Массовый сбой произошел в работе мессенджера Телеграм
Проблемы затронули Россию, также ряд европейских и азиатских стран.
Сбой в работе Телеграма связан с отключением питания серверов компании, сообщил в своем «Твиттере» основатель мессенджера Павел Дуров. Он пишет, что специалисты пытаются устранить проблему. Однако, по словам Дурова, многое зависит от того, когда будут ликвидированы неполадки с энергетическим оборудованием. Официально проблему подтвердила и сама команда мессенджера в своем «Твиттере». Большинство пользователей Телеграма сталкиваются с проблемами с подключением и отправкой сообщений. Жалобы чаще всего приходят из России, Италии, Нидерландов, Таиланда, Казахстана, а также с Украины. Также трудности наблюдаются в США и Бразилии. Между тем Роскомнадзор сообщил ТАСС, что не причастен к сбою в работе Телеграма в России. Напомним, ведомство угрожает заблокировать мессенджер, если он не предоставит в течение 15 суток ключи шифрования ФСБ. Требование основано на решении Верховного суда, принятом на прошлой неделе.
Предыдущий сбой в работе Телеграмма случился в начале марта. Он затронул Европу, а также страны Ближнего Востока и Африки.
Комментарии8
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servelat 29 марта 2018 | 13:08
Павлик, попробуй за свет платить вовремя, ещё на пени попадёшь
captain_ 29 марта 2018 | 13:12
Небось опять лубянско-фсбэшная свора гадит...
xoxlbizombi 29 марта 2018 | 13:13
Поставили бы сервера в укранбабве. У лохлов много электроэнергии высвободилось, когда они опоры ЛЭП на границе с российским Крымом взорвали.
sg79g 29 марта 2018 | 13:19
captain_:
Ага. И в штаны тебе нагадила и на усы..
stoned_fox 29 марта 2018 | 13:10
Ваще похрен!
a_111111 29 марта 2018 | 13:25
Где он нашёл такой ДатаЦентр - обычно два ввода электричества, UPS-в, дизеля....
mavreh 29 марта 2018 | 13:39
Дуров под дурика косит?
Это хакерская атака, любому школьнику понятно.
При чём профессиональная и массированная.
И не факт, что кибервойска РФ. Могут запросто и конкуренты быть.
Из вайбера например.
cereo 29 марта 2018 | 14:05
Роман Абрамович походу думает, что зря он вложился в телеграм-биток, а его уже предупреждали .............................................................................