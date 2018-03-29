Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в четверг по всему миру, в том числе и в России, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел после 11:00 мск. Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане. Трудности наблюдаются и у пользователей из США, Малайзии, Индии, Бразилии и других стран.

Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (57%) и отправкой сообщений (42%).