Один из блоков румынской АЭС в Чернаводэ автоматически отключился из-за проблем в электросистеме

Компания – оператор подчёркивает, что инцидент не принёс вреда сотрудникам, местным жителям и окружающей среде.

Данных о превышении радиационного фона в Румынии или соседних странах нет, сообщил Интерфаксу осведомлённый источник в Росгидромете. По его словам, обычно такие данные поступают по линии МАГАТЭ.