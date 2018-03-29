Песков: «Кремль кадровые решения не анонсирует»...

«Кремль кадровые решения не анонсирует», — так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он напомнил о словах Владимира Путина, который сказал, что под камеру и для красного словца на фоне трагедии такие решения не принимаются.

Некоторые СМИ утверждают, что в Кремле приняли решение не делать из отставки Тулеева показательную акцию из-за трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», Однако он может покинуть свой пост позже.