Сегодня стартует полуфинальная стадия хоккейного Кубка Гагарина
Откроют ее два армейских клуба. В Петербурге СКА примет ЦСКА.
СКА и ЦСКА фавориты сезоны, которые лишь волею регламента и географии не могут сыграть в финале Кубка Гагарина. Да, Лига планирует перекрестные серии плей-офф, но пока до этого не дошло, в финал главного хоккейного турнира страны может выйти лишь один клуб Западной Конференции. СКА и ЦСКА, к слову, роднят не только названия. Это самые богатые команды Лиги, которые, заодно являются еще и базовыми клубами сборной страны. Тем более, что питерских армейцев тренирует наставник национальной команды Олег Знарок. Полуфинальная серия Восточной Конференции стартует в пятницу. И тут нашлось место сюрпризу. Все ждали встречи казанского «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым», но уфимцы оступились на второй стадии плей-офф. В итоге, в финал Конференции вышел боевитый и дерзкий челябинский «Трактор». Это, впрочем, не мешает «Ак Барсу» оставаться главным фаворитом Востока.
Полуфинальные серии завершатся не раньше 5-го апреля.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
calorad 29 марта 2018 | 13:15
Гагарин известный хоккеист?
rumik 29 марта 2018 | 13:20
calorad: ага... и дочка еще у него поет хорошо...
leibprosector 29 марта 2018 | 13:53
calorad: Известным хоккеистом был сэр Фредерик Артур Стэнли, а Гагарин просто шайбу гонял.
sg79g 29 марта 2018 | 13:17
Трактор - чемпион!!!!
Что за кучка раздолбаев?
Это "Салават Юлаев"! ))))))))