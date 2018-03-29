Джулиана Ассанжа оставили без средств связи
Джулиана Ассанжа оставили без средств связи: такое решение приняло правительство Эквадора, в лондонском посольстве которого и скрывается основатель Wikileaks.
Поводом лишить Джулиана Ассанжа связи с внешним миром стала его реакция на расследование «Дела Скрипаля». У себя в Twitter основатель Wikileaks ранее писал, что причастность России к отравлению бывшего разведчика и его дочери не доказана, а высылка дипломатов, о которой объявили многие страны, по мнению Ассанжа, лишь поможет Кремлю впредь продвигать свою теорию о заговоре против России, во главе которого стоят США. В правительстве Эквадора твиты Джулиана Ассанжа расценили как нарушение данного им же письменного обязательства не распространять сообщения, которые предполагают вмешательство в отношения с другими странами. Как сообщает издание Metro Ecuador, правительство латиноамериканской республики распорядилось приостановить работу всех средств связи, прежде всего интернета, в своем лондонском посольстве, где Джулиан Ассанж скрывается уже шестой год.
Власти Эквадора уже лишали Ассанжа доступа в интернет из-за публикаций WikiLeaks накануне выборов президента США.
Комментарии14
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wrongway1 29 марта 2018 | 11:39
по трубах соседям пусть стучит
kinnlade 29 марта 2018 | 11:44
Пиндосия- как она есть!
ura_123 29 марта 2018 | 12:03
kinnlade: Ты опять всё попутало... Эквадор дружок,Эквадор)))
timwlad69 29 марта 2018 | 12:19
ura_123: Ты опять всё попутало... Эквадор дружок,Эквадор)))
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Ну так скоро в эквадоре будет как на Украине.И немцы в голубых касках не помогут,так как едут туда в этот Эквадор колониальные захватчики убивать, мародёрствовать и насиловать. Западные страны ведут политику социального религиозного образования геноцида против всех народов у себя в странах. Это тоже признал новый глава МИДа Германии .А американский мультиимиардер милиарды поставил на то,что в Германии обрушатся все концерны.
prof57 29 марта 2018 | 11:44
Зато будет время подумать о душе....
mamiluk 29 марта 2018 | 11:51
Этот кремлевский провокатор Ассанж ...давно уже должен сидеть в тюрьме за сотрудничество с преступным режимом.
stas_russkiy 29 марта 2018 | 11:57
А, если-бы, в своё время сдался, может уже и вышел-бы свободным человеком.
kryymsdyk 29 марта 2018 | 11:58
stas_russkiy: за изнасилование двух шведок сразу...
ura_123 29 марта 2018 | 12:05
kryymsdyk: И неустановленное количество мозгов россиян,причём в извращённой форме)))
kryymsdyk 29 марта 2018 | 12:08
ura_123: да шо там тех мозгов...
ura_123 29 марта 2018 | 12:24
kryymsdyk: Взболтал как коктейль с добавлением соловьиного помёта и киселя)
seryj_wolk 29 марта 2018 | 12:05
Без интернета и без общения быстро крыша поедет у друга рфии! Это похуже, чем сидение в одиночке. Разница лишь в том, что он пока приговорил себя сам. Когда выйде, то получит еще, и сидение в эквадорском посольстве ему не зачтется. Когда у посольских лопнет терпение, они могут его элементарно выставить на улицу
kryymsdyk 29 марта 2018 | 12:09
seryj_wolk: Давно бы уже чемоданом переправили в диппочте
ostapbey 29 марта 2018 | 12:16
еще Сноуден не подал свое аналогичное мнение по этому поводу.
Даже..