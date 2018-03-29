Один из блоков румынской АЭС в Чернаводэ автоматически отключился из-за проблем в электросистеме
Компания – оператор подчёркивает, что инцидент не принёс вреда сотрудникам, местным жителям и окружающей среде.
Данных о превышении радиационного фона в Румынии или соседних странах нет, сообщил Интерфаксу осведомлённый источник в Росгидромете. По его словам, обычно такие данные поступают по линии МАГАТЭ.
Комментарии4
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kottigr1 29 марта 2018 | 11:35
Народная российская примета:
Если в российских СМИ начинают рассказывать об авариях на АЭС "за бугром", срочно бегите за счетчиком Гейгера.. Есть риск того, что что-то случилось с АЭС именно в вашей области..
Если власть утверждает, что ничего страшного вокруг АЭС в вашей области не происходит и можно смело шагать на первомайскую демонстрацию, то лучше собрать вещи, детей и валить как можно дальше..
cilovit 29 марта 2018 | 12:10
kottigr1: Опять ты. Что уже не пишешь что если власть сказал о 64 погибших то смело говорите 300
cilovit 29 марта 2018 | 12:12
cilovit: Когда то до вас доберутся ,чтоб не писали что попало.
pravdatut 29 марта 2018 | 12:04
Этой аварией кисель ТВ закроет пожар в Кемерово.