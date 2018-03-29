Киностудия «Арт-пикчерс» подала в суд на «Смешариков»

Она требует почти 127 миллионов рублей. Исковое заявление поступило в суд Санкт-Петербурга. Суть претензии не раскрывается. В то же время представитель киностудии заявил «Ведомостям», что иск связан с международным прокатом мультфильмов. «Арт-пикчерс» участвовал в создании второго и третьего полнометражных мультфильмов о Смешариках. Один из основателей студии – Фёдор Бондарчук.