Бывшего гендиректора Гоголь-Центра Алексея Малобродского перевели из СИЗО «Матросская Тишина» в изолятор в Медведково. Как рассказала «Эху Москвы» адвокат Ксения Карпинская, его поместили в камеру, где не хватает спальных мест.

На днях Малоброский встречался со следователем, ему стало плохо, но врача ему так и не вызвали.

Карпинская считает, что следствие таким образом пытается оказать давление на ее подзащитного. Напомним, — Малоброский является фигурантом дела Седьмой Студии о хищении бюджетных средств. Он единственный обвиняемый, который находится в СИЗО.