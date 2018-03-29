Суд штата Дэлавер разрешил акционерам Теслы подавать иск против главы компании Илона Маска и ее совета директоров
Претензии акционеров связаны с покупкой Теслой производителя солнечных батарей, компании «Солар-Сити», за 2,5 миллиарда долларов.
По мнению истцов, сделка была совершена в нарушение закона, который требует, чтобы руководители публичных компаний действовали в интересах акционеров.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
izgoyev 29 марта 2018 | 12:45
А что в США без разрешения нельзя подавать иски?
xoxlbizombi 29 марта 2018 | 12:50
Недолго музычка играла.
a_platonov 29 марта 2018 | 13:31
xoxlbizombi: слышь biстволка -- Tesla ещё на твоих похоронах музычку сыграет.... НЕДОЖДЕТЕСЬ:)))
rom8883 29 марта 2018 | 12:55
Когда Маск с этих батарей сделает конфетку, они запоют по другому.
gluhoy2250 29 марта 2018 | 13:12
rom8883: они запоют по другому.
Он не одну конфетку сделал! Одна уже летит в неизвестном направлении, а а/ машина, которая якобы в ней была, недавно найдена в Дагестане!
rktq 29 марта 2018 | 13:59
rom8883: Конфетка!!!
Говно в обертке блестящей! ДА!!?. ПоЁм!!!!
rampa 29 марта 2018 | 12:58
ну пусть продадут свои акции. Маск не тот человек, который работает только ради все большего накопления денег
bosen48 29 марта 2018 | 13:33
rampa: А как же Марс, Маск?! А ведь предупреждали, что он шарлатан.
rktq 29 марта 2018 | 12:59
Вы ничего не понимаете.!!
Посмотрите! как красиво пластмасса пролетает мимо Марса, в созвездие Кассиопея!
Чувствуете выгоду? А?
sergey2010 29 марта 2018 | 13:00
я так понимаю, когда акционеры дают деньги - они доверяют этой компании, ее руководителям. и что значит "действовать в их интересах"? положить деньги в банк и жить на проценты? лузеры какие то.
gluhoy2250 29 марта 2018 | 13:27
Пирамида Тесла начала рушиться, акции упали более 8%! Это лишний раз доказывает: Маск- мошенник! НАСА его уже не спасет. В ближайшие 1,5 года Маску понадобится 8 млрд.$ для финансирования капитальных затрат, уплаты долгов и пополнения оборотного капитала. Для сравнения, Форд выпустил 6 млн машин и получил прибыль 7,6 млрд, а Маск 100 т. при убытке 2млрд!! Маск мошенник, как и вся Америка!
mystar 29 марта 2018 | 13:53
Суд штата Дэлавер разрешил акционерам Теслы подавать иск
____________________________________________________
Странная там система правосудия. Акционеры не могут подать иск к мошеннику без разрешения?