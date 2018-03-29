В Кремле не комментируют публикации в СМИ о сроках возможной отставки Тулеева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня»
«Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даем вам (журналистам) соответствующую информацию», — сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Д.Песков адресовал журналистов к заявлениям президента РФ Владимира Путина на встрече с представителями инициативной группы в Кемерово.
«Я хочу обратить ваше внимание на слова президента, которые были сказаны в Кемерово, когда он там встречался с инициативной группой. На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости», — заключил Д.Песков.
Комментарии8
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kryymsdyk 29 марта 2018 | 12:05
Как его отставить, если за него 90% жителей области проголосовало?
chapter_2 29 марта 2018 | 12:09
kryymsdyk: Не мешайте. Политическим некрофилам нравятся политические трупы...
glotze7 29 марта 2018 | 12:20
chapter_2: И чо сразу увольнять? Пусть отрежет себе два пальца на правой руке и дальше работает.
nikitin43 29 марта 2018 | 12:21
chapter_2: какой тулеев когда янки кооп. "озеро " могут обнести .всё непосильными трудами нажитое , плачь расея ...
pravdatut 29 марта 2018 | 12:07
Може Тулеев и Путин решили вместе уйти на пенсию.??? Освежить власть?
lenin3 29 марта 2018 | 12:07
Не будет отставки.Это эксперимент:на примере Тулеева власти пытаются установить опытным путём,как будет себя вести-чувствовать Путин в возрасте Тулеева и какие лекарства надо давать Вошьдю,чтоб он не впал в полный маразм.
Короче,помрёт несгибаемый Аман своей смертью на посту,как Брежнев...
neitral_n 29 марта 2018 | 12:13
Тулеев, конечно, ещё тот пряник, но он-то здесь причем при нормальной постановке вопроса? Он что ли должен отвечать за действия билетерши? Как минимум или владелец или арендатор!
Но, т.к. у нас постановка вопроса ненормальная, то Тулееву, скорее всего был вручен карт-бланш на управление краем при условии , что там все будет спокойно при сохранении текущих в нужном направлении финансов. Раз ходють слухи по умам, что Тулеева убирают, значит кое-какие условия он не выдержал - так мне кажется!
rolar 29 марта 2018 | 12:19
Это у либералов раз два и в отставку. Вспомнить чехарду при Елбоне. Во карусели были.