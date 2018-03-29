На полигоне бытовых отходов Ядрово в Волоколамском районе произошёл новый выброс свалочного газа
Предельно-допустимая концентрация серо-водорода превысила норму в 12 раз, сообщил исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев. Он напомнил, что власти предупреждали о возможности повторных выбросов, пока не будет запущена система принудительной утилизации газа. Это должно произойти к середине июня, сообщает издание «Медуза».
Комментарии18
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otets_zvezdonyi_ 29 марта 2018 | 10:36
нюхайте, быдло электоральное, но не забывайте одно - главное без политики!
kryymsdyk 29 марта 2018 | 10:38
otets_zvezdonyi_: "СвОлочного газа" и не раскачивайте подлодку.
xoxlbizombi 29 марта 2018 | 10:58
Сисян нэвэльный приехал туда хайпануть, а когда услышал, что он нафиг там не нужен, то уехал. Еще одно подтверждение, что плевать он хотел на проблемы людей, главное заработать политические очки и получать финансирование с запада.
meister_luvin 29 марта 2018 | 10:39
otets_zvezdonyi_: otets_zvezdonyi_:
Дым Отечества им же сладок и приятен
post_v 29 марта 2018 | 10:43
meister_luvin:
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"Российская газета" от 27 марта 2018 !!!
"Японцы заинтересовались российским опытом переработки мусора"
archibald_dandy_esquire 29 марта 2018 | 10:59
post_v: " "Российская газета" от 27 марта 2018 !!!
"Японцы заинтересовались российским опытом переработки мусора" "
попробую перейти на портяночный:
"узкоглазые макаки хотят втюхать нам свои мусоропереработчики! хотят вторгнуться на российскую территорию и поставить там вражеские бомбы, замаскированные под мусороперерабатывающие заводы!!!
сплотимся теснее вокруг нацлидера !!! не позволим !!! умрём от свалок, но ни пяди земли !!! "
В общем, россиянам - мусорные полигоны, на которых отрабатывается применение отравляющих веществ, а китайцам - байкальскую воду, решение о чем принято в 2014 году. Осталось уточнить сколько леса будет вырублено для водопровода "Байкал - Пекин"
Загоним вату под шконку!
hastings 29 марта 2018 | 11:09
otets_zvezdonyi_: а причем тут политика? Путин распорядился выждать до июня, надо потерпеть и не майданить!
naivnyk 29 марта 2018 | 10:36
Чип и Дейл (Навальный и Гудков) наверное уже спешат на помощь!
kryymsdyk 29 марта 2018 | 10:39
naivnyk: тебе-то очки в жопу не засунут, ты вошь мелкая
fedor_v_glaz 29 марта 2018 | 10:38
Таня Лозова - наша новая Жанна Д'Арк. Гаврош в юбке - девочка в розовом. Новый символ оппозиции.
fedor_v_glaz 29 марта 2018 | 10:40
Вся надежда - только на неё. Других героев у нас нет.
ostapbey 29 марта 2018 | 10:40
ширится, растет заболевание...(с)
От мааасквыыы до саамыхх до оккраин.. (с. тоже)
alexx2101 29 марта 2018 | 10:51
Там столько космонавтов, поставить по периметру свалки, пусть машут щитами, разгоняют нехорошие запахи.
sv72 29 марта 2018 | 11:02
alexx2101: Или росгвардию, пусть знают, чем пахнет власть, которую они защищают, и зарплаты свои отрабатывают
andre_klimov 29 марта 2018 | 11:19
alexx2101:
Задастся ли кто-нибудь вопросом - куда отводят газ при "дегазации"?
platonnekafrin 29 марта 2018 | 10:58
Тут надо разбираться, какой же в самом деле дух испортил так волоколамцев, что уже через неделю после выборов их гражданское состояние стало не гордым, а постыдным. Ведь в других подмосковных городах свалочный газ нюхают, но мэров то не бьют.
sv72 29 марта 2018 | 10:59
"Журналиста" Минкина туда срочно, а то он не верит
clingerwinger 29 марта 2018 | 11:07
Если каждый второй вдох задерживать дыхание, то можно на 50% уменьшить поступление вредных веществ в организм. И главное сплотиться вокруг вошьдя сильнее! За-то как весело было на выборы ходить!