В США могут арестовать российские активы из-за дела Скрипаля, заявил в эфире РБК американский посол Джон Хантсман.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение о запрете на продажу российских долговых бумаг на лондонском фондовом рынке. Об этом сообщила британская газета «Гардиан».

В российском Минфине говорят. что возможный запрет негативно повлияет не только на российских, но и на иностранных инвесторов.