Власти Москвы отказали в проведении митинга «За чистый воздух» из-за пасхального фестиваля

Власти Москвы отказали в проведении митинга «За чистый воздух» 7 апреля, сославшись на то, что из-за фестиваля «Пасхальный дар 2018» в городе не осталось подходящих для акции площадок. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил один из организаторов митинга, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

«Организаторы митинга на данный момент столкнулись с противодействием со стороны московских властей. Вчера был получен ответ из мэрии Москвы, в котором указано, что 7 апреля в Москве будет проходить фестиваль «Пасхальный дар 2018», поэтому ни одного места для проведения данного митинга нам не предложено», — сообщил он.

С.Удальцов обратил внимание, что столичные власти нарушают закон, не предлагая организатором альтернативные площадки для проведения акции. Он также отметил, что митинг 7 апреля не должен помешать празднованию Пасхи, которое в этом году выпадает на 8 апреля.

С.Удальцов сообщил, что переговоры с властями продолжаются –организаторы акции направили в мэрию Москвы свои возражения. Он выразил надежду, что власти не станут нарушать закон и предоставят под акцию площадку.

«Предлагаю власти все-таки соблюдать закон, соблюдать статью 31 Конституции и предложить в установленные сроки какое-то место. Москва большая, мы не претендуем обязательно на самый центр города», — добавил он.