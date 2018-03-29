Торговый центр в Нижнекамске, из которого сегодня были эвакуированы 180 человек, возобновил работу в штатном режиме

Как утверждают в МЧС Татарстана, причиной задымления стало короткое замыкание плафона в магазине «Детский мир». Открытого горения удалось избежать.

В МЧС подчеркивают, что эвакуация прошла быстро, все сигналы и оповещения сработали слажено.