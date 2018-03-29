Джулиана Ассанжа оставили без средств связи: такое решение приняло правительство Эквадора, в лондонском посольстве которого и скрывается основатель Wikileaks.

Поводом лишить Джулиана Ассанжа связи с внешним миром стала его реакция на расследование «Дела Скрипаля». У себя в Twitter основатель Wikileaks ранее писал, что причастность России к отравлению бывшего разведчика и его дочери не доказана, а высылка дипломатов, о которой объявили многие страны, по мнению Ассанжа, лишь поможет Кремлю впредь продвигать свою теорию о заговоре против России, во главе которого стоят США. В правительстве Эквадора твиты Джулиана Ассанжа расценили как нарушение данного им же письменного обязательства не распространять сообщения, которые предполагают вмешательство в отношения с другими странами. Как сообщает издание Metro Ecuador, правительство латиноамериканской республики распорядилось приостановить работу всех средств связи, прежде всего интернета, в своем лондонском посольстве, где Джулиан Ассанж скрывается уже шестой год.

Власти Эквадора уже лишали Ассанжа доступа в интернет из-за публикаций WikiLeaks накануне выборов президента США.