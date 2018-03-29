На юге Франции неизвестный на автомобиле пытался наехать на группу военнослужащих, которые совершали утреннюю пробежку недалеко от казармы. Сообщается, что никто не пострадал. Водитель скрылся с места происшествия. Информации о том, было ли это терактом, пока нет, сообщает портал «Франс-инфо».