Новый выброс сероводорода произошёл на свалке в Волоколамске

Новый выброс сероводорода произошел этим утром на свалке в Волоколамске. Пиковая концентрация превысила норму в 12 раз, говорят местные власти.

Как и предупреждали чиновники, повторные выбросы свалочного газа будут продолжаться, пока не будет запущена система принудительной утилизации газа. Работы начнутся уже в середине апреля, а факел должен прийти еще спустя месяц, заявил в интервью каналу «Подмосковье 360» замглавы регионального правительства Александр Чупраков.

Власти уверяют, что отравляющих веществ при сжигании газа выделяться не будет. Технология уже опробована на других полигонах твердых бытовых отходов, в том числе, на балашихинской «Кучино», которую закрывали по распоряжению Путина. По мнению Чупракова, запуск системы дегазации, запланированный на 15 июня, решит проблему неприятного запаха в Волоколамске.

На прошлой неделе местные школьники и дети были госпитализированы после очередного выброса со свалки. Жители устроили митинг и требовали отставки властей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснял ранее в эфире «Эха Москвы», что увольнение главы Волоколамского района очередь было обусловлено потерей диалога с жителями.