«Агора»: В России фактически отсутствует неприкосновенность жилища
В России фактически отсутствует неприкосновенность жилища: это следует из доклада международной правозащитной группы «Агора». Эксперты провели исследование и выяснили, что каждый день в стране проходит свыше 500 обысков.
Российские суды почти в ста процентах случаев выступают на стороне силовиков, когда речь заходит о получении санкций на обыски в квартирах и домах. Доля отказов за последние 10 лет ни разу не превышала даже пяти процентов, — говорят юристы «Агоры». К тому же получить одобрение суда органы часто стараются уже после проведения следственных действий. Сколько именно таких случаев происходит ежегодно — неизвестно. Особенно активны силовики, когда речь идет о делах «политических». Началось все еще с «болотного дела»: ни одна неделя не обходилась без сообщений о том, что кого-то из гражданских активистов после обыска увезли на допрос. Вторжение в жилище, — утверждают правозащитники, —нередко используют как способ запугать людей, либо помешать работе какой-либо общественной организации. В качестве примеров «Агора» приводит обыски дома у представителей «Открытой России» и сторонников Алексея Навального.
По данным правозащитников, в минувшем году только за 6 месяцев российские силовики провели не меньше 150 тысяч обысков.
Комментарии6
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vilingrad 29 марта 2018 | 11:08
Что, конечно, нравится пригожинским троллям. Их дом- тролльчатник, неприкосновенен:)
mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 11:13
Ничего удивительного.
Московские власти назвали Свидетельства о праве собственности "бумажками" и снесли торговые павильоны.
Неужели карательные органы более трепетно относятся к частной собственности и жилищу граждан?
persona_non_grata 29 марта 2018 | 11:19
Потому что в России "органы" карательные, а не правоохранительные.
nikitin43 29 марта 2018 | 11:20
мусора мало того что по карманам шарят , теперь и по квартирам воруют.
dirizhabli 29 марта 2018 | 11:28
"В России фактически отсутствует неприкосновенность жилища".
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Тут много, что отсутствует, и в первую очередь Закон, поскольку его изобретатели все сделали для того, чтобы он защищал не народ, а коррумпированное отродье.
dr_nemos 29 марта 2018 | 11:30
Конечно нет, при фашизме такого не бывает