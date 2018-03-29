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11:02, 29 марта 2018

Новый выброс сероводорода произошёл на свалке в Волоколамске

Новый выброс сероводорода произошел этим утром на свалке в Волоколамске. Пиковая концентрация превысила норму в 12 раз, говорят местные власти.

Как и предупреждали чиновники, повторные выбросы свалочного газа будут продолжаться, пока не будет запущена система принудительной утилизации газа. Работы начнутся уже в середине апреля, а факел должен прийти еще спустя месяц, заявил в интервью каналу «Подмосковье 360» замглавы регионального правительства Александр Чупраков.

Власти уверяют, что отравляющих веществ при сжигании газа выделяться не будет. Технология уже опробована на других полигонах твердых бытовых отходов, в том числе, на балашихинской «Кучино», которую закрывали по распоряжению Путина. По мнению Чупракова, запуск системы дегазации, запланированный на 15 июня, решит проблему неприятного запаха в Волоколамске.

На прошлой неделе местные школьники и дети были госпитализированы после очередного выброса со свалки. Жители устроили митинг и требовали отставки властей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснял ранее в эфире «Эха Москвы», что увольнение главы Волоколамского района очередь было обусловлено потерей диалога с жителями.

Комментарии

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ansh 29 марта 2018 | 11:08

Общак?

eternity88 29 марта 2018 | 11:28

ansh: очередная дурно пахнущая провокация врагов России! Воздух Волоколамска по чистоте в мире на втором месте после Сан-Франциско!

(комментарий скрыт)

ivar1964 29 марта 2018 | 11:09

А ведь МИД уверенно заявлял, что Россия не применяет химическое оружие!

andre_klimov 29 марта 2018 | 11:33

ivar1964:
Так то - на чужой территории...

ivar1964 29 марта 2018 | 11:55

andre_klimov: И впрямь! Это я не учел! На своей-то можно!

hihi2raza 29 марта 2018 | 11:13

Ничего нового, россия вонючая страна.

ivfn 29 марта 2018 | 11:18

hihi2raza:
//Ничего нового, россия вонючая страна//
Мужик с тобой все нормально? Может с утра говна наелся,урод? Ты уж поаккуратней,береги здоровье то ,придурок

allasc 29 марта 2018 | 11:23

hihi2raza: Здесь РУССКИЙ дух!!!! здесь Русью пахнет!!!!! Пушкин АС

allasc 29 марта 2018 | 11:20

пригласите пиндосов.... они электростанцию на этом газе поставят, бабло подымут.... налоги заплатят

eternity88 29 марта 2018 | 11:26

allasc: а Пригожин ещё и ольгинских сможет в аренду сдать - уж эти метана не меньше на генератор подавать смогут.

zolingen 29 марта 2018 | 11:21

Ау, дочь реформатора! Как с выполнением слова? Прилюдно клялась к сегодняшнему утру свалку прикрыть и что? Никогда не было и вот опять? Жаль усы не обещала сбрить.

eternity88 29 марта 2018 | 11:32

zolingen: о, ещё один вопрос как сивый мерин. Решил, полудурок, что раз он, так и никто ваще гуглить не умеет. Нет, дебил, умеют. )) Собчак говорила, что Воробьев и ещё кто-то из его холуев Публично Пообещали закрыть полигон в две недели. Так что ложь взад себе в рот это свое фуфло дешевое.

zolingen 29 марта 2018 | 11:44

eternity88: Я публично обещаю, что заставлю подмосковные власти закрыть свалку. Мы обсуждали этот вопрос со специалистами: дегазация требует времени. За один день это не произойдет, но я буду требовать, чтобы Воробьев выполнил свое обещание закрыть полигон за неделю. Здесь жить нам и нашим детям! Отсчет пошел.
Это блог от 22 марта, с ним каждый вменяемый может ознакомиться.
А ты, еблан безграмотный, пиежде чем херню зарапать, ознакомься с материалом.

eternity88 29 марта 2018 | 11:50

zolingen: Все из того же блога "Воробьев был в кольце охраны и не сказал протестующим жителям ни слова, зато выступил перед телекамерами, пообещав закрыть полигон через неделю."
Власть пообещала сделать то, что Собчак обещала заставить их сделать.
Так кто не сдержал слова, слабоумный ты клоун?

zolingen 29 марта 2018 | 11:58

eternity88: ты дурак или имидж такой?

zolingen 29 марта 2018 | 12:02

eternity88: попытайся осмыслить то, что сам пишешь. собчак обещала заставить власти закрыть свалку за неделю. Счет пошел итд .Неделя прошла. Заставила?

dirizhabli 29 марта 2018 | 11:24

"Молодцы волоколамцы"... Все по-честному и все без политики.... Тогда и "сероводород" Вам в помощь.

sasass 29 марта 2018 | 11:33

Если и дальше так будет продолжаться ,то через 6 лет может нард полностью мутироваться и появится новая раса "папуасруссо"и государство будет обзыватся Папаусруссией....)))

sergei_tn 29 марта 2018 | 11:33

Не иначе еще одна провокация иностранных спецлужб.

Не правда ли, господин Кириенко?

Когда же они угомонятся. Сто лет уже гадят и житья не дают.

world_nail 29 марта 2018 | 11:35

Англичанцы, с-суко, за Скрипаля целу Кемску область задушить хотят.

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