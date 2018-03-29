Сегодня стартует полуфинальная стадия хоккейного Кубка Гагарина

Откроют ее два армейских клуба. В Петербурге СКА примет ЦСКА.

СКА и ЦСКА фавориты сезоны, которые лишь волею регламента и географии не могут сыграть в финале Кубка Гагарина. Да, Лига планирует перекрестные серии плей-офф, но пока до этого не дошло, в финал главного хоккейного турнира страны может выйти лишь один клуб Западной Конференции. СКА и ЦСКА, к слову, роднят не только названия. Это самые богатые команды Лиги, которые, заодно являются еще и базовыми клубами сборной страны. Тем более, что питерских армейцев тренирует наставник национальной команды Олег Знарок. Полуфинальная серия Восточной Конференции стартует в пятницу. И тут нашлось место сюрпризу. Все ждали встречи казанского «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым», но уфимцы оступились на второй стадии плей-офф. В итоге, в финал Конференции вышел боевитый и дерзкий челябинский «Трактор». Это, впрочем, не мешает «Ак Барсу» оставаться главным фаворитом Востока.

Полуфинальные серии завершатся не раньше 5-го апреля.