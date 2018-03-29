Администрация Кемеровской области не располагает информацией об отставке губернатора региона Амана Тулеева
Сейчас он встречается с родственниками погибших в торговом центре, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации.
По данным РБК, показательной отставки Тулеева после пожара не будет, но его обязательно снимут с должности позже.
Комментарии4
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perrrkele_satttana 29 марта 2018 | 11:40
никакой отставки Обмана Тупеева не будет. ОВ "Старичек" - и все довольны
pionerka Зинаида Сацкая 29 марта 2018 | 11:51
Тулеев - наше всё! Увы.
wuwer 29 марта 2018 | 11:57
Так он ещё не выполнил все указания и обещания, озвученные им на совещании в Кемерове.
Он же на видео сказал: "Всё делается так, как вы нас научили г-н президент"
Про действия властей в случае с шахтой (вроде) "Распадской" упомянул , кстати...мол также все сделаем
sargon5001 29 марта 2018 | 12:01
Ну да, такими кадрами Путин не разбрасывается. Чем более омерзительный чиновник, тем он для него ценнее. В идеале это должен быть хладнокровный палач.