Суд штата Дэлавер разрешил акционерам Теслы подавать иск против главы компании Илона Маска и ее совета директоров

Претензии акционеров связаны с покупкой Теслой производителя солнечных батарей, компании «Солар-Сити», за 2,5 миллиарда долларов.

По мнению истцов, сделка была совершена в нарушение закона, который требует, чтобы руководители публичных компаний действовали в интересах акционеров.