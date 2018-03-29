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10:33, 29 марта 2018

Автомобилям каршеринга не разрешат ездить по выделенным полосам

Автомобилям каршеринга не разрешат ездить по выделенным полосам, – заявил Российской газете заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он подчеркнул, что по выделенной полосе должны ездить профессиональные водители, которым предъявляются более жесткие требования. К тому же, допуск транспорта на эти полосы регламентирует не городское, а федеральное законодательство.

Комментарии

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a_111111 29 марта 2018 | 10:39

А с какого ... вообще этот вопрос возник?

nnikolay 29 марта 2018 | 10:42

a_111111:

Бизнесмены лоббируют. Хотят, чтобы по полосам, выделенным, в частности, для автомобилей скорой помощи, их транспорту разрешили ездить. Бизнес- ничего личного и святого. Эксклюзиву хочется.

vadimp 29 марта 2018 | 11:00

Ликсутова гнать в три шеи надо. Тот еще вредитель!

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