Песков: «Кремль кадровые решения не анонсирует»
«Кремль кадровые решения не анонсирует», — так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он напомнил о словах Владимира Путина, который сказал, что под камеру и для красного словца на фоне трагедии такие решения не принимаются.
Некоторые СМИ утверждают, что в Кремле приняли решение не делать из отставки Тулеева показательную акцию из-за трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», Однако он может покинуть свой пост позже.
Комментарии16
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odindwatri 29 марта 2018 | 13:33
Да лучше просто нах послать надоедливых насекомых...
vezdehod 29 марта 2018 | 14:04
Песков: «Кремль кадровые решения не анонсирует»
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Песков: "Песков Пургу не анонсирует" - он её несёт.
chubazzl 29 марта 2018 | 13:36
Хряк должен был сам подать в отставку
patrik04 29 марта 2018 | 13:40
Песков: «Кремль кадровые решения не анонсирует»...
Сколько стоит место губернатора Кемеровской области? И к кому надо заносить бумажки с предложениями?
kup1964 29 марта 2018 | 13:38
За что Тулеева то? Они все такие!
jetsam 29 марта 2018 | 13:38
хм, а у кремля бывают решения? а я думал - только решания погонял...
sokal123 29 марта 2018 | 13:38
Любимца Тулеева оставили это понятно ,а вот почему гопники нанятые народом действуют в тихую ,скрытно.
piter_ug 29 марта 2018 | 13:42
Понятно, что комплектация кресло-чиновничья задница не предполагает наличие разума, чести и совести.
norgemann 29 марта 2018 | 13:43
Переводя на нормальный язык, кремлядь говорит "Вор вора не выдает".
clingerwinger 29 марта 2018 | 13:43
Кому-то еще интересны анонсы замены одного старого пердуна-бывшего коммуниста ныне члена ОПГ на другого старого пердуна бывшего коммуниста ныне члена ОПГ ?
ze_danil 29 марта 2018 | 13:47
вот это щас пурга была или нет?
как вы правильно определяете?
ha12raz 29 марта 2018 | 13:50
Плевали мы на вас и ваших детей..
vlabumur 29 марта 2018 | 13:54
Живите тыщу лет, товарищ Сталин,
И пусть в тайге придется сдохнуть мне,
Я верю - будет чугуна и стали
На душу населения вполне! (с)
maczyz 29 марта 2018 | 13:56
Видимо в этой стране народ не решает ничего,по вине вороватых чиновников заживо сгорели дети,понятно,что это здание не должно было эксплуатироваться.как развлекательный Центр,но разрешение дали и ничего потом не делали,люди,которые там живут многое знают и про семейственность во власти,и про взятки- поэтому и требуют отставки,но на высшее руководство это не действует,ну как же так,народ какой-то и еще чего-то требует.
testmeter 29 марта 2018 | 14:03
«Кремль кадровые решения не анонсирует» /// Не холопское это дело - баре сами решают, кому стадом командовать
makap 29 марта 2018 | 14:05
Пусть попозорит еще видимость вертикалюшки