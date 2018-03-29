Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера
Сбой произошел после 11:00 мск. Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане. Трудности наблюдаются и у пользователей из США, Малайзии, Индии, Бразилии и других стран.
Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (57%) и отправкой сообщений (42%).
Комментарии6
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mamiluk 29 марта 2018 | 11:49
Гебня не успокоится ...не нытьем так катаньем...видимо, сам диктатор дал указание гнобить Telegram ...теперь шавки рвут задницу, чтобы кровь из носу,но исполнить приказ.
gordy 29 марта 2018 | 11:51
Телеграм дурит?
lenin3 29 марта 2018 | 11:57
Да и Билайн сегодня что-то через пень-колоду работает...
nds 29 марта 2018 | 11:53
Да. Только что пыталась зайти и не смогла.
terens 29 марта 2018 | 12:08
у меня не работает
fedor_v_glaz 29 марта 2018 | 12:18
Ассанжу отключили, а остальным - за компанию...