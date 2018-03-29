Малобродского перевели в СИЗО «Медведково», там ему стало плохо

25 марта бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, арестованного по делу «Седьмой студии», перевели в следственный изолятор «Медведково», где ему стало плохо. Во ФСИН сообщили, что перевод был осуществлен по инициативе следствия, рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат А.Малобродского Ксения Карпинская.

«В воскресенье в семь часов вечера неожиданно к нему пришли и сказали собираться. Потом его куда-то везли, в полшестого утра его привезли в СИЗО «Медведково», которое находится в значительном отдалении от Следственного комитета и «Матросской тишины», — сказала она.

Как рассказала К.Карпинская, А.Малобродский содержится в переполненной камере в ужасных условиях. Утром в понедельник после встречи со следователем ему стало плохо, однако врача к нему так и не вызвали.

«Его разместили в камеру, в которой на восемь мест двенадцать человек содержится. В 11 утра к нему пришел следователь для ознакомления с материалами дела. Через час ему стало плохо. Просили врача уже в этом следственном кабинете, никто не пришел», — сообщила адвокат.

По словам К.Карпинской, ей удалось посетить своего подзащитного в следственном изоляторе в среду, 28 марта. А.Малобродский сообщил ей, что переведя его в СИЗО «Медведково», следствие пытается добиться от него дачи показаний. К.Карпинская подчеркнула, что считает содержание А.Малобродского в таких «невыносимых условиях» попыткой давления на него.

«Он в ужасном состоянии. Врач к нему не идет. Он красный, у него явно давление. В этой камере все курят, часть людей спит на полу. И все это, как ему объяснили, для того, чтобы до суда он дал нужные следствию показания Я считаю, что это давление с целью просто его либо убить, либо чтобы он дал в таких невыносимых условиях какие-то показания на Серебренникова, на себя, я не знаю на кого», — сказала она.

А.Малобродский обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных компании «Седьмая студия» на проект «Платформа».