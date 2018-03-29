Большинство школьных учебников в Москве до конца текущего учебного года переведут в электронный формат
Большинство школьных учебников в Москве до конца текущего учебного года переведут в электронный формат, сообщает РИА со ссылкой на департамент информационных технологий. По данным департамента, сейчас в библиотеке Московской электронной школы более 250 учебников, 180 художественных произведений и свыше 220 тысяч сценариев уроков.
Комментарии20
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vmaks 29 марта 2018 | 12:42
1 палец 1 извилина... Хрестоматия словом..
tks 29 марта 2018 | 12:52
Зачем детей от живых книжек отлучают и отучают?
rom8883 29 марта 2018 | 13:04
tks: Чтобы не таскать в школу полный ранец с книгами.
timber_head 29 марта 2018 | 13:11
rom8883: Угу. Портить глаза и мозги, пялясь в экран, оно куда кучерявее.
uxo41 29 марта 2018 | 13:13
timber_head: /// пральна ... надо наплодить очкариков до 86%.
timber_head 29 марта 2018 | 13:18
uxo41: И дебилов. Мы, в свое время, под учебник хоть другую книжку подкладывали, когда лень было уроки делать. А у нынешних на "гаджете" с учебником всегда найдется игрушка-другая погонять. ну и что пересилит, тяга к знаниям?
uxo41 29 марта 2018 | 13:16
rom8883 /// будут таскать "бензогенератор" или вы думаете, што саваецкий планшет будет пахать целый день без зрядки?:
tks 29 марта 2018 | 13:31
rom8883: Да, вот с этим согласен, дети в тяжеловесов превратились...
Но ведь можно не заставлять детей таскать столько учебников, и бумажный учебник не отменять совсем...
timber_head 29 марта 2018 | 13:45
tks: А чё они таскают такого, что мы не таскали? ПРичем мы это все таскали в дебильных ранцах с ремнями, режущими плечи и сумках, оттягивающих плечо, а у в их нынешние ортопедические рюкзаки с широкими лямками и шикарными "дышащими" подвесами можно минимум вдвое по сравнению с нашим положить и не заметить.
sergei_tn 29 марта 2018 | 13:12
tks:Ага. От берестяных грамот отлучили, от папирусных свитков отучили.
Безобразие, Вы правы.
stoned_fox 29 марта 2018 | 13:22
sergei_tn: Если бы новость была , что книгами хотят обеспечить. он кричал бы, что мол в России каменный век, не хотят на современные технологии переходить. Ну такой он tks, человек-баба Яга. Всегда против. Протест ради протеста.
tks 29 марта 2018 | 13:27
stoned_fox: Не стоит домысливать за оппонента, так можно и в лужу сесть )))
Всё просто: книжка бумажная - живая, книжка с эл.носителя - нет.
Это просто на уровне тактильных ощущений.
Зато холуй stoned_fox всегда "за!".
Одобрение ради одобрения.
timber_head 29 марта 2018 | 13:47
tks:
"книжка бумажная - живая, книжка с эл.носителя - нет. "
Другими словами говоря, с бумажной книжкой можно РАБОТАТЬ, а в электронную можно только ПЯЛИТЬСЯ.
tks 29 марта 2018 | 13:29
sergei_tn: Сравнение ваше в высшей степени некорректное ))) хотя бы тем, что береста и папирус не массовые изделия, а поштучные, бывшие доступными только избранным )))
timber_head 29 марта 2018 | 13:56
sergei_tn: Слушайте, а зачем вообще детей учить писать ручкой и чертить карандашом? МОжет эта... Мышку и клаву в зубы и вперед? И деревья целее будут. Правда, боюсь, лет через 50 придется по-новой стило и бересту изобретать - компьютеры делать к тому моменту уже разучатся.
sergei_tn 29 марта 2018 | 13:10
Из бесплатного доступа, практически все учебники убрали.
oleshek 29 марта 2018 | 13:21
а не дешевле будет снабдить все библиотеки учебниками в избытке...
В школе - один экземпляр, дома - другой экземпляр - ранец легкий, глаза целее.
А чтобы не надо было каждый год запасы обновлять - не давать переиздавать с минимальными изменения (те печать без изменений сколько угодно, а вот изменения не чаще и тогда принципиальные).
fmsf FMSF 29 марта 2018 | 13:40
По мне, так читать следует только в бумажном варианте.
Это, конечно, мое мнение. Но с экрана текст глубоко не воспринимается.
В общем, "любите книгу - источник знаний".
mystar 29 марта 2018 | 14:02
fmsf: По мне, так читать следует только в бумажном варианте.
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Я уже больше 10-ти лет читаю только электронку. Книжный шкаф забит до упора в 2 слоя.
vadimp 29 марта 2018 | 13:44
Пошел на сайт, ни одного учебника не нашел.