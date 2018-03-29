Алексея Малобродского перевели из СИЗО «Матросская Тишина» в изолятор в Медведково
Бывшего гендиректора Гоголь-Центра Алексея Малобродского перевели из СИЗО «Матросская Тишина» в изолятор в Медведково. Как рассказала «Эху Москвы» адвокат Ксения Карпинская, его поместили в камеру, где не хватает спальных мест.
На днях Малоброский встречался со следователем, ему стало плохо, но врача ему так и не вызвали.
Карпинская считает, что следствие таким образом пытается оказать давление на ее подзащитного. Напомним, — Малоброский является фигурантом дела Седьмой Студии о хищении бюджетных средств. Он единственный обвиняемый, который находится в СИЗО.
Комментарии2
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patrik04 29 марта 2018 | 13:43
Как рассказала «Эху Москвы» адвокат Ксения Карпинская, его поместили в камеру, где не хватает спальных мест...
Он же один из боссов театральной мафии, пусть скинет чьи-нибудь вещи на пол и займёт лучшее место в камере.
https://www.youtube.com/watch?v=cIgnh1Dn578
naivnyk 29 марта 2018 | 13:52
patrik04: По очереди спать будет или под шконкой. Или петь будет на потеху, всё таки из театра)