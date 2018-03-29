Автомобилям каршеринга не разрешат ездить по выделенным полосам
Автомобилям каршеринга не разрешат ездить по выделенным полосам, – заявил Российской газете заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он подчеркнул, что по выделенной полосе должны ездить профессиональные водители, которым предъявляются более жесткие требования. К тому же, допуск транспорта на эти полосы регламентирует не городское, а федеральное законодательство.
Комментарии3
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a_111111 29 марта 2018 | 10:39
А с какого ... вообще этот вопрос возник?
nnikolay 29 марта 2018 | 10:42
a_111111:
Бизнесмены лоббируют. Хотят, чтобы по полосам, выделенным, в частности, для автомобилей скорой помощи, их транспорту разрешили ездить. Бизнес- ничего личного и святого. Эксклюзиву хочется.
vadimp 29 марта 2018 | 11:00
Ликсутова гнать в три шеи надо. Тот еще вредитель!