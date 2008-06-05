Сбой в работе мессенджера Телеграм связан с отключением питания серверов компании, — сообщил Павел Дуров в своем Твиттере. Он уточнил, что компания работает над решением проблемы, но все зависит от того, когда силовое оборудование будет приведено в порядок.

Проблемы с Телеграм наблюдаются в России и других странах СНГ, в Европе и на Ближнем Востоке.