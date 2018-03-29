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12:02, 29 марта 2018

В США могут арестовать российские активы из-за дела Скрипаля

В США могут арестовать российские активы из-за дела Скрипаля, заявил в эфире РБК американский посол Джон Хантсман.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение о запрете на продажу российских долговых бумаг на лондонском фондовом рынке. Об этом сообщила британская газета «Гардиан».
В российском Минфине говорят. что возможный запрет негативно повлияет не только на российских, но и на иностранных инвесторов.

Комментарии

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aorswen 29 марта 2018 | 12:06

Давно пора. И swift мордору отключить нах

vasyakirin 29 марта 2018 | 12:10

aorswen: Не для того резервный фонд создавался, то бы россияне им жили...

patrik04 29 марта 2018 | 12:11

В США могут арестовать российские активы из-за дела Скрипаля, заявил в эфире РБК американский посол Джон Хантсман...

Это как в интервью говнососа Навального. Вопрос корреспондента:
- Могут ли спецслужбы убить Навального?
Ответ Сисек:
50% на 50% - могут убить, а могут и не убить.
Потом Говноед пояснил, что это он неудачно процитировал анекдот.

nikitin43 29 марта 2018 | 12:17

patrik04: сноудена надо замочить и свалить на Навального

patrik04 29 марта 2018 | 12:20

nikitin43:

Если ты не США или Британия, то игра не стоит свеч, тебя поймают на вранье. А если ты американец Колин Пауэлл, то тебе насрать, поймают тебя на лжи или нет.

nikitin43 29 марта 2018 | 12:38

patrik04: ты сейчас наверное о 25 млн. новых рабочих мест вспомнил , а я не о этом ...

ura_123 29 марта 2018 | 12:19

patrik04: Так зачем ты пояснял,то что неудачно пошутил?

tvitov66 29 марта 2018 | 12:30

Любые санкции идут только на пользу нашей углеводородной Родине и мы все теснее сплачиваемся вокруг вождя ... только вождь нас боится и шкерится от любимого народа

diximania1948 29 марта 2018 | 12:29

patrik04: Патрик , ты золотарь что ли, все мысли вокруг говна крутятся? Тебе надо в Кремль тогда, там самая большая концентрация оной субстанции в мире!

patrik04 29 марта 2018 | 12:32

diximania1948:

О чём говорить на сайте говнорадио, если не о дерьме?

fig_wam 29 марта 2018 | 12:11

aorswen: Лучше газ, тогда и swift не понадобится.

nikitin43 29 марта 2018 | 12:19

fig_wam: эти деньги всё одно расеянам не принадлежат ну никак , может кооп. озеро разве .

anji70 29 марта 2018 | 12:11

Деньги как пришли так и ушли, а ценные бумаги можно продавать на рынке «Садовод».

askol2016 29 марта 2018 | 12:11

Ничего страшного, построят еще одну фабрику Гознак и напечатают сколько надо рублей. Будем жить как в СССР, на деревянные.

prutkov100 29 марта 2018 | 12:20

askol2016: Будем жить как в СССР, на деревянные.
А , сейчас ты на какие живешь , на золотые что ль ? Те кто не понимает происходящего - сами по пояс деревянные , а некоторые даже по макушку .

protvik 29 марта 2018 | 12:20

askol2016: Кольцо врагов сжимает наше общество, которое сплотилось вокруг лидера. Как бы не придавили грешным делом? В СССР деревянные еще обзывали как гробовые.

jetsam 29 марта 2018 | 12:11

а у меня нет активов ни в US ни в UK.
только в верхней и нижней вольтах.
храню их в амперах. проценты снимаю в ваттах.
и сплю спокойно, потому что не в NY-кондоминиуме.

@В российском Минфине говорят....@
говорят - в москве кур доят...
я еще помню как в 98 говорили в минфине, что дефолта не будет.
и мальчик-киндерсюрприз говорил.

timwlad69 29 марта 2018 | 12:13

В США могут арестовать российские активы из-за дела Скрипаля
В США могут арестовать российские активы из-за дела Скрипаля, заявил в эфире РБК американский посол Джон Хантсман.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение о запрете на продажу российских долговых бумаг на лондонском фондовом рынке. Об этом сообщила британская газета «Гардиан».
В российском Минфине говорят. что возможный запрет негативно повлияет не только на российских, но и на иностранных инвесторов.
-----------------
Ну даже в Африке растёт сопротивление колониальным войскам запада которые одеты в голубые каски.
Так что запад будет искать ресурсы для своего выживания грабя всех и всё до чего смогут дотянутся.
Глава МИДа Германии признал, что запад выстроил режим нацистского политического и экономического террора против всех стран.
Молжет российские либералы припомнят как вопили, а чё Сталин торговал с нацистами?!
Ну та не надо кормить нацистов и начать самим развиватся громя нацистов там где можно до этих нацистов дотянутся.
В первую очередь в Совете Федерации и в Государственной Думе России и в региональных парламентах где засели нацисты евреи,хохлы,немцы и прочая западная шваль которая всплыла в перестройку.

idruker 29 марта 2018 | 12:33

timwlad69: Какие колониальные войска, дурень? Все колонии уже лет 70 как обрели вожделенную независимость и теперь прозябают без оккупантов гордо и суверенно. Ты где все это время был то?

timwlad69 29 марта 2018 | 12:53

idruker: Какие колониальные войска, дурень? Все колонии уже лет 70 как обрели вожделенную независимость и теперь прозябают без оккупантов гордо и суверенно. Ты где все это время был то?
----------------------
МИД ФРГ: если ЕС проиграет национализму, он будет бессилен перед Россией


Подробности: https://regnum.ru/news/2397493.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

В конце выступления Хайко Маас отметил, что ООН часто совершает зло во имя добра. Он упомянул насилие в отношении гражданских лиц со стороны миротворцев ООН, которые должны защищать население. Проблема заключается в том, что ООН не наказывает их за злоупотребления и нарушения.
Представители западных демократий нашли общий язык с новым министром, но больше никто. Именно в этом обстоятельстве скрывается фундаментальная проблема, которую даже такой умный и обаятельный человек, как Хайко Маас, не может решить, считает издание Welt.


Подробности: https://regnum.ru/news/2397493.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 12:13


Заокеанские враги вонзили очередной нож в израненную спину нацлидеру именно в тот момент, когда он скорбит.
И что самое обидное, это делает его назначенец Трамп!

severnaj 29 марта 2018 | 12:38

mikhail_spb_: "скорбит" заберем в кавычки, так будет точнее :-)

volandvovan 29 марта 2018 | 12:56

mikhail_spb_: Да и Тулеев не поскупился- тоже всадил -свой -как никак- родной

nikmart001 29 марта 2018 | 12:15

Ну вот, так надо было с этого и начинать, а то какой то "новичок", какие то послы. Сразу сказали бы, что хотят деньги у российских бизнесменов за рубежом отжать!

apels 29 марта 2018 | 12:18

Там и так вся спина в дырках!

idaforever 29 марта 2018 | 12:20

как тут не вспомнить классику жанра - "Храните деньги в Сберкассе!"

clingerwinger 29 марта 2018 | 12:22

Давно пора уже! И от свифта отключать, и забрать все активы на западе, и все счета и средства конфисковать. И вишенкой на торт вводить эмбарго на нефть и газ. Оставшись без подачек россияне сами доделают всё остальное - разнесут власть и россия распадётся на отдельные субъекты. А потом уже в каждом по-отдельности и наводить порядок. Глядишь лет через 10-20 будет настоящая федерация. А пока что Москва-метрополия, регионы-колонии - никакая нах. это не федерация. Давно пора уже травануть этот долбанный рассадник.

Алексей Костюков 29 марта 2018 | 12:30

хохлы перевозбудились как...

rktq 29 марта 2018 | 12:31

Отключим СВИФТ! ДА!
Да здравствует тромбы "кровеностной системы" экономики США...

Сам

izgoyev 29 марта 2018 | 12:31

"Цивилизованные" страны не умеют себя вести цивилизованно. Мало того, что они выдвигают обвинения не имея никаких оснований, так они ещё путают мягкое с длинным. Не остаётся сомнений, что они не умеют честно ни сотрудничать, ни конкурировать. Честность это вообще не про них. Переносить свои фантазии из сферы политики в экономику могут только шизофрении или законченные подлецы. Конечно, всем известно, что "цивилизованные" страны привыкли свои проблемы решать за чужой счёт. Сейчас такая их нервозность вызвана, видимо, тем, что сейчас решить свои проблемы за чужой счёт стало трудно. Россия не прогибается, а педерастам в прямом и переносном смыслах, очень хочется её поиметь.

garri64 29 марта 2018 | 12:36

Сьисть то он Сьисть, да кто ж ему дасть. Заморозка активов России приведёт к бегству капитала и, в первую очередь, китайского, к которому у штатов тоже претензии. Придётся замораживать всех. Это прервет приток капитала в Штаты и краху экономики. Американцы конечно отморожены на всю голову, но деньги всегда считать умели и любили. Так что полный бред для лояльных мозгов оппозиции.

an1940 29 марта 2018 | 13:00

Гнать, нафик, этого трепача посла. Мог бы и подождать до конца расследования. Хотя, это расследование не для того создавалось, чтобы могло быть иное решение, кроме того, что Россия виновна. Все-таки, больше похоже, что это - тщательно спланированная, грандиозная провокация. Время подобранное специально к выборам, к чемпионату мира.
Понятно, что России не дадут оправдаться, что - не виновна. Лет через 10-15 узнаем правду.
P.S. Жаль, что и РБК подключились в компанию Эха и Дождя.

rom8883 29 марта 2018 | 13:46

an1940: Так можно решить что Гитлер затеял вторую мировую войну ради Нюрнбергского процесса.

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