Z Архив новостей новости
5 57 6 3557
13:01, 29 марта 2018

Российские активы в США могут быть арестованы из-за дела Скрипаля

Российские активы в США могут быть арестованы из-за дела Скрипаля, — заявил в эфире телеканала РБК американский посол Джон Хансман. Он подчеркнул, что США уверены в результатах расследования, которое провела Великобритания. Дополнить расследование могут эксперты организации по запрещению химического оружия, — добавил дипломат.

Россия не должна отрицать, что причастна к отравлению Скрипалей – это выглядит глупо, — считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Россия недооценила международный ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Всеобщее терпение кончилось, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

США, Канада и ряд европейских стран в знак солидарности с Великобританией выслали российских дипломатов. Всего в Россию вернутся 150 человек.

Комментарии

57

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

aorswen 29 марта 2018 | 13:03

Давно пора. И swift мордору отключить нах

maximodiss 29 марта 2018 | 13:05

aorswen: Арест активов - хорошая новость.

Прочтите, если согласны и не боитесь – подпишите петицию по Кемерово. Мы должны знать правду.

https://www.change.org/p/жители-кемерово-жители-всей-россии-президенту-рф-подсчитаем-погибших-в-кемерово-сами

xoxlbizombi 29 марта 2018 | 13:08

160 стран, членов ООН просят островитян показать доказательства. Чем больше Лондон медлит, тем дороже придется заплатить за вранье и убийство российской гражданки.

danko_klisma 29 марта 2018 | 13:11

aorswen: свинорыл.

gordy 29 марта 2018 | 13:24

Отпираться бесполезно, а признаться боязно?

r88w556xl4 29 марта 2018 | 13:34

Ах вот для чего провокация была состряпана, денежки бандюганы хотят присвоить.

bosen48 29 марта 2018 | 13:43

gordy: США уверены в результатах расследования, которое провела Великобритания
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Театр абсурда. Слайды о вреде "новичка", который сами и придумали, это и есть доказательства?! Американцы они тупЫе!!!

mystar 29 марта 2018 | 13:43

xoxlbizombi: показать доказательства
__________________________________________
Ничего они не покажут. Нарисуют несколько новых "веселых картинок" и все.
Из интервью с генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю.
"Би-би-си: Но когда состав вещества станет известен, сможете ли вы назвать страну, которая стоит за этим нападением?
А.У.: Результаты анализов будут переданы Великобритании, и она по своему усмотрению будет распоряжаться ими и решать - обнародовать их или нет. Не в нашей компетенции принимать решение относительно дальнейших политических действий."
Вот и все. Как всегда: "у нас есть неопровержимые доказательства но мы их никому не покажем".

antiboh 29 марта 2018 | 13:43

xoxlbizombi: 160 стран, членов ООН просят островитян //
Ссыль,если можно..

cilovit 29 марта 2018 | 13:12

maximodiss: Вы провокатор.
Новость про активы.
Только зарегестрировались что бы ченить смуту.
Скоро до вас доберутся ,и не сможет писать провокации скрываясь за аватарками.

danko_klisma 29 марта 2018 | 13:16

cilovit: а у это кокломрази даже аватарки нет.

nikolaysatin 29 марта 2018 | 13:27

maximodiss: я боюсь за свою совесть, прося Путина о чём-то. Неужели Вам не ясно, что писать ему абсолютно бесполезно, тем более после тв показа их встречи с Тулеевым и всех этих сцен с руководством и закрытием площади для граждан?
Прося что-то у Путина, вы выказываете ему своё доверие, которого у меня лично нет и быть не может.

cilovit 29 марта 2018 | 13:38

nikolaysatin: Почему вы не напишет как Путин встречался с простыми людьми ?, как ездил по больницам ,как возложил цветы ? Такие как вы сперва писали что ему до этой трагедии нет дела (мол не приехал в Кемерово) , то мол не объявил траур ,то что число погибших занижено.
Только таких провакаторв (который только зарегестрировался и пишет дезу по сайтам ) потдерживаете. Поэтому за вами и такими как Навальный народ не пойдет.

r88w556xl4 29 марта 2018 | 13:36

maximodiss: Арест активов - хорошая новость.
=================
Его обворовывают, а он в ладоши хлопает. Д.б.
Или ты хохол, как половина "москвичей" на этом сайте?

tttaaannne 29 марта 2018 | 13:51

r88w556xl4: Кацап, как ты.

edyatel 29 марта 2018 | 13:07

aorswen: И за доллары пора сажать в тюрьму.

proxxit 29 марта 2018 | 13:32

edyatel:

Портянкам и рабам Путина не понять украинской свободы:
"Нет долларов - нет тюрьмы."

bosen48 29 марта 2018 | 13:38

aorswen: Опоздал, дурилка картонная, уже есть ему замена. А вот как твои хозяева нефть и газ будут покупать?! Что золото будут чемоданами возить в Москву?!

tttaaannne 29 марта 2018 | 13:54

bosen48: А как выживать бензоконка будет без покупателей?

hastings 29 марта 2018 | 13:04

А мы запретим доллар в России! И Кока-колу.

maximodiss 29 марта 2018 | 13:07

hastings: И виндовс, и андроид, и американское медоборудование, и американские авто.

hastings 29 марта 2018 | 13:12

maximodiss: у нас давно уже свои компьютеры производят, отечественная ОС есть, томографы хорошие из Казахстана. Вытянем!

pit_heap 29 марта 2018 | 13:12

hastings: Американских активов полно в России.В РФ работают такие американские гиганты, как Coca-Cola, ConocoPhillips, Microsoft, McDonald's, Wrigley, Procter & Gamble, PepsiCo, Philip Morris, Ford, General Motors, Hewlett-Packard, Chevron. У многих из них в России есть заводы. Например, Coca-Cola Hellenic владеет в России 14 заводами, включая два завода «Мултон».Exxon Mobil например акционер Сахалина-1 и т.д.
Причем если США арестует деньги беглых русских олигархов в США, то России от этого ничего страшного не будет.

clingerwinger 29 марта 2018 | 13:25

pit_heap: Нет, они арестуют деньги всех российских олигархов не только беглых. А насчет соса-солы и прочего - их у нас не будет. так что затаривайтесь пока есть возможность. скоро опять будете жигули на видики и джинсы с лэйблом USA менять. Уже проходили.

prade 29 марта 2018 | 13:27

pit_heap: "В РФ работают такие американские гиганты, как..."
Разница в том, что после ареста российских активов ни один гражданин США не пострадает. После вашего "симметричного ответа" же десятки тысяч россиян останутся без работы, не говоря уже о работающих в сопутствующих производствах и услугах. Вы, как всегда, ударите по собственным же гражданам.

clingerwinger 29 марта 2018 | 13:36

prade: всмысле после моего? - Это же ты предлагал все американские заводы и фабрики на территории РФ позакрывать!! Ты ноты попутал?

nikolaysatin 29 марта 2018 | 13:31

pit_heap: эти активы мизерны, но пусть попробуют их тронуть!
А пиндосыи пр. сбыт своим товарам и техологиям найдут, как сделали это поляки, перенаправив свои яблоки в Южную Африку, к примеру.

tag188 29 марта 2018 | 13:37

pit_heap: Данные сильно устарели.
ConocoPhillips ушла из России еще в 2011 году, а Exxon Mobil в 2014 году.
General Motors закрыл сборочное предприятие в России (в Петербурге) еще в 2015 году.
По остальным американским компаниям, думается, ситуация не лучше. Просто смотреть лень.

kinnlade 29 марта 2018 | 13:18

hastings: Кока -кола ,пойло для идиотов

prade 29 марта 2018 | 13:30

kinnlade: "Кока -кола ,пойло для идиотов"
А я полагал, что боярышник пойло для идиотов.

petrovitchcolyan 29 марта 2018 | 13:37

prade:
Дурак, настой боярышника это лекарство для сердечников.

bosen48 29 марта 2018 | 13:49

prade: Боярышник это такое дерево с красными плодами. Плоды очень вкусные и содержат много магния.

alo0000 29 марта 2018 | 13:54

hastings: Запретить эксплуатацию боингов и айрбасов с завтрашнего дня. И - пипец америкосам с гейропой.

tag188 29 марта 2018 | 13:09

Это было бы прекрасно!
И главное, все знают, какого "гения" благодарить за то, что все последние полтора десятка лет российские активы (причем не частные, а государственные) добросовестно переводились в США :))

kochar 29 марта 2018 | 13:12

Если это бабло переведут обратно в колхоз, то мне на казнокрадов плевать.
А если не переведут-то мне плевать на Минфин США.
По любому кто нибудь будет оплёван.Лучше конечно казнокрады.

vladimir1_57 29 марта 2018 | 13:12

Пиндосы все пыжатся осуществить свой старый план. До тупых пиндосов не доходит, что 2014 год давно прошел и все сильно изменилось.

pravdaodna 29 марта 2018 | 13:14

Давно пора воровские активы заморозить до начала правления первого пост-мафиозного правительства.
+ запретить резидентам вкладывать деньги в российские гособлигации и фондовый рынок

berlin2017 29 марта 2018 | 13:15

И за Мак-Кинли сразу,
Там тоже русский след.
По царскому указу,
Что тоже не секрет…

kp6ic 29 марта 2018 | 13:21

за яйца их крепко прихватят, видимо. с содроганием вспомнил о руинах воронежа.

vlabumur 29 марта 2018 | 13:21

Ооо!.. Етить твою мать,никакой у них духовности.

.Видимо етить твою мать, сурьезно за нас взялись,

myrd 29 марта 2018 | 13:22

Да нам по хрену - чего там у России заморозят...
Во-первых, это бабло воровского олигархата - и защита этой сволоты - их личное дело.
Во-вторых, годами при ЕБН и Путине, российские средства переводились в США. Кто инициировал эту стратегию, про которую левые всегда говорили, что она смертельна для России? Все это осуществлялось "главным финансистом" при президенте Кудриным. И эта линия всегда поддерживалась Медведом-Дворковичем-Шуваловым. Никаких протестов не издавали Греф с Костиным... И если нас здесь сейчас поимеют, то именно эту публику надо призывать к ответу...

petrovitchcolyan 29 марта 2018 | 13:41

myrd:
Да ужжж, забыли сказать что и олигархи-воры ельцинской поры , которые посадили Путина на трон как "преемника" все живут в Штатах и до сих пор гребут бабло из России.

clingerwinger 29 марта 2018 | 13:22

Давно пора уже! И от свифта отключать, и забрать все активы на западе, и все счета и средства конфисковать. И вишенкой на торт вводить эмбарго на нефть и газ. Оставшись без подачек россияне сами доделают всё остальное - разнесут власть и Hоссия распадётся на отдельные субъекты. А потом уже в каждом по-отдельности и наводить порядок. Глядишь лет через 10-20 будет настоящая федерация. А пока что Москва-метрополия, регионы-колонии - никакая нах. это не федерация. Давно пора уже травануть этот долбанный рассадник

perestarok 29 марта 2018 | 13:26

clingerwinger: "А потом уже в каждом по-отдельности и наводить порядок. Глядишь лет через 10-20 будет настоящая федерация."

ИГИЛ с ЯО не хотите? У нас муслимов до хера, а они активные и русских быстро подавят.

clingerwinger 29 марта 2018 | 13:29

perestarok: Кто про что вшивый про баню, а ты про ИГИЛ. Ты еще 90ми годами пугать начни.

bosen48 29 марта 2018 | 13:55

clingerwinger: Балбес, ты жил в 90-х?

bosen48 29 марта 2018 | 13:53

clingerwinger: Ты не перегрелся, дурья твоя башка?

prof57 29 марта 2018 | 13:23

Если Трамп это сделает, мы ему медаль и памятник от благодарных россиян....

curhatuy6 29 марта 2018 | 13:24

Наши воры закричат - Караул!!! Грабють!!!

sir_charlie 29 марта 2018 | 13:28

Авена с Кудриным обидеть может каждый.
А Набиулину - еще и Авен с Кудриным

income 29 марта 2018 | 13:29

Мне кажется, это было бы неправильно. Высылать можно кого угодно, отключать можно от чего угодно, но отбирать чужое - нельзя!

clingerwinger 29 марта 2018 | 13:40

income: Вот именно, поэтому олигархи российские уже сейчас должны все вывести награбленное и раздать россиянам или вложить в экономику РФ. Вы правы. Воры-олигархи должны вернуть награбленное.

nikchimzwet886 29 марта 2018 | 13:30

В следующий раз, видимо, сразу бомбить будут.

brgoranflo 29 марта 2018 | 13:31

Арест тоже в знак солидарности? Неплохая правовая норма. Можно неплохо развернуться. Надо нам в законодательство внести - "арест в знак солидарности". Вот уж наши паразиты возрадуются. Можно всю оппозицию пересажать.
Молодцы штаты. Хороший пример демократии.

petrovitchcolyan 29 марта 2018 | 13:34

Где там Кудрин держит средства Пенсионного фонда ?
В ценных бумагах США.
У него и вилла наверное тоже в Штатах, ну что ж, пенсию Кудрин себе заработал.

xuato 29 марта 2018 | 13:52

Оптимизация пути к табакерке и шарфику.

babich174 29 марта 2018 | 13:56

150 человек! Это ж в нескольких сотнях домов появятся новые, сильные, упитанные дворники вместо гастарбайтеров.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 343 6 5388 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 100 6 6873 09:40
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 234 6 19170 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

Журналист «Настоящего Времени» обвинил Жириновского в домогательствах Ренат Давлетгильдеев рассказал о сексуальных домогательствах со стороны главы ЛДПР и призвал других мужчин рассказать о домогательствах со стороны политиков и людей «обличенных властью»...

5 187 6 48741 22.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

«Да как же вы могли объединиться с Собчак»? Что конкретно вы можете ей предъявить, какой конкретно политический грех? Я таких не знаю. Зато знаю другое: от нас, оппозиции, постоянно требуют объединения. Но, простите, а кто у нас готов объединиться?..

5 118 6 19052 22.03
Kполитика, власть, общество, собчак, оппозиция, мнения
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 203 6 17136 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 151 6 15110 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 217 6 22508 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2905814

5 93 6 10969 23.03
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Аборигены Вопрос знатокам: что безопаснее для губернатора Подмосковья – покушение на авторитет Путина или чтобы сотни детей потравились на хрен? Даже не будем брать минуту на размышление, правда?..

5 289 6 96593 22.03
Kполитика, экология, власть, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 522 6 57550 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6753 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 117 6 14317 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 94 6 12013 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Новости

Ангела Меркель и Тереза Мэй договорились о совместном ответе на «растущую российскую агрессию» Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора двух лидеров…

5 40 6 5191
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Русские дороги Скажу громко: построить дорогу в деревню Козловку, открыть переезд на станции Кудрявцево – с этого и начинается победа народа, который во всём разуверился и одновременно живёт верой в лучшее…

5 55 6 7113 25.03
Kполитика, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Сергей и Юлия Скрипаль впервые попали под воздействие яда у себя дома Максимальная концентрация нервнопаралитического вещества обнаружена на входной двери…

5 9 6 41317
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это неправда, что у Путина на этих выборов не было соперников. У него был соперник. Его звали Навальный. И вся стратегия выборов была построена именно на то, чтобы победить этого соперника…

5 252 6 133048 24.03
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 148 6 41564 26.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Кемерово Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови. Это стандартная реакция. Они все время так делают…

5 387 6 535176 26.03
Kкемерово, общество, коррупция, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 461 6 476125 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6827763
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3374187

Сегодня в эфире