В Румынии авария на атомной станции
«АО Nuclearelectrica объявила, что второй реактор атомной электростанции в Чернвоадэ автоматически отключился от национальной энергетической системы утром в четверг в результате возникновения неисправности в электрической системе процесса, не атомной», — говорится в сообщении агентства Mediafax.
По данным СМИ, инцидент не окажет отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду.
Комментарии17
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noxepy666 29 марта 2018 | 11:03
Плешивый мстит за высланных дипломатов, к бапке не ходи!
shicotus_live 29 марта 2018 | 11:08
noxepy666: Вообще то эту АЭС канадцы строили.
kryymsdyk 29 марта 2018 | 11:03
Вот спасибо так спасибо.
kottigr1 29 марта 2018 | 11:29
kryymsdyk: Если в российских СМИ начинают рассказывать об авариях на АЭС "за бугром", срочно бегите за счетчиком Гейгера.. Есть риск того, что что-то случилось с АЭС в вашей области..
kryymsdyk 29 марта 2018 | 11:42
kottigr1: в нашей нет АЭС
ltvjrhfn1 29 марта 2018 | 11:04
Пока нами правил узурпатор такие аварии неизбежны!
"
vasya_von_smetankin 29 марта 2018 | 11:04
...здец
java_php 29 марта 2018 | 11:04
кошмар. Облако радиоактивных осадков накрыло уже треть Европы. Власть молчит. Скрывает масштабы трагедии. Срочный репост.
kryymsdyk 29 марта 2018 | 11:08
java_php: смейся смейся, до любимого нашего Крыма 450 км по прямой
kara 29 марта 2018 | 11:09
java_php: так вот откуда облако в европу пришло, а эти визжали что Маяк
hihi2raza 29 марта 2018 | 11:19
kara: ты идиот?
kara 29 марта 2018 | 11:05
чья станция?
tag188 29 марта 2018 | 11:10
kara: Написано же -- румынская.
Если интересно, чьего производства реакторы -- то они канадские.
gregor 29 марта 2018 | 11:12
Чернобыль ..., Чернаводэ ... ... как будто один и тот же название выдумывает .
noxepy666 29 марта 2018 | 11:24
gregor: Вы думаете, опять Путин наследил?
mews Михаил Степанцов 29 марта 2018 | 11:16
Теперь читаем настоящую новость.
В воскресенье на станции был остановлен один из реакторов для для поиска дефектов. управляющей системы. Как я понимаю, через 48 часов его перезапустили. Мощность второго была снижена вдвое для ремонта насоса. Насос отремонтировали, вывели систему на проектную мощность, и тут произошло ее аварийное отключение от электрической сети. И всё это было во вторник. Сегодня четверг, вроде бы?
Возможно, по ходу дела там что-то долбануло. Возможно, нас ждем второй Чернобыль вместе с Фукусимой. Я не могу этого отрицать - я не был на этой станции.
Но ИЗ СООБЩЕНИЯ ЭТО НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ. Никакой аварии в бытовом смысле слова, никакого выброса, судя по сообщению, нет.
О чем крик?
russky77 29 марта 2018 | 11:35
Эх, недожали наши ребята! Защита сработала. В следующий раз не оплашаем