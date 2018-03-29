Российские активы в США могут быть арестованы из-за дела Скрипаля, — заявил в эфире телеканала РБК американский посол Джон Хансман. Он подчеркнул, что США уверены в результатах расследования, которое провела Великобритания. Дополнить расследование могут эксперты организации по запрещению химического оружия, — добавил дипломат.

Россия не должна отрицать, что причастна к отравлению Скрипалей – это выглядит глупо, — считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Россия недооценила международный ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Всеобщее терпение кончилось, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

США, Канада и ряд европейских стран в знак солидарности с Великобританией выслали российских дипломатов. Всего в Россию вернутся 150 человек.