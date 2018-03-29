Массовый сбой произошел в работе мессенджера Телеграм

Проблемы затронули Россию, также ряд европейских и азиатских стран.

Сбой в работе Телеграма связан с отключением питания серверов компании, сообщил в своем «Твиттере» основатель мессенджера Павел Дуров. Он пишет, что специалисты пытаются устранить проблему. Однако, по словам Дурова, многое зависит от того, когда будут ликвидированы неполадки с энергетическим оборудованием. Официально проблему подтвердила и сама команда мессенджера в своем «Твиттере». Большинство пользователей Телеграма сталкиваются с проблемами с подключением и отправкой сообщений. Жалобы чаще всего приходят из России, Италии, Нидерландов, Таиланда, Казахстана, а также с Украины. Также трудности наблюдаются в США и Бразилии. Между тем Роскомнадзор сообщил ТАСС, что не причастен к сбою в работе Телеграма в России. Напомним, ведомство угрожает заблокировать мессенджер, если он не предоставит в течение 15 суток ключи шифрования ФСБ. Требование основано на решении Верховного суда, принятом на прошлой неделе.

Предыдущий сбой в работе Телеграмма случился в начале марта. Он затронул Европу, а также страны Ближнего Востока и Африки.