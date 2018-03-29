СКР попросит Великобританию о правовой помощи в расследовании дела о покушении на убийство Юлии Скрипаль
Следственный комитет России попросит Великобританию о правовой помощи в расследовании дела о покушении на убийство российской гражданки Юлии Скрипаль. Российские следователи, в частности, просят предоставить копии материалов британского расследования, в том числе, результаты осмотра места происшествия, медицинского освидетельствования и проведённых экспертиз.
Комментарии15
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kinnlade 29 марта 2018 | 11:10
Секрет! Для маленькой такой компании, огромный такой секрет!
rktq 29 марта 2018 | 11:22
kinnlade: Несчастный Саркази!
Разве мог он подумать что окажется сакральной жертвой для СОЛИДАРИЗАЦИИ ЕВРОПЫ, перед операцией "Новичок"..
А как все хорошо начиналось..
"Кровавый диктатор" свергнут, в Ливии установилась демократия!
eternity88 29 марта 2018 | 11:23
kinnlade: ну надо ж понимать, пора уже в депутаты гд рф двигать киллера или не потребуется.
eternity88 29 марта 2018 | 11:23
kinnlade: ну надо ж понимать, пора уже в депутаты гд рф двигать киллера или не потребуется.
ansh 29 марта 2018 | 11:10
СК под дураков косит? Кто ж подозреваемым, которые ещё и не арестованы, выдаёт материалы предварительного расследования во время неоконченного следствия?
andre_klimov 29 марта 2018 | 11:15
ansh:
Однако, припекло их крепко. Сковородка оказалась горячей, чем они хорохорились вначале. Ужами крутятся, лишь бы узнать, что там следаки накопали...
sg79g 29 марта 2018 | 11:26
andre_klimov:
Это мелко, Климов! Никот не крутится. Просто если весь мир уверен что отравила Россия, то нашему СК тоже интересно как она это сделала. Если уже назначено наказание (а оно назначено), то значит был суд и оглашены все подробности, которые выслушали и защита и обвиняемый. Иначе это даже не тройка. Англия что то там в одну харю для себя решила и привела приговор в исполнение..
sasass 29 марта 2018 | 11:18
Театр абсурда продолжается и никак не поймут , что над ними все смеются....
ostapbey 29 марта 2018 | 11:59
sasass: оказаться в шкуре Родиона Раскольникова, под взглядом Порфирий Петровича, даже СК России не захотел.. Убивши никчемную старушку процентщицу..
Даже?
apels 29 марта 2018 | 11:24
Ага, попросил!
Тут так. Или сотрудничают службы или идут каждый своим путем. Россия сразу встала в позу настамнет. Ну и зачем дальше просить? Для инфошума, для местного ящика, внутреннего потребления. Следствие закончат, предоставят в суд. Сейчас международная экспертиза ОВ пройдет, можно будет почитать.
vlasti_kranty 29 марта 2018 | 11:26
Ага, нашли дураков! Дайте почитать, что вы против нас накопали....
vladimirgornitsky 29 марта 2018 | 11:31
Циничная шутка. Юмор висельников.
world_nail 29 марта 2018 | 11:41
"попросит Великобританию" - а как же "Не стоит прогибать под обманчивый "fuck you""
duni 29 марта 2018 | 11:53
От требований МИДа до просьбы СКР.. Прогресс однако.
ostapbey 29 марта 2018 | 11:54
ПОПРОСИЛИ??
Хоть тут не требуют а сменили таки гнев на милость...
А на суде УМОЛЯТЬ будут??
Для взаимозачета и сделки со следствием..
Дажеюю