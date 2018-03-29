Власти Москвы отказали в проведении митинга «За чистый воздух» из-за пасхального фестиваля
Власти Москвы отказали в проведении митинга «За чистый воздух» 7 апреля, сославшись на то, что из-за фестиваля «Пасхальный дар 2018» в городе не осталось подходящих для акции площадок. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил один из организаторов митинга, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
«Организаторы митинга на данный момент столкнулись с противодействием со стороны московских властей. Вчера был получен ответ из мэрии Москвы, в котором указано, что 7 апреля в Москве будет проходить фестиваль «Пасхальный дар 2018», поэтому ни одного места для проведения данного митинга нам не предложено», — сообщил он.
С.Удальцов обратил внимание, что столичные власти нарушают закон, не предлагая организатором альтернативные площадки для проведения акции. Он также отметил, что митинг 7 апреля не должен помешать празднованию Пасхи, которое в этом году выпадает на 8 апреля.
С.Удальцов сообщил, что переговоры с властями продолжаются –организаторы акции направили в мэрию Москвы свои возражения. Он выразил надежду, что власти не станут нарушать закон и предоставят под акцию площадку.
«Предлагаю власти все-таки соблюдать закон, соблюдать статью 31 Конституции и предложить в установленные сроки какое-то место. Москва большая, мы не претендуем обязательно на самый центр города», — добавил он.
Комментарии41
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ma1nbrain 29 марта 2018 | 12:25
Для расейского патриота скрепы важнее всего. А главная скрепа-мусор. Так что никакого чистого воздуха. Это все гнилые западные ценности.
kryymsdyk 29 марта 2018 | 12:33
ma1nbrain: Бузотёры. Тут Христос воскресе (спасибо, мне уже докладывали), а они со своим воздухом.
glock09 29 марта 2018 | 13:17
kryymsdyk: Какой Христос? Они уже давно забыли, кто это. "По делам их узнаете их" говорил Иисус. А дела их сплошь сатанинские. А такие дела успешнее делаются во тьме и смраде. Не нужен им свежий воздух.
hastings 29 марта 2018 | 12:54
ma1nbrain: мусор убрать еще успеем. А вот Пасха раз в году. Я бы в свете атаки западных стран на наш православный суверенитет назвал бы фестиваль "Пасхальный удар".
tks 29 марта 2018 | 13:04
hastings: Как как? Пасхальный угар?? Да, гуманизм путистов воистину, не знает ни краёв, ни границ...
hastings 29 марта 2018 | 13:10
tks: уж гуманизма в России поболее где бы ни было.
А у людей праздник будет, весна, блины, молебен. Соломенное чучело Терезы Мэй сжигать будем.
glock09 29 марта 2018 | 13:29
hastings: Блины с чучелом - это было в конце февраля. Сейчас на повестке "Пасхальный удар", как Вы правильно заметили. Это такой праздник, когда красят яйца, пекут куличи и регистрируют их у местных батюшек, а, главное, в сей светлый и радостный для прочих христиан день, местные устремляются в самые светлые и радостные места - на кладбища и превращают их в помойки.
vezdehod 29 марта 2018 | 13:07
Пасха важнее "Чистого воздуха" - главное Дышите ей глубже.
diximania1948 29 марта 2018 | 12:32
А , если под лозунгом"За чистый воздух, за яйца Путина!", откажут?
glotze7 29 марта 2018 | 12:42
diximania1948: Поправочка - за морщинистые яйца Путина! Всем тулеевым лизать и славить!!!
tks 29 марта 2018 | 13:02
glotze7: Железные - было же сказано каким-то путиноидом. Наверное, тоже мудозвоном.
glock09 29 марта 2018 | 13:32
diximania1948: .....и куличи Медведева.
bozk 29 марта 2018 | 12:33
Не променяем духовность на чистый воздух !
kryymsdyk 29 марта 2018 | 12:35
Заметьте, Пасха 8 апреля, а фестивалить будут в субботу, после страшной пятницы.
platonnekafrin 29 марта 2018 | 12:35
Массовый пасхальный загул обойдется без "Чистого воздуха".
kunst54 29 марта 2018 | 12:38
Власти Москвы бздят сами.
blindpew_33 29 марта 2018 | 12:40
Я ващет думал, что пасха в этом году 8 апреля. Или они заранее отмечают?
Тогда уж и 9 мая давайте в апреле отметим.
zolingen 29 марта 2018 | 13:12
blindpew_33: ну если у них масленница в феврале, о чем еще говорить?
pavel_liberal Павел Кузнецов 29 марта 2018 | 12:42
Не было бы "пасхального фестиваля" - был бы какой-нибудь "слет пасечников", "фестиваль русской/казахской/чувашской/марсианской народной песни", либо еще какой-то высосанный из пальца повод не допустить в центре акции несистемной (а, значит, не желающей сотрудничать с гэбэшной мразью и выполнять указания Кремля), оппозиции.
tks 29 марта 2018 | 12:42
Путизм это мусор.
Мусор это путизм.
ruderpost 29 марта 2018 | 12:43
еврейский праздник важнее чистого воздуха
belfor2 29 марта 2018 | 13:04
ruderpost: еврейский праздник\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Христианская пасха это не еврейский праздник. У евреев Песахэто праздник обретения свободы той самой свободы которой так боится православный русский народ.
watasi 29 марта 2018 | 13:16
ruderpost: Подмена понятий. чистой воды.
Где чистый воздух а где митинг удальцова? и что между ними общего.
Вопли попа-Гапона с трибуны, к чистому воздуху имеют ровно такое же отношение как мое гавно к Мариинскому театру.
Чистый воздух подождать не может, а вот Гапон-Удальцов со своим митингом переждет, и в июле соберет - ничего не измениться. От порожней болтовни никогда и ничего не меняется.
severnaj 29 марта 2018 | 12:43
Блины с лопаты. Пасха. За свежим воздухом ехайте в Крым.
ed10075 29 марта 2018 | 12:44
Власть боится любых массовых скоплений. От слова митинг чиновники вздрагивают, крестятся на висящий сзади портрет, и отказывают, отказывают, отказывают....
alexx2101 29 марта 2018 | 12:54
Вот и пройти крестным ходом вокруг свалки, глядишь и воздух очистится!
nds 29 марта 2018 | 13:09
Адская картина. Среди смога, выхлопов от траспорта (а где-то и пожаров), вдыхая запах свалки и даже сероводорода (если повезет) устраивать Пасхальный фестиваль.
nds 29 марта 2018 | 13:34
nds: Забыла еще одну важную деталь фона, на котором будет разворачиваться Пасхальный фестиваль - российские ядерные боеголовки, которые уже падают на Флориду в воображении главначальника.
zolingen 29 марта 2018 | 13:10
Какой воздух, когда у попов праздник?
kama 29 марта 2018 | 13:13
Власти не могут отказать в реализации конституционного права граждан.
timber_head 29 марта 2018 | 13:15
"из-за пасхального фестиваля"
"В Багдаде все спокойно". Бандерлоги должны пить, жрать (у кого есть что и на что) и радоваться (все без исключения). Кормовая база не должна задумываться и проявлять несанкционированную хозяином активность.
timwlad69 29 марта 2018 | 13:18
С.Удальцов сообщил, что переговоры с властями продолжаются –организаторы акции направили в мэрию Москвы свои возражения. Он выразил надежду, что власти не станут нарушать закон и предоставят под акцию площадку.
«Предлагаю власти все-таки соблюдать закон, соблюдать статью 31 Конституции и предложить в установленные сроки какое-то место. Москва большая, мы не претендуем обязательно на самый центр города», — добавил он.
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Ну вообще то город уже готовит массовые мероприятия по случаю пасхальных праздников и потому в праве запретить другие.
И митиги не способствуют решению проблем.Наоборот,все митинги это толпа дебилов желающих марадёрствовать и убивать.
Так что господин Удальцовколи не желаешь чтобы другие митингующие не вывернули тебя чере жопу ,,то лучше присоеденись к с пасхпльнойму празднеству,и начни работать,но не митинговать.
tatarus 29 марта 2018 | 13:24
timwlad69: Точно! И в Кемерово, прикрываясь скорбью, собрались на митинг дебилы по-марадёрствовать. Тебе бы в пресс-службу тулеева или мизулиной.
timwlad69 29 марта 2018 | 13:33
tatarus: Точно! И в Кемерово, прикрываясь скорбью, собрались на митинг дебилы по-марадёрствовать. Тебе бы в пресс-службу тулеева или мизулиной.
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Свершено верно. Для оппозиции собрать толпу для того чтобы создать скандал на основе того Чем больше трупов, тем больше денег.
Это же провокации в любом шествии которые кончаются погромами и затем скандалами на международном уровне.
Это же политики еврейского большевизма применённая в Европе в конце 19 века.
Историю движения еврейского сионистского большевистского движения социалистов учите .
Израильское рабочее движение
ИЗРА́ИЛЬСКОЕ РАБО́ЧЕЕ ДВИЖЕ́НИЕ, , общее название разветвленной системы сионистских рабочих организаций, партий, молодежных и поселенческих движений и общественных объединений в Эрец-Исраэль.
Возникло в начале 20 в. под влиянием различных социалистических течений в сионизме (см. социализм еврейский). Сыграло ведущую роль в борьбе за создание Государства Израиль, а также в руководстве им (до середины 1970-х гг.).
Пионерами Израильского рабочего движения были молодые репатрианты второй алии (1904–14), в основном выходцы из Российской империи, испытавшие влияние идей революции 1905 г., пережившие ее подъем и поражение (см. Россия. Евреи России в конце 19 в. – начале 20 в. /1881–1917/). Возникновение в России сионистских социалистических группировок и партий, важнейшими идеологами которых были Бер Борохов и Нахман Сыркин, а также оформление социалистических течений в сионизме в Западной Европе и США стимулировало создание рабочих партий в Эрец-Исраэль.
www.eleven.co.il/state-of-israel/socio-political-and-religious-life/11772/
glock09 29 марта 2018 | 13:38
timwlad69:Ну вообще то город уже готовит массовые мероприятия....
+++
Одно из мероприятий озвучил господин Печатников - предложение о лечении тяжёлых онкологических
больных за их собственные средства. Следующее мероприятие может коснуться лично Вас - предложение о лечении тяжёлых психических больных.
timwlad69 29 марта 2018 | 13:43
glock09: timwlad69:Ну вообще то город уже готовит массовые мероприятия....
+++
Одно из мероприятий озвучил господин Печатников - предложение о лечении тяжёлых онкологических
больных за их собственные средства. Следующее мероприятие может коснуться лично Вас - предложение о лечении тяжёлых психических больных.
-------------
На западе особенно алчным спекулянтам предложили проводить мероприятия основанные на эвтаназии.
Так что как говорится, употребляй ,но не злоупотребляй.
vise1 29 марта 2018 | 13:18
У Христа не круглая дата ,
могли бы и перенести !
;)
tatarus 29 марта 2018 | 13:19
А появиться на Пасхе с лозунгом - мусора заметут?
zkotor 29 марта 2018 | 13:23
Осободуховноскрепные предпочитают фестивалить в сероводородном клифту
amrigo 29 марта 2018 | 13:24
Поповский бизнес важнее экологии, кто бы сомневался!
nikchimzwet886 29 марта 2018 | 13:26
А митинг "За грязный воздух" согласовали бы?