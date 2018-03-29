Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского перевели из СИЗО «Матросская тишина» и содержат в ужасных условиях. Об этом «Эху Москвы» сообщила адвокат Ксения Карпинская. В СИЗО Малобродскому сообщили, что этот перевод – личная инициатива следствия, добавила Ксения Карпинская.