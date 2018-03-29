Торговый центр в Нижнекамске, из которого сегодня были эвакуированы 180 человек, возобновил работу в штатном режиме
Как утверждают в МЧС Татарстана, причиной задымления стало короткое замыкание плафона в магазине «Детский мир». Открытого горения удалось избежать.
В МЧС подчеркивают, что эвакуация прошла быстро, все сигналы и оповещения сработали слажено.
Комментарии6
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jetsam 29 марта 2018 | 13:36
@не по чину берешь@
это намек, что в кемерово раздолбаи работали???
это же удар в спину путена - намек на его профнепригодность, гады...
patrik04 29 марта 2018 | 13:38
Как утверждают в МЧС Татарстана, причиной задымления стало короткое замыкание плафона в магазине «Детский мир»...
Требуем отставки Рустама Минниханова!
vasyakirin 29 марта 2018 | 13:44
patrik04: Молодец..., а Тулеева оставить!
evgolius7 29 марта 2018 | 14:02
Да...Тулеев для него скрепа....так топит за него....
Может это любовь?
vasyakirin 29 марта 2018 | 13:36
Теперь Нам будут внушать, что Зимняя вишня- абсолютно рядовой пожар и волноваться не стоит!
vasya_von_smetankin 29 марта 2018 | 13:37
Сразу почему-то 13 сентября 1999 года вспоминается... тот самый 8-этажный кирпичный жилой дом № 6 на Каширском шоссе...
Или это просто Огнедышащая Двухголовая Духовность продолжает шагать по стране...