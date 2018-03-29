Алексея Малобродского перевели из СИЗО «Матросская тишина» и содержат в «ужасных условиях»
Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского перевели из СИЗО «Матросская тишина» и содержат в ужасных условиях. Об этом «Эху Москвы» сообщила адвокат Ксения Карпинская. В СИЗО Малобродскому сообщили, что этот перевод – личная инициатива следствия, добавила Ксения Карпинская.
Комментарии10
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meister_luvin 29 марта 2018 | 10:36
Свободу Серебренникову!
noxepy666 29 марта 2018 | 10:36
"В ужасных", это в каких? Нет вай-фая? Или даже туалетной бумаги?!! Тридцать восьмой кот, ага!
naivnyk 29 марта 2018 | 10:47
noxepy666: Вокруг ужасные все уголовники и главный врач зовёт к себе в любовники...) (В.Высоцкий)
mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 10:37
Очевидно, что "следаки" выколачивают из Малобродского нужные им признания с помощью пыточных условий содержания.
Ничего нового. Они действуют по инструкциям 30-х годов.
traviliberalovgazamiudushlivami 29 марта 2018 | 10:37
Года госбабло присваивал надо было думать, а теперь поздно. Вип камеры кривозащитники закрыли, говорят не положено.
poluputing 29 марта 2018 | 10:47
traviliberalovgazamiudushlivami: сечину или якунину про надо думать, а теперь поздно не хотите рассказать?
sasass 29 марта 2018 | 10:49
Пытают , как Магнитского почему-то...
lion64___3 29 марта 2018 | 10:52
"...
Сижу у ДОПРе, загораю
И на потолок плеваю.
Кушать, пить и спать у мине есть.
Если вы еврей ехидный
Если ето вам завидно.
Можете пийти и рядом сесть.
Я говорю, как говорил мине один,
Кто сидит в ДОПРе, тот честный гражданин.
Я говорю, как говорил мой родный брат
А зухтер махтер их бин а-фартовый ярт.
А зухтер махтер их бин а-фартовый ярт."
nds 29 марта 2018 | 11:02
Слов нет. Решили угробить человека. Им за это ничего не будет.
vlabumur 29 марта 2018 | 11:31
Перевели в ивс по старому в кпз,ментам просто так удобней вот и все,
а об ухудшении жизни подследственного.?
А кого это волнует.