Власти Кузбасса не располагают информацией о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева
В Кремле эту информацию комментировать не стали, напомнив, что заранее никогда не анонсируют кадровые решения.
Аман Тулеев, как и его администрация, работает в штатном режиме. Сегодня утром губернатор Кузбасса провел заседание оперативного штаба и встретился с родственниками погибших при пожаре в торговом центре. Так в правительстве региона прокомментировали публикации ряда СМИ. Со ссылкой на собственные источники они сообщили, что Тулеев покинет свой пост, однако чуть позже: отставка, якобы, не будет показательной. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, тем временем, отказался подтвердить или опровергнуть информацию о возможном уходе губернатора Кузбасса. Представитель Кремля напомнил о позиции президента. Путин во время посещения Кемерова сказал, что кадровые решения не принимаются «под камеру» и «для красного словца на фоне трагедии». Песков также обратил внимание, что руководство страны не анонсирует кадровые решения. «Если они происходят, — сказал пресс-секретарь, — мы даем журналистам соответствующую информацию».
Геннадий Зюганов, тем временем, считает, что власти Кузбасса, а также главы профильных федеральных ведомств должны подать в отставку после трагедии в Кемерове. Такое мнение лидер КПРФ высказал в интервью агентству «Интерфакс».
Комментарии18
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maximodiss 29 марта 2018 | 13:03
Прочтите, если согласны и не боитесь – подпишите петицию по Кемерово. Мы должны знать правду.
https://www.change.org/p/жители-кемерово-жители-всей-россии-президенту-рф-подсчитаем-погибших-в-кемерово-сами
patrik04 29 марта 2018 | 13:14
Власти Кузбасса не располагают информацией о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева...
Знаете почему около-политическая жидобандера так озаботилась отставкой А.Тулеева - она ищет рычаги давления на всласть, которыми могла бы убирать нежеланных губернаторов. Понадобилось жидобандере уволить, к примеру, Георгия Полтавченко - она поджигает петербургский торговый центр или кинотеатр, а потом требует его отставки.
gordy 29 марта 2018 | 13:22
Кому и чем дорог Гумирович, что к нему нельзя добавить приставку "экс"?
tks 29 марта 2018 | 13:06
Да, отправить эту студнеобразную субстанцию к врачам, видимо, не скрепануто...
captain_ 29 марта 2018 | 13:15
Русский, когда ты умираешь, задыхаясь от дыма - провоцируешь
Жалуешься, что у тебя погибла семья - тоже провоцируешь
Идешь на акцию памяти жертв - ты гребанный провокатор
Вся ваша жизнь для властей - это провокация!
pravdaodna 29 марта 2018 | 13:17
tks: мутин своих подельников не бросает
vasya_von_smetankin 29 марта 2018 | 13:15
Ну как тут уволить такого вот Человека-пропеллера, который всегда крутится в нужную сторону?
plank1957 29 марта 2018 | 13:15
В Кремле подтвердили, что они мерзавцы!
odobryam_s 29 марта 2018 | 13:16
Во наверное там сейчас грызня идет при дележке активов и должностей! Этот упырь, наверное, врос во все структуры за 20 лет "управления", как бычий цепень.... небось на всех ключевых местах родственники и дружбаны....
rolar 29 марта 2018 | 13:19
Подписал. А вот эта моделька лично поедет считать погибших в морг и на руины. А то ж не поверит на слово, должна сама все увидеть и посмотреть. Али так клич бросила для понтов , пиар сделать.
clingerwinger 29 марта 2018 | 13:20
А что там располагать? Ну снимут старого пердуна бывшего коммуниста ныне члена ОПГ, заменят другим старым пердуном бывшим коммунистом ныне членом ОПГ, и что поменяется? Замена фишек не решает проблемы системы.
v1nc 29 марта 2018 | 13:22
Да не нужна окурку гэбистскому эта отставка!...Подумаешь, люди заживо сгорели..гэбистская моль убивает в России людей с 1999-го года, начиная с "рязанского сахара" и ничего!!
uakolesov 29 марта 2018 | 13:26
Сколько должно сгореть, чтобы эту жирную харю убрали?
platonnekafrin 29 марта 2018 | 13:27
Отправить Тулеева в отставку это не наказание, это акт гуманности. А ВВП, видать, людей пока любить не может.
xuato 29 марта 2018 | 13:28
Аполитично рассуждаете товарищи, старый управленец Аман мало того, что с огромным нажитым прогибом спины перед кремлевскими вождями, но и с огромной заглоченой блесной в виде "Зимней вишни", если он сделает малейший шаг, пардон, шажечек в плане самостоятельности решений и СК РФ возбуждает дело - о должностном преступлении в виде халатности повлекшем за собой... Такими кадрами фюрер не разбрасывается, это его надежа, твердыня, скрепность и ручной пес.
jetsam 29 марта 2018 | 13:31
#Аман Тулеев, как и его администрация, работает в штатном режиме.#
т.е. не приходя в сознание и не выходя из комы.....
idontbelieve 29 марта 2018 | 13:42
Его уйдут,но по-позже. Сам бы подал в отстаку, да никакого достоинства не осталось в нем. Российский чинуша и человеческое достоинство,ответственность и честь разные понятия.Жополизство и подобострастие перед высшим паханом-суть рассейского слуги народа,лишь бы САМ простил .
abidas 29 марта 2018 | 13:55
"Тулеев, как и его администрация, работает в штатном режиме"
Т.е. администрация держит его за руки, чтобы старый, больной человек не упал под стол.
Перефразируя Володина - "Есть Тулеев- есть Кемерово, нет Тулеева" ... и т.д.