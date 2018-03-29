Автомобилям каршеринга не разрешат ездить по выделенным полосам, – заявил Российской газете заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он подчеркнул, что по выделенной полосе должны ездить профессиональные водители, которым предъявляются более жесткие требования. К тому же, допуск транспорта на эти полосы регламентирует не городское, а федеральное законодательство.