Малобродского перевели в СИЗО «Медведково», там ему стало плохо
25 марта бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, арестованного по делу «Седьмой студии», перевели в следственный изолятор «Медведково», где ему стало плохо. Во ФСИН сообщили, что перевод был осуществлен по инициативе следствия, рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат А.Малобродского Ксения Карпинская.
«В воскресенье в семь часов вечера неожиданно к нему пришли и сказали собираться. Потом его куда-то везли, в полшестого утра его привезли в СИЗО «Медведково», которое находится в значительном отдалении от Следственного комитета и «Матросской тишины», — сказала она.
Как рассказала К.Карпинская, А.Малобродский содержится в переполненной камере в ужасных условиях. Утром в понедельник после встречи со следователем ему стало плохо, однако врача к нему так и не вызвали.
«Его разместили в камеру, в которой на восемь мест двенадцать человек содержится. В 11 утра к нему пришел следователь для ознакомления с материалами дела. Через час ему стало плохо. Просили врача уже в этом следственном кабинете, никто не пришел», — сообщила адвокат.
По словам К.Карпинской, ей удалось посетить своего подзащитного в следственном изоляторе в среду, 28 марта. А.Малобродский сообщил ей, что переведя его в СИЗО «Медведково», следствие пытается добиться от него дачи показаний. К.Карпинская подчеркнула, что считает содержание А.Малобродского в таких «невыносимых условиях» попыткой давления на него.
«Он в ужасном состоянии. Врач к нему не идет. Он красный, у него явно давление. В этой камере все курят, часть людей спит на полу. И все это, как ему объяснили, для того, чтобы до суда он дал нужные следствию показания Я считаю, что это давление с целью просто его либо убить, либо чтобы он дал в таких невыносимых условиях какие-то показания на Серебренникова, на себя, я не знаю на кого», — сказала она.
А.Малобродский обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных компании «Седьмая студия» на проект «Платформа».
Комментарии24
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pavel_liberal Павел Кузнецов 29 марта 2018 | 11:25
Мрази. Надеюсь, фамилия "следователя", известна.
arye_11 29 марта 2018 | 11:30
pavel_libera
А толку с того, что "фамилия следователя" станет известна?
Лейтенант НКВД Хват, который сапогами ломал ребра академику Вавилову, дожил до глубокой старости, вышел на пенсию и умер своей смертью полковником КГБ в отставке, "Почетным сотрудником".
О нем все было известно. Да он и не скрывался.
buzukin939 29 марта 2018 | 11:56
arye_11: Главное, Хара, ты свою фамилию не свети! А то прикидываешься израильтянином, как будто из настоящих малобродских или райкиндов-райхельгаузов. Полагаю, каждый из них должен под твои аплодисменты поставить спектакль про несостоявшуюся отправку гордого народа в магаданские края и о теплушках и паровохзах под парами, все еще ждущих своих пассажиров под охраной очень верных русланов...
Не нравится - пусть валят. Нахера у них два гражданства? Два раза будут сидеть :) А свалят - только один. В железной будке, под ласковым солнцем пустыние Негев :)
Тазиз эт тахат - вокзал отходит :)
protvik 29 марта 2018 | 12:12
arye_11: В то время уже газету искра не выпускали, а независимое сми уже не существовало. Сейчас мы пока еще можем отстоять свободу слова. И интернет пока еще не закрыли, так что фамилию следователя известна, хотелось надеятся, что его действия поддержат не 76%.
kara 29 марта 2018 | 11:33
pavel_liberal: а кто мрази? те кто про Малобродского пишет и не замечает других его однокамерников? тогда согласен.
ведь то что в камере для восьми содержится двенадцать человек мы узнали только после того как туда подселили Малобродского, у которого есть ресурс-площадка Эха.
d_moll 29 марта 2018 | 11:49
kara: я много читала здесь, на Эхе, об ужасных условиях содержания в СИЗО и тюрьмах обычных граждан. В этих случаях ваш комментарий - так им, сукам, и надо!
tks 29 марта 2018 | 12:02
d_moll: Так это сам сука и комментирует.
vova36 29 марта 2018 | 11:49
pavel_liberal: путин
kara 29 марта 2018 | 11:26
какая ужасная история!а если еще дальше от центра Москвы?!
tks 29 марта 2018 | 12:09
kara: Существо, а ты вообще хотя бы в курсе, что такое перевозка в автозаке? Или тебе лишь бы высраться?
noxepy666 29 марта 2018 | 11:29
Ну, нормально. Когда из бюджета денежки пенсионеров воровал, было хорошо. А когда за это посадили, стало плохо. Логично же.
tks 29 марта 2018 | 12:12
noxepy666: Существо, ты наверное, думаешь, что невиновных путинские органы в тюрягу не сажают? Блажен, кто верует.
Хотя, уверен, у тебя ни веры, ни совести нет. Сущность твоя вертухайская.
noxepy666 29 марта 2018 | 12:14
tks: Я думаю, котик, что нет смысла вступать в диалог с хамами, которые сразу начинают с оскорблений собеседника, и продолжают, приписывая ему собственные фантазии.
traviliberalovgazamiudushlivami 29 марта 2018 | 11:31
Бедный, а хотел на казенное бабло на мальдивах, тут тоже бабло казенное, но тюрьма.
poluputing 29 марта 2018 | 11:37
traviliberalovgazamiudushlivami: noxepy666: kara: ну очень духовитые скреповики-залупопутинцы, так и шибает
w49 29 марта 2018 | 11:36
Угробят человека...
nds 29 марта 2018 | 11:40
1) Уверена, что фамилия каждой сволочи, которая занята делом Малобродского, станет со временем известна. Пусть не мы, но их дети и внуки точно будут знать, что в прямом родстве с палачами и негодяями. Значит, будут с этим клеймом жить.
2) Почему за сообщением о переполненных камерах тюрьмы никогда не следует наказание начальства тюремного заведения? По факту это означает, что "партия и правительство" заинтересованы в пытках над людьми под следствием и смерть подследственных предусмотрена как один из вариантов исхода в уголовном деле.
3) РПЦ пора бы уже вмешаться, если она претендует хоть на какой-то авторитет.
tks 29 марта 2018 | 12:06
nds: Переполненные тюрьмы - из-за действий следствия и суда. ФСИН здесь только косвенно причастно.
cockeyed 29 марта 2018 | 11:41
Маленько не рассчитал - торопился в Майями, а попал Скотояму. Не всё скоту масленица - сколько верёвочке не виться , а конец её в тюрьме.
margo 29 марта 2018 | 11:42
Уничтожайте Малобродских, Серебренниковых!
Да здравствует страна Тулеевых!
cockeyed 29 марта 2018 | 11:48
margo: Тебе что геморрой в жопе покою голове не даёт? Так сходи к проктологу, он тебе быстро очко вылечит с помощью деревенского кузнеца.
poluputing 29 марта 2018 | 11:53
cockeyed: так возлюбили Тулеева, что вопиёте к проктологу о восстановлении целостности ануса. Рекомендую не взбадриваться на его портрет глядя
tks 29 марта 2018 | 12:00
Обыкновенный путизм: безнаказанность существ из Органов, помноженная на безответственность.
gvzdk 29 марта 2018 | 12:10
Серебренникову наверное уже пора просить Малобродского дать эти показания - иначе он там погибнет....