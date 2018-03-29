Уголовное дело возбуждено против гражданина КНДР, который пытался вывезти из Владивостока незадекларированный алкоголь
Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Северной Кореи, который пытался вывезти из Владивостока в КНДР незадекларированный алкоголь на сумму свыше миллиона рублей. Таможенники изъяли более восьми тысяч бутылок. Они были спрятаны в трюме, сообщает Интерфакс.
Комментарии5
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wrongway1 29 марта 2018 | 11:42
Ынка на бронепоезде в Китай ездил как его папа..чё не мог подкинуть с дипмисией..
как с Аргентинским коксом
ostapbey 29 марта 2018 | 11:47
а если его посадить и держать , пока не выпьет??
Года три -четыре придется пьянствовать..
Даже..
sab171 29 марта 2018 | 11:52
ostapbey: всяк 3-4 года в тайге лучше чем в три дня из зенитки за предательство идей чучхе, там еще надо посмотреть- не исключено, английский шпион по совместительству.
rampa 29 марта 2018 | 11:51
наверное, не знал еще, что Ким нас предал, с Трампом дружить собрался. Вот и вез, как всегда. Но теперь не то, что давече ))))
ivfn 29 марта 2018 | 11:52
//Таможенники изъяли более восьми тысяч бутылок//
Это уже наглость. Нам самим не хватает