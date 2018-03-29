На полигоне бытовых отходов Ядрово в Волоколамском районе произошёл новый выброс свалочного газа

Предельно-допустимая концентрация серо-водорода превысила норму в 12 раз, сообщил исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев. Он напомнил, что власти предупреждали о возможности повторных выбросов, пока не будет запущена система принудительной утилизации газа. Это должно произойти к середине июня, сообщает издание «Медуза».