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11:00, 29 марта 2018

Игорь Востриков, потерявший на пожаре в ТЦ всю семью, получил доступ к записям с камер наблюдения торгового центра

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший на пожаре в торговом центре всю свою семью, получил доступ к записям с камер наблюдения торгового центра. Он утверждает, что сначала все двери в кинозалы были открыты.

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Комментарии

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noxepy666 29 марта 2018 | 11:06

Востриков пиарится на крови! Ссучился, пошел на сотрудничество! Даешь на Эхе блог частногог расследователя Евгения Вольнова! Пусть режет правду-матку про сотни трупов! Про то, что Путина подменили, а вместо него двойник! Про жертвоприношение в Кемерово, про похищение инопланетянами трупов по заданию ФСБ! А Востриков чмо, на крови пиарится, нет ему нашей либеральной веры!

kryymsdyk 29 марта 2018 | 11:17

noxepy666: чего вы добиваетесь, прижопинские? заболтать проблему до идиотизма?

pnh__ptn 29 марта 2018 | 11:20

noxepy666: А че это ты в конвульсиях забился?
Что поменялось в ситуации от одной фразы Вострикова?

lacosta1969 29 марта 2018 | 11:06

Парня убитого горем подхватили под ручки жалостливые либерпидоры, раскручивают его личное горе, чтобы баломутить массы.

arbat51 29 марта 2018 | 11:15

lacosta1969:
"Массы" чего? БалАмутить кого? Научись правильно писать, портянка ольгинская!

brandfa 29 марта 2018 | 11:07

Он утверждает, что сначала все двери в кинозалы были открыты
---
Что не отменяет того, что потом все эти двери закрыли. С начала чего? С начала дня? С начала сеанса? С начала возгорания?

pnh__ptn 29 марта 2018 | 11:21

brandfa: С начала строительства.

norgemann 29 марта 2018 | 11:08

В нормальной стране все местное правительство ушло бы в отставку. А эти сволочи, им хоть ссы в глаза, все божья роса.

(комментарий скрыт)

andr69 29 марта 2018 | 11:47

norgemann: много ушло в отставку в Англии, где сгорело в многоэтажке еще больше человек? Или Великобритания страна не нормальная?

kunst54 29 марта 2018 | 11:12

Вообще, для режима самый лучший выход из ситуации такой. Срочно построить на Мосфильме макет этого торгового центра, поставить повсюду и включить камеры видео наблюдения, затем устроить "пожар" в соответствие со своим собственным сценарием: статисты будут организованно покидать места задымления через настежь распахнутые двери, пожарные моментально приедут на место возгорания, сам министр МЧС в первых рядах бросится спасать пострадавших, вереницы карет скорой помощи через каждую минуту начнут подъезжать к дверям центра, десятки вертолетов станут кружиться над этим местом... И всё это, снятое с "камер наблюдения", потом показать на всю страну в программе Киселева или Соловьева. Документ!

lenin3 29 марта 2018 | 11:19

kunst54: дык,думается,что МЧС уже подредактировало записи,прежде,чем "предоставить доступ"...

oneoretwo 29 марта 2018 | 11:16

стал быть, если ты не "потерявший на пожаре в ... ВСЮ семью", а только ее часть (простите) , то посмотреть записи нельзя ?

kryymsdyk 29 марта 2018 | 11:18

Вообще удивительно, что потерпевшему вдруг показывают какие-то видеозаписи. На наши органы это не похоже.

jetsam 29 марта 2018 | 11:21

он на записи, буквально, увидит как сгорела его семья.
какие тут могут быть комментарии?
только сочувствие.

pnh__ptn 29 марта 2018 | 11:23



Он утверждает, что сначала все двери в кинозалы были открыты.

Бессмыслица. А когда они закрылись на ключ?

bonamassa 29 марта 2018 | 11:37

pnh__ptn: перед поджогом, вероятно.

penderezky 29 марта 2018 | 11:29

Сколько ж мрази либеральной пропело про ГУЛАГ и газовые камеры в закрытом из за безбилетников кинозале. Ни одна сука не извиниться ведь. Либеральный гнев не дорого стоит. Провокации и паника.

vtodorol 29 марта 2018 | 12:03

penderezky: извинитЬся - чудик здесь вместо Ь должен быть Ъ!!!Понимаю,от волнения перепутал!!!

vtodorol 29 марта 2018 | 12:08

penderezky: НИ ДОРОГО.

oleshek 29 марта 2018 | 11:30

Господи, пусть ему покажут что угодно, когда угодно, по первому его требованию... пережить такое, да еще в прямой связи с женой и сестрой... да его мать у него дома... что угодно, лишь бы как-то его поддержать... его мать поддержать.

У человека шок. Ну какие могут быть разговоры про пиар или бунт... ему надо говорить об этой ситуации, чтобы дышать... чтобы как то осознать, что их нет...

Люди, Бога побойтесь... даже нелюдям перед ним отвечать придется. Чего злословить и смаковать?

peresvet73 29 марта 2018 | 11:41

Нетрудно догадаться в каком состоянии находится человек, потерявший семью. Возможно госорганы решили этим воспользоваться и манипулируют - наводят его на нужные им выводы.

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