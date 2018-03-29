В центре Петербурга загорелся крупнейший универмаг города «Дом Ленинградской торговли»
Пожар начался на втором этаже. Посетители и персонал эвакуированы, сообщает местный портал «Невские новости». По последним данным, пожар ликвидирован. Однако пожарные всё ещё остаются в здании.
Комментарии13
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meteor1908 29 марта 2018 | 11:06
На Руси издавна давали прозвища самодержцам. Иван - грозный, Николай - кровавый... Владимир - горелый?
oldpartizan 29 марта 2018 | 11:13
meteor1908: хм...у него вроде как другое прозвище.
el_borz 29 марта 2018 | 11:18
2018 - вроде не год петуха?
kottigr1 29 марта 2018 | 11:26
el_borz: МЧС теперь нужно показывать как можно больше успешных противодействий пожарам, что бы сбить накал возмущения после трагедии в ТЦ в Кемерово.. Теперь будут пиарить даже любой успешно потушенный сарай.
pnh__ptn 29 марта 2018 | 11:27
meteor1908: Дракула.
mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 11:10
А разве крупнейший - не Гостиный двор?
Кстати, ДЛТ нынче принадлежит московскому ЦУМу.
gruz 29 марта 2018 | 11:14
mikhail_spb_: А вчера горел на Савушкина Хюндай(вроде дил. центр.)
noxepy666 29 марта 2018 | 11:18
mikhail_spb_: Не пали своих, поросёночек. Это называется кликбейт.
platonnekafrin 29 марта 2018 | 11:18
Коптил в коптилке колбасу. Приехали прокурор, пожарник и какой-то в штатском. Забрали недоделанный продукт и инструмент со стружкой.
blindpew_33 29 марта 2018 | 11:19
Мля, да что ж такое происходит...
Совсем распоясалась пятая колонна, разжигает и поджигает всё подряд!
oneoretwo 29 марта 2018 | 11:19
...вспышка на солнце, бендеровцы, навальный ?....
мистика какая-то... прости, ...осподи, плешивых неумех - ВСЁ у их через жопу....
sasass 29 марта 2018 | 11:47
Ощущение такое , что террористы теперь изменили тактику захвата заложников и перешли на тактику уничтожения заложников с помощью пожаров крупных ТЦ и мусорных свалок...
wuwer 29 марта 2018 | 11:52
Вот уже 2-3 дня идут интенсивные прокурорские и пожарные проверки в крупных торговых центрах
Кроме этого, энтузиасты , проявляет инициативу: самостоятельно проверяют запасные выходы и обращают внимание на противопожарные меры
И после этого происходят возгорания в КТЦ, когда все настороже?