Большинство школьных учебников в Москве до конца текущего учебного года переведут в электронный формат, сообщает РИА со ссылкой на департамент информационных технологий. По данным департамента, сейчас в библиотеке Московской электронной школы более 250 учебников, 180 художественных произведений и свыше 220 тысяч сценариев уроков.