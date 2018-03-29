«Агора»: В России фактически отсутствует неприкосновенность жилища

В России фактически отсутствует неприкосновенность жилища: это следует из доклада международной правозащитной группы «Агора». Эксперты провели исследование и выяснили, что каждый день в стране проходит свыше 500 обысков.

Российские суды почти в ста процентах случаев выступают на стороне силовиков, когда речь заходит о получении санкций на обыски в квартирах и домах. Доля отказов за последние 10 лет ни разу не превышала даже пяти процентов, — говорят юристы «Агоры». К тому же получить одобрение суда органы часто стараются уже после проведения следственных действий. Сколько именно таких случаев происходит ежегодно — неизвестно. Особенно активны силовики, когда речь идет о делах «политических». Началось все еще с «болотного дела»: ни одна неделя не обходилась без сообщений о том, что кого-то из гражданских активистов после обыска увезли на допрос. Вторжение в жилище, — утверждают правозащитники, —нередко используют как способ запугать людей, либо помешать работе какой-либо общественной организации. В качестве примеров «Агора» приводит обыски дома у представителей «Открытой России» и сторонников Алексея Навального.

По данным правозащитников, в минувшем году только за 6 месяцев российские силовики провели не меньше 150 тысяч обысков.