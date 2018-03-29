Британская полиция установила место с наивысшей концентрацией отравляющего вещества «Новичок»
Яд находился на двери дома Сергея Скрипаля.
Большая часть следственных действий сейчас сосредоточена внутри дома экс-сотрудника ГРУ в Солсбери и вокруг него. Нервнопаралитическое вещество находилось на входной двери. По данным Би-би-си, яд был добавлен в липкую массу на дверной ручке. Это объясняет то, что «Новичок» был также обнаружен в автомобиле Сергея Скрипаля и в ресторане, где он обедал вместе с дочерью. Следы отравы обнаружены и в других частях города, но в гораздо меньших количествах.
Представители Скотланд-Ярда предупредили местных жителей, что будут работать в городе еще несколько месяцев. Риск заражения очень низкий.
Следственный комитет России сообщил сегодня, что просит Лондон поделиться информацией об отравлении дочери Скрипаля Юлии. СК интересуют в частности протоколы осмотра места происшествия и медицинские документы.
Лондон обвиняет Москву в организации отравления. Российские власти свою причастность отвергают.
Комментарии41
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snikkersnepper 29 марта 2018 | 12:11
Размышления по поводу.
1. Про то как Скрипали после воздействия БОВ полдня бегали по городу, тут уже говорили. Про то как ОДНОВРЕМЕННО отрубились два человека разной комплекции, разной скорости метаболизма, разной продолжительности контакта с дверной ручкой - тоже.
2. Со дня отравления прошло 25 дней. За это время одна группа "следователей" устроила международную истерику и выслала представителя Аэрофлота из Латвии(!), другая - только-только сообразила проверить ручку входной двери. Может этим группам как-то местами поменяться, что ли?
3. Очередной риторический вопрос - вся та шобла, что разгоняла тут "совершенно точные" версии про московский чемодан или про вентиляцию БМВ (про микродроны хватило ума не не разгонять) - она, хотя бы на этот раз, извинится, перестанет, как голодная собака, бросаться за любой косточкой "независимых СМИ" и их "анонимных источников" или опять нет?
ПС. Если кто-то пропустил. 22 марта английский суд дал разрешение на взятие у Скрипалей проб крови. Мотивировав это, в том числе тем, что не удалось установить контакт с родственниками (которые могли бы дать разрешение). В интервью Бибиси племянница Скрипаля сообщила, что еще 5-6 марта пыталась связаться с английским посольством (где, кстати, это подтвердили), а потом с российским посольством в Лондоне. То есть за две (теперь уже три) недели британцы сделали все, чтобы никто из родственников никаким образом в деле не появился. Вплоть до прямого вранья.
pit_heap 29 марта 2018 | 12:14
snikkersnepper: Как это по-английски.Если ваша рука попала в липкую массу на двери вы не моете руки а идете в ресторан и гулять по городу здороваясь с людьми.
Это такое толерантное боевое вещество ,которое позволяет противнику гулять еще некоторое время.Оно придумано для войны ,чтобы враг не сразу умирал,а воевал еще несколько часов...
patrik04 29 марта 2018 | 12:17
Следственный комитет России сообщил сегодня, что просит Лондон поделиться информацией об отравлении дочери Скрипаля Юлии...
Единственный способ решить загадку отравления Скрипалей - это допустить к следствию российских следователей и специалистов. Если россиян не допустят, то всё останется так, как есть на сегодняшний день - доказательств причастности России предоставлено не будет, настоящие отравители США и Британия останутся в тени, а вся вина, голословно и бездоказательно будет лежать на России.
malanoff 29 марта 2018 | 12:26
patrik04: Российские специалисты вытрут все ручки в этом городке так , что вообще потом ничего не найдешь.
patrik04 29 марта 2018 | 12:36
malanoff:
Ну тогда сосите всем миром у Терезы Мэй и Бориса Джонсона. Если следствие ведут главные подозреваемые, то это всё что угодно, но только не следствие.
malanoff 29 марта 2018 | 12:40
patrik04: Не нервничай , главные подозреваемые пока не ведут следствие , они только просят , чтобы им дали вести следстствие. Так что всё в порядке.
bozman1944 29 марта 2018 | 12:33
patrik04: Твой язык не устал лизать власть?
patrik04 29 марта 2018 | 12:38
bozman1944:
Вот, полюбуйтесь не этого гомика: просить у британцев объективного честного расследования - это значить лизать российскую власть.
sg79g 29 марта 2018 | 12:34
pit_heap:
Шоб своих однополчан заразил! ))
poluputing 29 марта 2018 | 12:28
snikkersnepper: оправдывайтесь, не оправдывайтесь, а рыло то в пуху. Много абзацев можно ещё накатать, да кто же вам веры имет
dicklyu 29 марта 2018 | 12:48
snikkersnepper: pit_heap:
*
Почитали бы вы ТТХ на боевые ОВ разных типов,
особенно нервно-паралитического действия :
период времени с момента отравления до появления симптомов.
*
nikmart001 29 марта 2018 | 12:12
Послушал тут, что говорят об отравлениях нервно-паралитическим веществом специалисты. Все говорят , что после отравления человек должен умереть в течении 1-2 минуты. А он тут у вас по городу ходил пол дня, и почувствовал себя плохо только после посещения кафе. Как говорят специалисты, должны были умереть все кто с ним контактировал, недоработали спецслужбы Англии, или это была другая отрава?
andy66 29 марта 2018 | 12:22
спец-яды СПЕЦИАЛЬНО разрабатываются так чтобы была задержка по времени. Чем больше задержка - тем более замаскировано место и время применения, а значит - более прикрыт тот кто применят и у него больше времени на отступление... портянки делают вид что этого не понимают (((
minerr 29 марта 2018 | 12:31
andy66: Для тех кто в кастрюле - о каких "спец-ядах" ты говоришь, сердешный. Ведь Мэй визжала на весь мир о боевом нервно-паралитическом оружии. Вернись к своей методичке и ничего не пиши от себя.
ostapbey 29 марта 2018 | 12:59
minerr: если ты не все подъезды своего дома заминировал, то уж наверняка ты способен на "бумаге" рассказать как там со Скрипалем все происходило. И почему даже.. ПОЛЧАСА хватит??
Или, учитывая твои недостатки, ОДИН ЧАС тебе достаточен??
Даже..
sg79g 29 марта 2018 | 12:39
andy66:
Ну ты мозун ))))))) Хотели замаскировать место и врекмя применения, но применили яд, который якобы однозначно Россию идентифицирует. Как перед этим полоний, чтобы не было сомнений ни у кого
Самому своя глупость не противна? )))
sedoievgeniy 29 марта 2018 | 12:56
andy66: Вам бы полезно было послушать одного умного человека: Очень редко применяются те средства, по которым можно было бы вычислить исполнителей, – указывает Яков Кедми. – То средство, которое было применено, по мнению британцев, – не самое эффективное, поскольку оставляет следы». Например, когда в 1959 году советская разведка ликвидировала в ФРГ лидера украинских националистов Степана Бандеру, западногерманская сторона не знала, что это была ликвидация, напоминает Кедми. И не узнала бы, если бы об этом не сообщил перебежчик Богдан Сташинский.
Если бы Россия действительно хотела ликвидировать Скрипаля, то были бы применены более совершенные методы, нежели те, что использовались в 50-х годах в Советском Союзе, полагает Кедми. «Я не стал бы спекулировать на том, что уровень работы российской разведки резко упал. Скорее наоборот», – подчеркивает экс-глава службы «Натив».
rus095 29 марта 2018 | 14:02
andy66: вы бы уважаемый разобрались и не путайте спецяд или боевое отравляющее вещество (ОВ). Спецяды могут подействовать и через год. Эти яды изветны очень давно- так к примеру татаро- монголы отравили Александра Невского. После отравления он умер через несколько месяцев.
komiccap_nkvd 29 марта 2018 | 12:31
nikmart001: может они кофиём отравились.
scimitar 29 марта 2018 | 12:15
"Российские власти свою причастность отвергают" - это глупо и бесполезно. Слишком много они врали и изворачивались! Они даже к сгоревшим детям в "Зимней вишне" относятся как досадной помехе, а к их родителям - как к "бузотерам" и врагам своей личной власти.
sculll 29 марта 2018 | 12:28
scimitar: Ну а какие доказательства, кроме заявлений британцев, чтобы Путин взял и сознался. То что поддержало 20 стран из 150 это не показатель.
Я тоже могу сейчас написать, что с высокой долей вероятности ты в извращённой форме насилуешь свою внучку или дочку. И в хамской манере дам тебе 24 часа доказать мне, что это не так.
Меня поддержат т.н. " портянки" и на этом основании я буду везде писать, что ты педофил и не хочешь в этом сознаваться.
protiv777 29 марта 2018 | 12:16
А не надо было Скрипалю с дочкой химические опыты дома проводить.
rolar 29 марта 2018 | 12:16
И за это время ОВ не выветрилось и соседи не заболели. Ну здесь точно без Гарри Потера не обошлось, а так как он порождение британки Джоан Роулинг , виновата Англия. Все просто .
cilovit 29 марта 2018 | 12:19
Что ни день то новая версия .То цветы ,то привезла в чемодане ,то газ в машине .Теперь ручка. И что это уже не газ а яд?
malanoff 29 марта 2018 | 12:30
cilovit: А это сделано специально , чтобы вы думали , что они там в Лондоне на ложный след напали. А сами по шерлокхолмски идут к разгадке убийства.
cilovit 29 марта 2018 | 12:34
malanoff: Да, возможно такими ложными конспирациями скоро они скажут что это не Россия виновата а может США или Англия. Юмор.
protiv777 29 марта 2018 | 12:37
malanoff: Шерлок Холмс какой то заторможенный судя по расследованиям смерти Литвиненко, Березовского .....
moskow2042 29 марта 2018 | 12:20
КГБ поймали за хвост ,думали ,что такие умные,что Англичанка не найдёт отраву....Новичок ,блин и нашли,а наши в дураках остались....В Роиссии КГБ дуреет день ото дня и рыба гниет с головы....
cilovit 29 марта 2018 | 12:25
moskow2042: Попросите Мэй расказать что такоге "новичек". А то сдедователи на знают что говорить уже или журналисты.
cilovit 29 марта 2018 | 12:41
cilovit: Основным источником информации о химическом оружии «Новичок» и способах его производства были мемуары советского учёного Вила Мирзаянова, имевшего доступ к разработкам химического оружия в курировавшемся им ГосНИИОХТ[2][3] и эмигрировавшего в США в 1995 году. Согласно ему, газ принадлежит к четвёртому (по другим данным — к третьему[4]) поколению боевых отравляющих веществ,
Скажите мне как газ мог сидеть на ручке и ждать когда за ним прийдут шерлокхомсы а не разлететься по этому городку в Англии.
neitral_n 29 марта 2018 | 12:22
Нехороший анекдот, но к ситуации. Когда шел разбор причин взрыва левого ускорителя "Челенджера", в КГБ проходил разбор причин почему правый ускоритель остался невредимым. Ага, поделитесь инфой с СК, чтобы следующие отравления стали ещё изощреннее?
sedoievgeniy 29 марта 2018 | 13:12
neitral_n: Учите историю, в октябре 1957 г. в Мюнхене, Сташинский ликвидировал известного теоретика и идеолога украинского национализма, бандеровца Льва Ребету. Способ приведения приговора в отношении Степана Бандеры был тот же, только на этот раз у Богдана было более совершенное оружие: пистолет-шприц, он был изготовлен спецлабораторией КГБ. В нем размещались ампулки с синильной кислотой, разбиваемые и выталкиваемые поршнем под воздействием микропорохового заряда. Коронарные сосуды сердца мгновенно сжимались, что приводило к остановке сердца. Затем сосуды возвращались в первоначальное состояние, и судмедэксперты не могли найти следов насильственной смерти.
И не знали западные спецслужбы про это отравление, пока перебежчик не рассказал об этом. А Вы все в сказки верите про глупых наших разведчиков!!!
sg79g 29 марта 2018 | 12:22
Помнится когда в сша в 2001 по разным организациям приходили конверты с белым порошком. Оказалось сибирская язва и 5 человек погибло. Естесственно все валили на дедушку Ладена, тем боле на него только что повесили три многоэтажки снесенные 2-ся самолетами. А оказалось что это был американский специалист по бактериологическому оружию.. Он, правда, в 2008 быстренько самоубился, но с Афганистаном тогда как то неудобно получилось...
konogen 29 марта 2018 | 12:31
Нигде не могу найти информацию каким способом это вещество попало в организм обоих.. Хорошо, яд на ручке, а потом как? Ведь он должен был попасть внутрь? Или возможно проникновение через кожу? Может кто то читал? Поделитесь ссылкой.
snikkersnepper 29 марта 2018 | 13:02
konogen:
Что значит "найти информацию"? Из ИНФОРМАЦИИ в этом деле есть два сообщения полиции (главным содержанием которых является факт, что дело будет расследоваться МЕСЯЦЫ) и документы английского суда, где есть справка из Портон-Дауна про "Новичок или похожее вещество". Никакой другой ИНФОРМАЦИИ об отравлении Скрипалей как не было, так и нет.
rktq 29 марта 2018 | 12:35
Сколько британцев мимо проходило мимо ручки двери Скрипаля? Все живы?..А он там был- "Новичок" на ручке!
Дни прошли, но след остался ..отравленных "поносом" нет.
sedoievgeniy 29 марта 2018 | 12:50
Повторюсь что ранее писал: военные химики открыто смеются над западными глупостями, потерпевшие коснулись БОЕВОГО отравляющего вещества на ручке и остались живыми, чудеса !!! VX является самым смертельным нервно-паралитическим газом на Земле. Он запрещен во всем мире для использования в военных целях. При вдыхании от паров!!! максимум через 15 минут наступает остановка дыхательных путей, из-за чего человек умирает.
А тут что оказывается бракованное использовалось О.В.??? Пример Брат президента Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Чен Нам был убит с помощью VX, фосфороорганического боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия. Он неожиданно почувствовал себя плохо и был отправлен в ближайшую больницу, и скончался по дороге в машине скорой помощи.
Но недоумки продолжат нести пургу над которой открыто смеются специалисты. Грубо говоря, одного литра этой отравы, распыленной над Москвой или Пекином при идеальных условиях, хватит, чтобы похоронить все население городов миллионников.
Англия страна дураков и дибилов по данной теме !!! Да и на Эхе их хватает не понимают отличие яда от боевого отравляющего вещества.
ostapbey 29 марта 2018 | 13:37
sedoievgeniy: Повторюсь что ранее писал: военные химики открыто смеются над западными глупостями, потерпевшие коснулись БОЕВОГО отравляющего вещества на ручке и остались живыми.....ла ла бла бла бла..
Намалюй круг на листке бумаги. Вверху напиши "планирование секретной операции секретными органами"" Написал??
Теперь представь что ты кадет Биглер известного произведения. Представил??
И теперь самое главное.. Раздели свой круг на СЕКТОРЫ.. и напиши в каждом секторе (подбирая пропорции в масштабе);
-замысел
-подбор исполнителей
-организация мат обеспечения.
-исполнение
-сокрытие возможных следов
Можешь еще и числа в %% нарисовать. Для пущей "научности".
Даже.
java_php 29 марта 2018 | 13:02
Живенько так расследование ведется.
rom8883 29 марта 2018 | 13:24
Что портянки пыжатся? Для Запада улик достаточно, решение они уже приняли, и меры принимаются.
rus095 29 марта 2018 | 13:56
Ну откровенное вранье- любой военнослужащий знает, что боевое ОВ(отравляющее вещество) полностью распадается через час- два после применения. Это сделано для того чтобы после применения ОВ свои же атакующие войска не попали под действие своего ОВ. Что могли найти через три недели после якобы распыления боевого ОВ? да ничего!