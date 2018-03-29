68 человек погибли в результате пожара в тюрьме в Венесуэле
Причины пожара пока неизвестны. Родственники погибших собрались у здания тюрьмы с требованием объяснить, что произошло. Стихийный митинг завершился столкновениями с полицией, сообщают местные СМИ.
Комментарии8
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platonnekafrin 29 марта 2018 | 11:39
Сочувствия Мадуре от депутатов нашей Думы.
jacknichols 29 марта 2018 | 11:39
друг Мадуро не отстает.
gvs 29 марта 2018 | 11:41
Счет 68:64. Мадуро пока лидирует.
fig_wam 29 марта 2018 | 12:08
gvs: Это Мадура из солидарности.
russky77 29 марта 2018 | 11:53
Самолеты МЧС с гуманитарной помощью и мобильными госпиталями уже вылетели?
kryymsdyk 29 марта 2018 | 11:55
Ну то тюрьма, там понятно, почему люди заперты. Причем словосочетание "венесуэльская тюрьма" это уже само по себе страшно.
fessgray 29 марта 2018 | 12:02
нормально че ... одинаковый уровень развития экономики и уровня жизни ... следовательно, пожары также одинаковые ...
vlabumur 29 марта 2018 | 12:14
Сочувствую и погибшим людям и их родным.
Не факт,что это закоренелые преступники.