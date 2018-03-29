Киностудия «Арт-пикчерс» подала в суд на «Смешариков»
Она требует почти 127 миллионов рублей. Исковое заявление поступило в суд Санкт-Петербурга. Суть претензии не раскрывается. В то же время представитель киностудии заявил «Ведомостям», что иск связан с международным прокатом мультфильмов. «Арт-пикчерс» участвовал в создании второго и третьего полнометражных мультфильмов о Смешариках. Один из основателей студии – Фёдор Бондарчук.
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proxxit 29 марта 2018 | 10:51
«Арт-пикчерс»
Федя Бондарчук - сын Сталинского протеже.
Дмитрий Рудковский - работал редактором Главного управления внешний сношений (ГУВС) Гостелерадио СССР.
Совковая вата и портянки переходят в наступление на креаклов.
brandfa 29 марта 2018 | 11:21
proxxit: как можно делать подобные заявления, если (цитирую) "Суть претензии не раскрывается"? Похоже, что это у вас слабоумие переходит в наступление на здравый смысл.
sv72 29 марта 2018 | 10:57
Непонятно написано , к кому тогда иск.