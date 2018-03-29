На юге Франции неизвестный на автомобиле пытался наехать на группу военнослужащих, которые совершали утреннюю пробежку
На юге Франции неизвестный на автомобиле пытался наехать на группу военнослужащих, которые совершали утреннюю пробежку недалеко от казармы. Сообщается, что никто не пострадал. Водитель скрылся с места происшествия. Информации о том, было ли это терактом, пока нет, сообщает портал «Франс-инфо».
Комментарии5
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sergs_sergs 29 марта 2018 | 11:42
Давайте угадаем вероисповедание неизвестного?
skreportyanka 29 марта 2018 | 11:50
а какое вероисповедание у Путина, например?
fig_wam 29 марта 2018 | 12:02
sergs_sergs: А как угадывать будем, с трех раз или с одного?
До сих пор автомобильные теракты совершали исключительно мусульмане.
Но когда-то эта цепь случайных совпадений должна прерваться.
Но думаю, что не в этот раз.
zik14 29 марта 2018 | 11:49
Весьма вероятно это был Путин?)))
barmental123 29 марта 2018 | 11:51
zik14:
нет, Путин - ссыкун и на такое не способен.
вот если кому-то насрут на корвик возле двери - это точно Путин.