Z Архив новостей новости
5 24 6 1362
Эксклюзив Эха 11:21, 29 марта 2018

Малобродского перевели в СИЗО «Медведково», там ему стало плохо

25 марта бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, арестованного по делу «Седьмой студии», перевели в следственный изолятор «Медведково», где ему стало плохо. Во ФСИН сообщили, что перевод был осуществлен по инициативе следствия, рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат А.Малобродского Ксения Карпинская.
«В воскресенье в семь часов вечера неожиданно к нему пришли и сказали собираться. Потом его куда-то везли, в полшестого утра его привезли в СИЗО «Медведково», которое находится в значительном отдалении от Следственного комитета и «Матросской тишины», — сказала она.

Как рассказала К.Карпинская, А.Малобродский содержится в переполненной камере в ужасных условиях. Утром в понедельник после встречи со следователем ему стало плохо, однако врача к нему так и не вызвали.

«Его разместили в камеру, в которой на восемь мест двенадцать человек содержится. В 11 утра к нему пришел следователь для ознакомления с материалами дела. Через час ему стало плохо. Просили врача уже в этом следственном кабинете, никто не пришел», — сообщила адвокат.

По словам К.Карпинской, ей удалось посетить своего подзащитного в следственном изоляторе в среду, 28 марта. А.Малобродский сообщил ей, что переведя его в СИЗО «Медведково», следствие пытается добиться от него дачи показаний. К.Карпинская подчеркнула, что считает содержание А.Малобродского в таких «невыносимых условиях» попыткой давления на него.

«Он в ужасном состоянии. Врач к нему не идет. Он красный, у него явно давление. В этой камере все курят, часть людей спит на полу. И все это, как ему объяснили, для того, чтобы до суда он дал нужные следствию показания Я считаю, что это давление с целью просто его либо убить, либо чтобы он дал в таких невыносимых условиях какие-то показания на Серебренникова, на себя, я не знаю на кого», — сказала она.
А.Малобродский обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных компании «Седьмая студия» на проект «Платформа».

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

pavel_liberal Павел Кузнецов 29 марта 2018 | 11:25

Мрази. Надеюсь, фамилия "следователя", известна.

arye_11 29 марта 2018 | 11:30

pavel_libera

А толку с того, что "фамилия следователя" станет известна?
Лейтенант НКВД Хват, который сапогами ломал ребра академику Вавилову, дожил до глубокой старости, вышел на пенсию и умер своей смертью полковником КГБ в отставке, "Почетным сотрудником".
О нем все было известно. Да он и не скрывался.

buzukin939 29 марта 2018 | 11:56

arye_11: Главное, Хара, ты свою фамилию не свети! А то прикидываешься израильтянином, как будто из настоящих малобродских или райкиндов-райхельгаузов. Полагаю, каждый из них должен под твои аплодисменты поставить спектакль про несостоявшуюся отправку гордого народа в магаданские края и о теплушках и паровохзах под парами, все еще ждущих своих пассажиров под охраной очень верных русланов...

Не нравится - пусть валят. Нахера у них два гражданства? Два раза будут сидеть :) А свалят - только один. В железной будке, под ласковым солнцем пустыние Негев :)

Тазиз эт тахат - вокзал отходит :)

protvik 29 марта 2018 | 12:12

arye_11: В то время уже газету искра не выпускали, а независимое сми уже не существовало. Сейчас мы пока еще можем отстоять свободу слова. И интернет пока еще не закрыли, так что фамилию следователя известна, хотелось надеятся, что его действия поддержат не 76%.

kara 29 марта 2018 | 11:33

pavel_liberal: а кто мрази? те кто про Малобродского пишет и не замечает других его однокамерников? тогда согласен.
ведь то что в камере для восьми содержится двенадцать человек мы узнали только после того как туда подселили Малобродского, у которого есть ресурс-площадка Эха.

d_moll 29 марта 2018 | 11:49

kara: я много читала здесь, на Эхе, об ужасных условиях содержания в СИЗО и тюрьмах обычных граждан. В этих случаях ваш комментарий - так им, сукам, и надо!

tks 29 марта 2018 | 12:02

d_moll: Так это сам сука и комментирует.

vova36 29 марта 2018 | 11:49

pavel_liberal: путин

kara 29 марта 2018 | 11:26

какая ужасная история!а если еще дальше от центра Москвы?!

tks 29 марта 2018 | 12:09

kara: Существо, а ты вообще хотя бы в курсе, что такое перевозка в автозаке? Или тебе лишь бы высраться?

noxepy666 29 марта 2018 | 11:29

Ну, нормально. Когда из бюджета денежки пенсионеров воровал, было хорошо. А когда за это посадили, стало плохо. Логично же.

tks 29 марта 2018 | 12:12

noxepy666: Существо, ты наверное, думаешь, что невиновных путинские органы в тюрягу не сажают? Блажен, кто верует.

Хотя, уверен, у тебя ни веры, ни совести нет. Сущность твоя вертухайская.

noxepy666 29 марта 2018 | 12:14

tks: Я думаю, котик, что нет смысла вступать в диалог с хамами, которые сразу начинают с оскорблений собеседника, и продолжают, приписывая ему собственные фантазии.

traviliberalovgazamiudushlivami 29 марта 2018 | 11:31

Бедный, а хотел на казенное бабло на мальдивах, тут тоже бабло казенное, но тюрьма.

poluputing 29 марта 2018 | 11:37

traviliberalovgazamiudushlivami: noxepy666: kara: ну очень духовитые скреповики-залупопутинцы, так и шибает

w49 29 марта 2018 | 11:36

Угробят человека...

nds 29 марта 2018 | 11:40

1) Уверена, что фамилия каждой сволочи, которая занята делом Малобродского, станет со временем известна. Пусть не мы, но их дети и внуки точно будут знать, что в прямом родстве с палачами и негодяями. Значит, будут с этим клеймом жить.

2) Почему за сообщением о переполненных камерах тюрьмы никогда не следует наказание начальства тюремного заведения? По факту это означает, что "партия и правительство" заинтересованы в пытках над людьми под следствием и смерть подследственных предусмотрена как один из вариантов исхода в уголовном деле.

3) РПЦ пора бы уже вмешаться, если она претендует хоть на какой-то авторитет.

tks 29 марта 2018 | 12:06

nds: Переполненные тюрьмы - из-за действий следствия и суда. ФСИН здесь только косвенно причастно.

cockeyed 29 марта 2018 | 11:41

Маленько не рассчитал - торопился в Майями, а попал Скотояму. Не всё скоту масленица - сколько верёвочке не виться , а конец её в тюрьме.

margo 29 марта 2018 | 11:42

Уничтожайте Малобродских, Серебренниковых!
Да здравствует страна Тулеевых!

cockeyed 29 марта 2018 | 11:48

margo: Тебе что геморрой в жопе покою голове не даёт? Так сходи к проктологу, он тебе быстро очко вылечит с помощью деревенского кузнеца.

poluputing 29 марта 2018 | 11:53

cockeyed: так возлюбили Тулеева, что вопиёте к проктологу о восстановлении целостности ануса. Рекомендую не взбадриваться на его портрет глядя

tks 29 марта 2018 | 12:00

Обыкновенный путизм: безнаказанность существ из Органов, помноженная на безответственность.

gvzdk 29 марта 2018 | 12:10

Серебренникову наверное уже пора просить Малобродского дать эти показания - иначе он там погибнет....

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 343 6 5388 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 100 6 6873 09:40
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 234 6 19170 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

Журналист «Настоящего Времени» обвинил Жириновского в домогательствах Ренат Давлетгильдеев рассказал о сексуальных домогательствах со стороны главы ЛДПР и призвал других мужчин рассказать о домогательствах со стороны политиков и людей «обличенных властью»...

5 187 6 48741 22.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

«Да как же вы могли объединиться с Собчак»? Что конкретно вы можете ей предъявить, какой конкретно политический грех? Я таких не знаю. Зато знаю другое: от нас, оппозиции, постоянно требуют объединения. Но, простите, а кто у нас готов объединиться?..

5 118 6 19052 22.03
Kполитика, власть, общество, собчак, оппозиция, мнения
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 203 6 17136 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 151 6 15110 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 217 6 22508 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2905814

5 93 6 10969 23.03
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Аборигены Вопрос знатокам: что безопаснее для губернатора Подмосковья – покушение на авторитет Путина или чтобы сотни детей потравились на хрен? Даже не будем брать минуту на размышление, правда?..

5 289 6 96593 22.03
Kполитика, экология, власть, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 522 6 57550 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6753 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 117 6 14317 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 94 6 12013 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Новости

Ангела Меркель и Тереза Мэй договорились о совместном ответе на «растущую российскую агрессию» Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора двух лидеров…

5 40 6 5191
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Русские дороги Скажу громко: построить дорогу в деревню Козловку, открыть переезд на станции Кудрявцево – с этого и начинается победа народа, который во всём разуверился и одновременно живёт верой в лучшее…

5 55 6 7113 25.03
Kполитика, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Сергей и Юлия Скрипаль впервые попали под воздействие яда у себя дома Максимальная концентрация нервнопаралитического вещества обнаружена на входной двери…

5 9 6 41317
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это неправда, что у Путина на этих выборов не было соперников. У него был соперник. Его звали Навальный. И вся стратегия выборов была построена именно на то, чтобы победить этого соперника…

5 252 6 133048 24.03
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 148 6 41564 26.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Кемерово Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови. Это стандартная реакция. Они все время так делают…

5 387 6 535176 26.03
Kкемерово, общество, коррупция, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 461 6 476125 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6827763
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3374187

Сегодня в эфире