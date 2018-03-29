Уголовное дело возбуждено против гражданина КНДР, который пытался вывезти из Владивостока незадекларированный алкоголь

Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Северной Кореи, который пытался вывезти из Владивостока в КНДР незадекларированный алкоголь на сумму свыше миллиона рублей. Таможенники изъяли более восьми тысяч бутылок. Они были спрятаны в трюме, сообщает Интерфакс.