СКР попросит Великобританию о правовой помощи в расследовании дела о покушении на убийство Юлии Скрипаль

Следственный комитет России попросит Великобританию о правовой помощи в расследовании дела о покушении на убийство российской гражданки Юлии Скрипаль. Российские следователи, в частности, просят предоставить копии материалов британского расследования, в том числе, результаты осмотра места происшествия, медицинского освидетельствования и проведённых экспертиз.