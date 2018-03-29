Один из блоков румынской АЭС в Чернаводэ отключён из-за проблем в электросистеме
В Румынии произошла авария на атомной электростанции. Была остановлена работа второго реактора. На АЭС, впрочем, говорят, что негативных последствий на население и окружающую среду авария не окажет.
Причиной отключения второго реактора румынской АЭС в городе Чернаводэ стала неисправность в электросистеме. Об этом сообщили компании, которая управляет станцией. Там заверяют, что проблема имеет лишь технический характер, а работа блока была остановлена автоматикой. Специалисты в настоящий момент ищут источник неполадок. При этом в минувшее воскресенье второй энергоблок единственной в Румынии АЭС уже сокращал свою мощность: там меняли подшипник в моторе конденсатного насоса станции. В компании, впрочем, не связывают между собой эти два события. Российские атомщики, между тем, сообщили, что не видят никакой техногенной угрозы для территории страны. По мнению экспертов, как пишет «Интерфакс», авария не угрожает выбросами радиации. Тем не менее, данных о радиационном фоне в Румынии пока нет, сообщил источник в Росгидромете.
В воскресенье из-за неполадок был остановлен первый энергоблок румынской АЭС. Оператор станции сообщил, что эта неисправность также не связана с сегодняшним инцидентом.
Комментарии4
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patrik04 29 марта 2018 | 12:06
Один из блоков румынской АЭС в Чернаводэ отключён из-за проблем в электросистеме...
Румыния не то чтобы безответственное несостоявшееся государство, как например Украина, но всё равно, ей не хватает компетентной ответственности, чтобы иметь АЭС в центре Европе.
fig_wam 29 марта 2018 | 12:06
Блоки еще советские, значит со знаком качества (пятиугольничек такой).
так что опасности нет.
Название города только вот смущает: Чернаводэ ... Чернобыль
pravdatut 29 марта 2018 | 12:10
Теперь эта авария закроет пожар в Кемерово на кисель ТВ.
clingerwinger 29 марта 2018 | 12:17
pravdatut: А его и так пора уже закрывать. Сколько можно уже воду в ступе толочь. Россияне ничего не хоят менять, не хотят понимать кто виноват. Так что мусолить пожар ведь нельзя вечно. Проехали короче уже. Надоела уже эта бодяга.