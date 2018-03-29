Российские активы в США могут быть арестованы из-за «дела Скрипаля», заявил в эфире телеканала РБК американский посол Джон Хантсман. «Боюсь, у нас не будет нормальных отношений. Пока мы не сможет конструктивно решить некоторые проблемы», — добавил дипломат. При этом он дал понять, что говорить об ужесточении визового режима для россиян пока преждевременно.