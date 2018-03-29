КНДР и Южная Корея договорились провести двусторонний саммит 27 апреля
КНДР и Южная Корея договорились провести двусторонний саммит 27 апреля, сообщает южнокорейское агентство РЁНХАП. Переговоры пройдут в посёлке Пханмунджом, разделённом границей.
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КНДР и Южная Корея договорились провести двусторонний саммит 27 апреля, сообщает южнокорейское агентство РЁНХАП. Переговоры пройдут в посёлке Пханмунджом, разделённом границей.
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
Комментарии6
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pravdatut 29 марта 2018 | 12:39
Наивные. С КНДР вести переговоры хуже, чем с СССР, РФ. Могут и подписать договор, но не выполнить!
shicotus_live 29 марта 2018 | 12:51
Интересно. а почему Эхо молчит о том, что Ын посетил с визитом Пекин? Похоже, все таки "рокет мэн" переиграл рыжего американского клована. И две Кореи будут сливаться под присмотром Китая и России))
yraman 29 марта 2018 | 13:31
shicotus_live: ...сказано в Священных Книгах - то, чего нет называемо быть не должно, ибо назови ты даже неназываемым то, чего нет, и явится оно, и не будешь ты иметь власти над ним. ибо нельзя иметь власть над тем, что неназвано потому, что его нет, и нет ему названия.
Оттого люди мудрые, зная что есть то, чего нет, и не имея возможности назвать его потому что его нет - молчат о нем, дабы не называть неназываемое....)))
Бгггг)))
platonnekafrin 29 марта 2018 | 12:48
Обидно! Живут же люди! Встречаются, друг другу улыбаются! А с нашим терь никто не саммитирует... И Ганди еще умер... И Трамп не пишет... И страна как повымерла - куда ни сунься - пусто.
rom8883 29 марта 2018 | 13:07
-Уничтожьте своё ядерное оружие.
-А вы дайте нам жратвы.
kinnlade 29 марта 2018 | 13:20
Один народ! Давно пора, а пиндосов в обоз