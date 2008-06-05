Сбой в работе мессенджера Телеграм связан с отключением питания серверов компании
Сбой в работе мессенджера Телеграм связан с отключением питания серверов компании, — сообщил Павел Дуров в своем Твиттере. Он уточнил, что компания работает над решением проблемы, но все зависит от того, когда силовое оборудование будет приведено в порядок.
Проблемы с Телеграм наблюдаются в России и других странах СНГ, в Европе и на Ближнем Востоке.
Комментарии18
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danko_klisma 29 марта 2018 | 12:33
Путин опять?
aorswen 29 марта 2018 | 12:35
хмм, я считал у таких компаний всегда стоят хорошие ИБП + дизель генераторы для подстраховки. лохи..
danko_klisma 29 марта 2018 | 12:38
aorswen: рылосвин. Согласен.
xoxlbizombi 29 марта 2018 | 12:40
Поставили бы сервера в укранбабве. У лохлов много электроэнергии высвободилось, когда они опоры ЛЭП на границе с российским Крымом взорвали.
xoxlbizombi 29 марта 2018 | 12:36
Все ломается, не работает и сбоит, когда у власти воры и убийцы наглосаксонского империализма.
aorswen 29 марта 2018 | 12:38
xoxlbizombi:
ольгинские дебилы, вот вам завтра доширак не подвезут, и вы сдохните от голода ))
xoxlbizombi 29 марта 2018 | 12:45
После внедрения вируса требовалась перезагрузка серверов. Дуров не хотел по хорошему исполнять законы РФ, а все равно придется. Укросвинтусы, теперь вся ваша переписка под колпаком у ФСБ.
glotze7 29 марта 2018 | 12:40
xoxlbizombi: Чтож ты так против Путина то жмешь? Водички бы попил...
putin_itogy 29 марта 2018 | 12:36
кгб,
не спит.
шкодит и гадит.
вместо того чтобы заниматься БЕЗОПАСНОСТЬЮ горящих в торговых центрах граждан.
И умирающих от подмосковных помоек.
Тут же легче, гадить.
Не надо работать, трудиться, корпеть.
Гораздо лучше, чекистам, насрать, и пойти получать свои "крышевые".
И по выходным проедать халявные рекэтные откаты, в виде жареных окорочков под пиво, немецкое.
Мрази.
danko_klisma 29 марта 2018 | 12:40
putin_itogy: я тебе не верю. Это слова старухи данко1. Она их запотентировала.
blindpew_33 29 марта 2018 | 12:37
Не понял.
У них что, весь кластер в одном помещении? Без континдженси, без ИБП и прочих резервов?
Какое-то странное заявление. Не идущее на пользу репутации, совсем не идущее.
tks 29 марта 2018 | 12:39
Теперь понятно, почему в ярозаконах требование было размещать сервера на территории СкрепоНоссии. Взял, да вырубил. Всего дело в то.
vasya_von_smetankin 29 марта 2018 | 12:39
"Англичанка гадит", ага.
jetsam 29 марта 2018 | 12:47
vasya_von_smetankin: неа.
просто когда наступают санкции - все бегут в биткоины... вот электричество и растащили
pedro_juares 29 марта 2018 | 13:02
Ахаха, то они сервера патчат чтоб гэбня могла почту читать. "Извините за временные неудобства";)
sedoievgeniy 29 марта 2018 | 13:23
pedro_juares: Если б Вы были немного догадливее, то знали бы, что на Эхе стоит аппаратура СОРМ, а проводок от нее идет в одну интересную организацию. Наличие СОРМ это требование закона и нормативных актов правительства. Всем операторам связи в России предъявляются требования согласования плана мероприятий по внедрению «СОРМ», в противном случае их лицензия может быть аннулирована, вам не интересен этот план между ЭХО И ФСБ. Система СОРМ создана как дистанционная, когда сотрудник спецслужб сидит в отдельном кабинете у пульта управления и кто его знает что он делает с сетью оператора связи. Похоже операция Трест 2 продолжается, для удобства большинство лохов собрали на одном оппозиционом сайте и разрешили им ради какого то важного и нужного дела последними словами поносить власть и президента. Ой неспроста все это. Режим кругом жуткий тиранический а тут оазис свободомыслия за деньги газпрома развели страно и мыслей разных у наших либерастов почему то не возникает.
laits 29 марта 2018 | 13:51
sedoievgeniy:
первое - либераст - это ваш путин, который ради бобла таскал чемоданы собчака и воровал все 90е у питерцев. А дяде было уже 40 и более лет и леберастом никто быть не заставлял, кроме собственной шкурно-воровской натуры.
второе - все либералы обсолютно ясно отдают себе отчет, что Эхо это политическая резервация для измерения чекистами градуса политической напряженности в подведомственной популяции а также витрина с проплаченными ольгинскими троллями, которые должны имитировать абсолютно пропутинские настроения населения и обливать грязью свободномыслящих людей. Мы знаем это. Но так же мы знаем, что время работает на нас. путин дряхлеет невзирая на ботекс и все больше людей просыпаются от морока тупейшей лживой пропаганды чекистов.
piligrim46 29 марта 2018 | 13:37
ПРОИСКИ КРЕМЛЯ :(((