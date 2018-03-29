Британская полиция установила место с наивысшей концентрацией отравляющего вещества «Новичок»

Яд находился на двери дома Сергея Скрипаля.

Большая часть следственных действий сейчас сосредоточена внутри дома экс-сотрудника ГРУ в Солсбери и вокруг него. Нервнопаралитическое вещество находилось на входной двери. По данным Би-би-си, яд был добавлен в липкую массу на дверной ручке. Это объясняет то, что «Новичок» был также обнаружен в автомобиле Сергея Скрипаля и в ресторане, где он обедал вместе с дочерью. Следы отравы обнаружены и в других частях города, но в гораздо меньших количествах.

Представители Скотланд-Ярда предупредили местных жителей, что будут работать в городе еще несколько месяцев. Риск заражения очень низкий.

Следственный комитет России сообщил сегодня, что просит Лондон поделиться информацией об отравлении дочери Скрипаля Юлии. СК интересуют в частности протоколы осмотра места происшествия и медицинские документы.

Лондон обвиняет Москву в организации отравления. Российские власти свою причастность отвергают.