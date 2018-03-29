Российские активы в США могут быть арестованы из-за дела Скрипаля
Российские активы в США могут быть арестованы из-за дела Скрипаля, — заявил в эфире телеканала РБК американский посол Джон Хансман. Он подчеркнул, что США уверены в результатах расследования, которое провела Великобритания. Дополнить расследование могут эксперты организации по запрещению химического оружия, — добавил дипломат.
Россия не должна отрицать, что причастна к отравлению Скрипалей – это выглядит глупо, — считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Россия недооценила международный ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Всеобщее терпение кончилось, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
США, Канада и ряд европейских стран в знак солидарности с Великобританией выслали российских дипломатов. Всего в Россию вернутся 150 человек.
Комментарии57
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aorswen 29 марта 2018 | 13:03
Давно пора. И swift мордору отключить нах
maximodiss 29 марта 2018 | 13:05
aorswen: Арест активов - хорошая новость.
Прочтите, если согласны и не боитесь – подпишите петицию по Кемерово. Мы должны знать правду.
https://www.change.org/p/жители-кемерово-жители-всей-россии-президенту-рф-подсчитаем-погибших-в-кемерово-сами
xoxlbizombi 29 марта 2018 | 13:08
160 стран, членов ООН просят островитян показать доказательства. Чем больше Лондон медлит, тем дороже придется заплатить за вранье и убийство российской гражданки.
danko_klisma 29 марта 2018 | 13:11
aorswen: свинорыл.
gordy 29 марта 2018 | 13:24
Отпираться бесполезно, а признаться боязно?
r88w556xl4 29 марта 2018 | 13:34
Ах вот для чего провокация была состряпана, денежки бандюганы хотят присвоить.
bosen48 29 марта 2018 | 13:43
gordy: США уверены в результатах расследования, которое провела Великобритания
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Театр абсурда. Слайды о вреде "новичка", который сами и придумали, это и есть доказательства?! Американцы они тупЫе!!!
mystar 29 марта 2018 | 13:43
xoxlbizombi: показать доказательства
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Ничего они не покажут. Нарисуют несколько новых "веселых картинок" и все.
Из интервью с генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю.
"Би-би-си: Но когда состав вещества станет известен, сможете ли вы назвать страну, которая стоит за этим нападением?
А.У.: Результаты анализов будут переданы Великобритании, и она по своему усмотрению будет распоряжаться ими и решать - обнародовать их или нет. Не в нашей компетенции принимать решение относительно дальнейших политических действий."
Вот и все. Как всегда: "у нас есть неопровержимые доказательства но мы их никому не покажем".
antiboh 29 марта 2018 | 13:43
xoxlbizombi: 160 стран, членов ООН просят островитян //
Ссыль,если можно..
cilovit 29 марта 2018 | 13:12
maximodiss: Вы провокатор.
Новость про активы.
Только зарегестрировались что бы ченить смуту.
Скоро до вас доберутся ,и не сможет писать провокации скрываясь за аватарками.
danko_klisma 29 марта 2018 | 13:16
cilovit: а у это кокломрази даже аватарки нет.
nikolaysatin 29 марта 2018 | 13:27
maximodiss: я боюсь за свою совесть, прося Путина о чём-то. Неужели Вам не ясно, что писать ему абсолютно бесполезно, тем более после тв показа их встречи с Тулеевым и всех этих сцен с руководством и закрытием площади для граждан?
Прося что-то у Путина, вы выказываете ему своё доверие, которого у меня лично нет и быть не может.
cilovit 29 марта 2018 | 13:38
nikolaysatin: Почему вы не напишет как Путин встречался с простыми людьми ?, как ездил по больницам ,как возложил цветы ? Такие как вы сперва писали что ему до этой трагедии нет дела (мол не приехал в Кемерово) , то мол не объявил траур ,то что число погибших занижено.
Только таких провакаторв (который только зарегестрировался и пишет дезу по сайтам ) потдерживаете. Поэтому за вами и такими как Навальный народ не пойдет.
r88w556xl4 29 марта 2018 | 13:36
maximodiss: Арест активов - хорошая новость.
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Его обворовывают, а он в ладоши хлопает. Д.б.
Или ты хохол, как половина "москвичей" на этом сайте?
tttaaannne 29 марта 2018 | 13:51
r88w556xl4: Кацап, как ты.
edyatel 29 марта 2018 | 13:07
aorswen: И за доллары пора сажать в тюрьму.
proxxit 29 марта 2018 | 13:32
edyatel:
Портянкам и рабам Путина не понять украинской свободы:
"Нет долларов - нет тюрьмы."
bosen48 29 марта 2018 | 13:38
aorswen: Опоздал, дурилка картонная, уже есть ему замена. А вот как твои хозяева нефть и газ будут покупать?! Что золото будут чемоданами возить в Москву?!
tttaaannne 29 марта 2018 | 13:54
bosen48: А как выживать бензоконка будет без покупателей?
hastings 29 марта 2018 | 13:04
А мы запретим доллар в России! И Кока-колу.
maximodiss 29 марта 2018 | 13:07
hastings: И виндовс, и андроид, и американское медоборудование, и американские авто.
hastings 29 марта 2018 | 13:12
maximodiss: у нас давно уже свои компьютеры производят, отечественная ОС есть, томографы хорошие из Казахстана. Вытянем!
pit_heap 29 марта 2018 | 13:12
hastings: Американских активов полно в России.В РФ работают такие американские гиганты, как Coca-Cola, ConocoPhillips, Microsoft, McDonald's, Wrigley, Procter & Gamble, PepsiCo, Philip Morris, Ford, General Motors, Hewlett-Packard, Chevron. У многих из них в России есть заводы. Например, Coca-Cola Hellenic владеет в России 14 заводами, включая два завода «Мултон».Exxon Mobil например акционер Сахалина-1 и т.д.
Причем если США арестует деньги беглых русских олигархов в США, то России от этого ничего страшного не будет.
clingerwinger 29 марта 2018 | 13:25
pit_heap: Нет, они арестуют деньги всех российских олигархов не только беглых. А насчет соса-солы и прочего - их у нас не будет. так что затаривайтесь пока есть возможность. скоро опять будете жигули на видики и джинсы с лэйблом USA менять. Уже проходили.
prade 29 марта 2018 | 13:27
pit_heap: "В РФ работают такие американские гиганты, как..."
Разница в том, что после ареста российских активов ни один гражданин США не пострадает. После вашего "симметричного ответа" же десятки тысяч россиян останутся без работы, не говоря уже о работающих в сопутствующих производствах и услугах. Вы, как всегда, ударите по собственным же гражданам.
clingerwinger 29 марта 2018 | 13:36
prade: всмысле после моего? - Это же ты предлагал все американские заводы и фабрики на территории РФ позакрывать!! Ты ноты попутал?
nikolaysatin 29 марта 2018 | 13:31
pit_heap: эти активы мизерны, но пусть попробуют их тронуть!
А пиндосыи пр. сбыт своим товарам и техологиям найдут, как сделали это поляки, перенаправив свои яблоки в Южную Африку, к примеру.
tag188 29 марта 2018 | 13:37
pit_heap: Данные сильно устарели.
ConocoPhillips ушла из России еще в 2011 году, а Exxon Mobil в 2014 году.
General Motors закрыл сборочное предприятие в России (в Петербурге) еще в 2015 году.
По остальным американским компаниям, думается, ситуация не лучше. Просто смотреть лень.
kinnlade 29 марта 2018 | 13:18
hastings: Кока -кола ,пойло для идиотов
prade 29 марта 2018 | 13:30
kinnlade: "Кока -кола ,пойло для идиотов"
А я полагал, что боярышник пойло для идиотов.
petrovitchcolyan 29 марта 2018 | 13:37
prade:
Дурак, настой боярышника это лекарство для сердечников.
bosen48 29 марта 2018 | 13:49
prade: Боярышник это такое дерево с красными плодами. Плоды очень вкусные и содержат много магния.
alo0000 29 марта 2018 | 13:54
hastings: Запретить эксплуатацию боингов и айрбасов с завтрашнего дня. И - пипец америкосам с гейропой.
tag188 29 марта 2018 | 13:09
Это было бы прекрасно!
И главное, все знают, какого "гения" благодарить за то, что все последние полтора десятка лет российские активы (причем не частные, а государственные) добросовестно переводились в США :))
kochar 29 марта 2018 | 13:12
Если это бабло переведут обратно в колхоз, то мне на казнокрадов плевать.
А если не переведут-то мне плевать на Минфин США.
По любому кто нибудь будет оплёван.Лучше конечно казнокрады.
vladimir1_57 29 марта 2018 | 13:12
Пиндосы все пыжатся осуществить свой старый план. До тупых пиндосов не доходит, что 2014 год давно прошел и все сильно изменилось.
pravdaodna 29 марта 2018 | 13:14
Давно пора воровские активы заморозить до начала правления первого пост-мафиозного правительства.
+ запретить резидентам вкладывать деньги в российские гособлигации и фондовый рынок
berlin2017 29 марта 2018 | 13:15
И за Мак-Кинли сразу,
Там тоже русский след.
По царскому указу,
Что тоже не секрет…
kp6ic 29 марта 2018 | 13:21
за яйца их крепко прихватят, видимо. с содроганием вспомнил о руинах воронежа.
vlabumur 29 марта 2018 | 13:21
Ооо!.. Етить твою мать,никакой у них духовности.
.Видимо етить твою мать, сурьезно за нас взялись,
myrd 29 марта 2018 | 13:22
Да нам по хрену - чего там у России заморозят...
Во-первых, это бабло воровского олигархата - и защита этой сволоты - их личное дело.
Во-вторых, годами при ЕБН и Путине, российские средства переводились в США. Кто инициировал эту стратегию, про которую левые всегда говорили, что она смертельна для России? Все это осуществлялось "главным финансистом" при президенте Кудриным. И эта линия всегда поддерживалась Медведом-Дворковичем-Шуваловым. Никаких протестов не издавали Греф с Костиным... И если нас здесь сейчас поимеют, то именно эту публику надо призывать к ответу...
petrovitchcolyan 29 марта 2018 | 13:41
myrd:
Да ужжж, забыли сказать что и олигархи-воры ельцинской поры , которые посадили Путина на трон как "преемника" все живут в Штатах и до сих пор гребут бабло из России.
clingerwinger 29 марта 2018 | 13:22
Давно пора уже! И от свифта отключать, и забрать все активы на западе, и все счета и средства конфисковать. И вишенкой на торт вводить эмбарго на нефть и газ. Оставшись без подачек россияне сами доделают всё остальное - разнесут власть и Hоссия распадётся на отдельные субъекты. А потом уже в каждом по-отдельности и наводить порядок. Глядишь лет через 10-20 будет настоящая федерация. А пока что Москва-метрополия, регионы-колонии - никакая нах. это не федерация. Давно пора уже травануть этот долбанный рассадник
perestarok 29 марта 2018 | 13:26
clingerwinger: "А потом уже в каждом по-отдельности и наводить порядок. Глядишь лет через 10-20 будет настоящая федерация."
ИГИЛ с ЯО не хотите? У нас муслимов до хера, а они активные и русских быстро подавят.
clingerwinger 29 марта 2018 | 13:29
perestarok: Кто про что вшивый про баню, а ты про ИГИЛ. Ты еще 90ми годами пугать начни.
bosen48 29 марта 2018 | 13:55
clingerwinger: Балбес, ты жил в 90-х?
bosen48 29 марта 2018 | 13:53
clingerwinger: Ты не перегрелся, дурья твоя башка?
prof57 29 марта 2018 | 13:23
Если Трамп это сделает, мы ему медаль и памятник от благодарных россиян....
curhatuy6 29 марта 2018 | 13:24
Наши воры закричат - Караул!!! Грабють!!!
sir_charlie 29 марта 2018 | 13:28
Авена с Кудриным обидеть может каждый.
А Набиулину - еще и Авен с Кудриным
income 29 марта 2018 | 13:29
Мне кажется, это было бы неправильно. Высылать можно кого угодно, отключать можно от чего угодно, но отбирать чужое - нельзя!
clingerwinger 29 марта 2018 | 13:40
income: Вот именно, поэтому олигархи российские уже сейчас должны все вывести награбленное и раздать россиянам или вложить в экономику РФ. Вы правы. Воры-олигархи должны вернуть награбленное.
nikchimzwet886 29 марта 2018 | 13:30
В следующий раз, видимо, сразу бомбить будут.
brgoranflo 29 марта 2018 | 13:31
Арест тоже в знак солидарности? Неплохая правовая норма. Можно неплохо развернуться. Надо нам в законодательство внести - "арест в знак солидарности". Вот уж наши паразиты возрадуются. Можно всю оппозицию пересажать.
Молодцы штаты. Хороший пример демократии.
petrovitchcolyan 29 марта 2018 | 13:34
Где там Кудрин держит средства Пенсионного фонда ?
В ценных бумагах США.
У него и вилла наверное тоже в Штатах, ну что ж, пенсию Кудрин себе заработал.
xuato 29 марта 2018 | 13:52
Оптимизация пути к табакерке и шарфику.
babich174 29 марта 2018 | 13:56
150 человек! Это ж в нескольких сотнях домов появятся новые, сильные, упитанные дворники вместо гастарбайтеров.