В Кремле не комментируют публикации в СМИ о сроках возможной отставки Тулеева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня»

В Кремле не комментируют публикации в СМИ о сроках возможной отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня».

«Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даем вам (журналистам) соответствующую информацию», — сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Д.Песков адресовал журналистов к заявлениям президента РФ Владимира Путина на встрече с представителями инициативной группы в Кемерово.

«Я хочу обратить ваше внимание на слова президента, которые были сказаны в Кемерово, когда он там встречался с инициативной группой. На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости», — заключил Д.Песков.