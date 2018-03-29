Власти Кузбасса не располагают информацией о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева...

В Кремле эту информацию комментировать не стали, напомнив, что заранее никогда не анонсируют кадровые решения.

Аман Тулеев, как и его администрация, работает в штатном режиме. Сегодня утром губернатор Кузбасса провел заседание оперативного штаба и встретился с родственниками погибших при пожаре в торговом центре. Так в правительстве региона прокомментировали публикации ряда СМИ. Со ссылкой на собственные источники они сообщили, что Тулеев покинет свой пост, однако чуть позже: отставка, якобы, не будет показательной. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, тем временем, отказался подтвердить или опровергнуть информацию о возможном уходе губернатора Кузбасса. Представитель Кремля напомнил о позиции президента. Путин во время посещения Кемерова сказал, что кадровые решения не принимаются «под камеру» и «для красного словца на фоне трагедии». Песков также обратил внимание, что руководство страны не анонсирует кадровые решения. «Если они происходят, — сказал пресс-секретарь, — мы даем журналистам соответствующую информацию».

Геннадий Зюганов, тем временем, считает, что власти Кузбасса, а также главы профильных федеральных ведомств должны подать в отставку после трагедии в Кемерове. Такое мнение лидер КПРФ высказал в интервью агентству «Интерфакс».