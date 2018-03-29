В Кремле не комментируют публикации в СМИ о  возможной отставке Тулеева

В Кремле не комментируют публикации в СМИ о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». «Никогда и никакие кадровые решения мы не анонсируем», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что сам Путин высказался по этому поводу в Кемерово. Путин сказал, что для принятия кадровых решений нужно выяснить, кто, и в чем виноват.

Источники РБК утверждают, что показательной отставки Тулеева не будет, но глава региона все равно покинет свой пост. Это произойдет через какое-то время.