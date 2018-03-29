В Кремле не комментируют публикации в СМИ о возможной отставке Тулеева
В Кремле не комментируют публикации в СМИ о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». «Никогда и никакие кадровые решения мы не анонсируем», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что сам Путин высказался по этому поводу в Кемерово. Путин сказал, что для принятия кадровых решений нужно выяснить, кто, и в чем виноват.
Источники РБК утверждают, что показательной отставки Тулеева не будет, но глава региона все равно покинет свой пост. Это произойдет через какое-то время.
Комментарии12
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sokal123 29 марта 2018 | 12:40
Очень любим разрушитель России Тулеев . Пахан его ужасно любит так как они вместе работают над разрушением страны. Полезная мразь.
clingerwinger 29 марта 2018 | 12:43
А что там комментировать? Ну снимут старого пердуна бывшего коммуниста ныне члена ОПГ, заменят другим старым пердуном бывшим коммунистом ныне членом ОПГ, и что поменяется? Замена фишек не решает проблемы системы
snips 29 марта 2018 | 13:11
clingerwinger: нифига за место платить надо пока не найдут покупателя старое чмо будет губером ибо уплатил ... вы реально верите что есть люди которые за просто так за поддержку вождя будут назначены ))) хех наивность
clingerwinger 29 марта 2018 | 13:18
snips: Я вообще не об этом - иди проспись. Или у тебя четко по методичке писать надо?
jetsam 29 марта 2018 | 12:45
это же коренной вопрос.
и он не в том, что новый может быть хуже старого, а в том что :
"замена назначенца пахана не по _воле_ пахана".
это же рушит все скрепы и устои.
того гляди и пахана потребуют сменить.
ниииизя. нииикогдааа.
clandestino 29 марта 2018 | 12:45
А почему бы и не прокомментиовать? Это же не их частная лавочка? Номинально, по крайней мере.
timber_head 29 марта 2018 | 12:49
Вовик зажался. Ждет пока "само рассосется". Вернули же "отбывшей заключения" Васильевой все её коллекции - контингент и не вякну. И тут не вякнет через месяц-другой.
glock09 29 марта 2018 | 12:53
Как же задолбали эти уроды. Всё время назойливо кидают какие-то информационные фейки. То об отставке старой мумии, то о каком-то пранкере из Украины, как бы его изловить. Вместо дряхлого уголовника и подонка назначат более молодого, выловят болтуна и будут судить басманным судом. Что это изменит?
vise1 29 марта 2018 | 12:56
Джабба Хатт ,
живее всех живых !
:)
ed10075 29 марта 2018 | 12:58
Не комментируют... Наверное, этот студень вовремя прощения попросил?
timber_head 29 марта 2018 | 13:07
ed10075: Тут все хуже. Тулиев - старый кадр. Тронь его, можно и на "бунт на корабле" напороться. Одно дело Улюкаев - "гайдаровец" и вообще "правительственная номенклатура", другое дело Тулиев, который к тому же "искренне и верно все эти годы"... Могут не понять.
petrovitchcolyan 29 марта 2018 | 13:53
Тулеев то ладно, скоро сам сдохнет, а вот что Песков скажет про возможную отставку Путина ?