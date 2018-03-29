Российские активы в США могут быть арестованы из-за «дела Скрипаля»
Российские активы в США могут быть арестованы из-за «дела Скрипаля», заявил в эфире телеканала РБК американский посол Джон Хантсман. «Боюсь, у нас не будет нормальных отношений. Пока мы не сможет конструктивно решить некоторые проблемы», — добавил дипломат. При этом он дал понять, что говорить об ужесточении визового режима для россиян пока преждевременно.
Комментарии57
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kara 29 марта 2018 | 11:35
а когда начали предупреждать,что не стоит излишки выводить в США, сразу после Крыма, и какая там сумма набежала за эти четыре года
patrik04 29 марта 2018 | 11:44
Российские активы в США могут быть арестованы из-за «дела Скрипаля»...
Это Казус белли. Если в 24 часа не предъявите доказательства, то получите ядерный удар по городам и сёлам Америки.
arabmot 29 марта 2018 | 11:49
patrik04: Неужели, в тебе в дурдом, ядерный чемоданчик привезли?)))
sab171 29 марта 2018 | 11:56
arabmot: по красной кнопке выдали, утешили перед выборами, некоторых в правительство возьмут, по некоторым сетка рабица плачет.
werton 29 марта 2018 | 11:58
sab171: Американцы наверное не видели путинских мультиков про страшное оружие... и спокойно продолжают царька гнобить
ura_123 29 марта 2018 | 12:08
arabmot: Ядерную таблетку)))
arabmot 29 марта 2018 | 12:16
ura_123: С полонием)))
spb_aborigen 29 марта 2018 | 11:49
patrik04:
Патрикеевна, ты опять нахлебалась?)
testmeter 29 марта 2018 | 11:56
patrik04: Из своего говномёта ударять будешь? Гиперзвуковой говняшкой с непредсказуемой траекторией полета?
testmeter 29 марта 2018 | 11:54
Спасибо Путину! Подумал Шувалов и остальной благодарный российский народ
shicotus_live 29 марта 2018 | 11:36
Нуу. и кто еще сомневается. что весь этот бред со Скрипалем. лишь наглая провокация нагло саксов? Нужен лишь повод, даже такой идиотский. не более.
ostapbey 29 марта 2018 | 11:39
пора и американские активы арестовать в России.
Ибо нефик!!
Даже..
arabmot 29 марта 2018 | 11:52
shicotus_live: Тебе то не пофигу, провокация это или нет? Что пнем об сову, что совой об пень - результат то тот же.
shicotus_live 29 марта 2018 | 12:03
arabmot: Тебе то не пофигу, провокация это или нет?...
_____________________________________
Мне то как раз по фигу. ибо от этих тварей, нагло саксов, можно всего ожидать. Другой вопрос, может после этого у кого либо их хомячков мозг на место встанет.
werton 29 марта 2018 | 12:06
shicotus_live: холуй так это тебе англосаксы 18 лет уже врут и не выполняют своих обещаний и экономику России опустили? А я думал это гениальный наш вождь Путин. Кстати фюрер переводитса как вождь
shicotus_live 29 марта 2018 | 12:17
werton: Кстати фюрер переводитса как вождь...
___________________________________
Офигительное открытие)) Я это еще в пятом классе знал.)) я смотрю. у тебя то мозги на место точно не встали, а жаль.
werton 29 марта 2018 | 12:23
shicotus_live: Холуй, так ты по уму так и остался в пятом классе, раз за вождя всех народов Путина голосуешь..я тебе лишь напомнил этим что твой фюрер не доведет до добра Россиию..но думаю что ты безмозговый этого не осилишь))
arabmot 29 марта 2018 | 12:13
shicotus_live: Ну да, и пожар в "Зимней вишне" англосаксы устроили и двери тоже они замуровали.
norgemann 29 марта 2018 | 12:02
shicotus_live: "наглая провокация"
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А я думаю народ не будет против если деньги россиянских олигархов арестуют в Штатах. Все знают прекрасно что эти деньги наворованы.
georgij65 29 марта 2018 | 12:15
norgemann: Наворованное надо возвращать тем у кого украли. А то получится - грабь награбленное. Мы это уже проходили.
shicotus_live 29 марта 2018 | 12:19
norgemann: Так то деньги олигархов. А если деньги государства?
mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 11:36
Какие проблемы должна решить Россия, чтобы у неё были нормальные отношения с цивилизованным миром?
Неужели американцы намекают на нацдилера?
jetsam 29 марта 2018 | 11:59
mikhail_spb_: нет. достаточно будет провести дегазацию полигона. ибо - воняет сильно-с.
cukker 29 марта 2018 | 12:13
mikhail_spb_: интересно, ФСО взяло тебя в разработку, старого бандеровца? долго ли ты будешь здесь лайки собирать или что то долгоиграющее пропишут?
slesar_ev 29 марта 2018 | 11:36
после этого уже нет причин для нас без ответа оставлять наезды амерофашистов.
ostapbey 29 марта 2018 | 11:43
slesar_ev: slesar_ev: пора и "чебурашку" перекрыть..
Пусть своими интернетами с увиндовсами пользуются..
Даже..
kryymsdyk 29 марта 2018 | 11:44
slesar_ev: у тебя есь активы в США, дедушка? или бескорыстно надрываешься?
rampa 29 марта 2018 | 12:07
kryymsdyk: он из Воронежа (судя по личке). Видно ему пока мало прилетело. Еще хочет )))
raffal 29 марта 2018 | 11:50
slesar_ev: нет причин для нас без ответа оставлять наезды амерофашистов
____________________________________
Дело в том, что запас ответок у России намного более скудный, чем у тех, кому Москва решила бросить перчатку. Ну, а термин "фашисты", по Вашей версии, это определение всех, кто не согласен с хулиганством тех, кто правит Россией?
Нет эффективного ответа у России, кроме как разбрасывать понты и то, с целью утешить самолюбие своего народонаселения. И всё это во вред народу России.
arabmot 29 марта 2018 | 11:54
raffal: Сегодня Машка мидовская пообещала "исторический сюрприз" - я уже боюсь)))
raffal 29 марта 2018 | 12:02
arabmot:
Это та мадам, которая из НАРКОмата иностранных дел?
Не так страшно, как смешно и противно.
rus 29 марта 2018 | 12:13
raffal: ...Нет эффективного ответа у России...
:-)) Есть и еще какой, Россия еще более активно будет проводить в жизнь принцип открытой экономики, то есть СВОБОДЫ рынка - глобализм-с, в ответ на административный ресурс загнанного в угол Запада. Запад сам отрезает себе путь в свободу скатываясь в банальный совок. Капитализм - это прежде всего открытые РАСШИРЯЮЩИЕСЯ рынки, структурированные в глобальную систему разделения труда, но никак не санкции - удушение свободы рынка.
georgij65 29 марта 2018 | 12:20
raffal: Надо с МКС граждан США не возвращать. И из Афгана самолеты США с кокой не пропускать. И много чего еще можно в ответках найти. Только искать надо не долбо..бам, а нормальным людям.
ura_123 29 марта 2018 | 12:12
slesar_ev: женька,а что по этому поводу на "рюзъкый весна",глашатай свободы гиркин пишет?
Будет освободительный поход из Мексика на Вашингтон?
nikolashin2017 29 марта 2018 | 11:36
так давай,начинай ,крысолов,
у тебя будет славный улов...
vlabumur 29 марта 2018 | 11:40
Ооо!.. Етить твою мать,никакой у них духовности.
.Видимо етить твою мать, сурьезно за нас взялись,
kiever 29 марта 2018 | 11:41
Это ведь очень серьёзное обвинение. Почему до сих пор не представлены доказательства, соответствующие тяжести обвинения. Непосредственные исполнители. Их имена. Непосредственные заказчики. Мотив преступления. Доказательства заказа этого преступления
testmeter 29 марта 2018 | 11:51
kiever: Подожди чуток, милок... Доказательства на суде предоставят. Судьям.
platonnekafrin 29 марта 2018 | 11:42
"-И в полночь ваши денежки
- Заройте в землю там.
- И в полночь ваши денежки
- Заройте в землю где?
- Заройте в землю где?"
nitsahon 29 марта 2018 | 11:42
хантсман - явно не дипломат... такой же dolboeb, как и Трамп...
fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 29 марта 2018 | 11:43
все равно будем деньги свои переть в США...Нас этим не напугаешь!!!!
cockeyed 29 марта 2018 | 11:43
Большое спасибо Кудряшке Хью и Ледяному Чубу! Мишка Плюшевый ты дебил!!!!!
sg79g 29 марта 2018 | 11:44
У кого нибудь остались сомнения КТО и для чего состряпал эту гнусную аферу со Скрипалем???
ЗЫ Судя по сообщениям английских СМИ этот Скрипаль какой-то генератор Новичка. Приезжает дочка. В доме следы яда, на ручке следы яда, в столовке следы яда, на скамейке следы яда (ее сразу выкопали копы).. Подня ходят, кушают, сидят на скамеечке и вдруг им плохеет. И все начинают визжать что это "Боевое отравляющее вещество" .
Помнится министр обороны Украины говорилчто в аэропорту Донецка Россия применила атомное оружие. Он случайно сТервозуМэу не покусал, когда приезжал в Англию? )))
vlabumur 29 марта 2018 | 11:58
sg79g: У кого нибудь остались сомнения
+++++++++++++++++++++++++++
Какие сомнения,весь мир просто уверен.
georgij65 29 марта 2018 | 12:24
vlabumur: Уху есть можно. "Весь мир" - это хто?
rampa 29 марта 2018 | 12:20
sg79g: какие сомнения? Захарова прямо сказала, что это было сделано для того, чтобы Англия обвинила в этом Россию, а мы из-за этого еще теснее сплотились перед выборами вокруг нашего президента. Вы что в словах представителя нашего МИДа сомневаетесь? Да вы пятая колонна после этого )))
old44 29 марта 2018 | 11:48
а теперь - пехтин, пехтин я сказал !
avatar70 29 марта 2018 | 11:50
В 90-е американососам почти удалось уничтожить армию,силовую составляющую.В каждом ведомстве государственного значения,включая КГБ сидели их представители.без подписи которых на назначались офицеры ,все государственные тайны разведки ,а так же включая ядерные оружейные заводы,базы хранения,РВСН были под их контролем.При Д.Медведеве это было уже узаконено договорами ОСВН 3 с инспекцией разведслужб НАТО всех государственных тайн составляющих оборону страны.Сил нет продолжать с каким изуверством уничтожалась Россия.Сегодня похоже началось продолжение с попыткой взять на испуг и разоружить страну. Очень похоже на 1939 год со своей Финляндией в лице Украины и всего остального,включая и военное преимущество России,чем это закончилась эта трагедия мы знаем,сегодня будит хуже,если не проявим твёрдость.
kryymsdyk 29 марта 2018 | 11:50
И это вместо того, чтобы скорбеть вместе с нами.
sculll 29 марта 2018 | 11:56
Если активы именно РФ, то Россия тупо перестанет платить свои долги и будет кивать на США. Короче из за бреда криворотой мэй мир катится к войне...
pravdatut 29 марта 2018 | 12:01
sculll: "Новичок", мультфильмы с ракетами прекратите делать !
arabmot 29 марта 2018 | 12:03
sculll: Думаешь в штатах дураки сидят? Россия все свои долги выплатила, а больше ей никто не занимает)))
ura_123 29 марта 2018 | 12:16
sculll: как ты говоришь-тупо перестанет платить?
timwlad69 29 марта 2018 | 12:07
Российские активы в США могут быть арестованы из-за «дела Скрипаля»
Российские активы в США могут быть арестованы из-за «дела Скрипаля», заявил в эфире телеканала РБК американский посол Джон Хантсман. «Боюсь, у нас не будет нормальных отношений. Пока мы не сможет конструктивно решить некоторые проблемы», — добавил дипломат. При этом он дал понять, что говорить об ужесточении визового режима для россиян пока преждевременно.
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Ну да, западу в этот раз придётся свой кризис решать в собственном соку без организации крестовых походов.Щас столько ненависти к нацистам евреям,немцам,хохлам и англосаксам,что даже глава МИДа Германии это прочувствовал до самого нутра,,что точно долбанут по этим нацистскими ублюдочным странам где правят нацисты евреи немцы и хохлы с англосаксонцами не помешают марионетки в совете федерации и в государственной думе России.И устроят им ночь длинных ножей всей этой тупой дебильной паскудной продажной сволочи состоящие из евреев,немцев,хохлов и англосаксов.
МАККАРТИЗМ В ПОМОЩЬ ЗАПАДНЫМ НЕЦИСТКИМ ЕВРЕЙСКИМ НЕМЕЦКИМ ФРАНЦУЗКИМ АНГЛОСАКОСКИМ УКРАИНСКИМ СТРАНАМ.
Ну а в России сталинизм согласно традиции станет во главе угла.
Либералы хотели же люстрации, они её получат.
ostapbey 29 марта 2018 | 12:22
timwlad69: Щас столько ненависти к нацистам евреям,немцам,хохлам и англосаксам,что даже глава МИДа Германии это прочувствовал до самого нутра,,что точно долбанут по этим нацистскими ублюдочным странам где правят нацисты евреи немцы и хохлы с англосаксонцами не помешают марионетки в совете федерации и в государственной думе России.И устроят им ночь длинных ножей всей этой тупой дебильной паскудной продажной сволочи состоящие из евреев,немцев,хохлов и англосаксов. ??
ххххх
Ты в своей неублюдочной стране к какой из перечисленных категорий
приписан во главе угла??
К угловой койке у сортира??
Даже??
fak73 29 марта 2018 | 12:08
У нацлидера спина уже похожа на решето от ножей партнеров...
georgij65 29 марта 2018 | 12:10
Посол Хантсман наговорил многое. Но не это главное. Более важное то, что он не сказал. На вопросы журналистки о фактах причастности России к делу Скрипалей он ничего ответить не смог. Было бы неплохо опубликовать полный перевод его интервью, что бы россияне видели уровень американских дипломатов и ту пургу, которую они несут не стесняясь никого.