миссии России? Это касается, как я правильно понимаю ситуацию, посольства Швейцарии, причем здесь Россия, которой вообще здесь и не пахнет?

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