Членам российской сборной по вольной борьбе не выдали американские визы
Из-за этого команда не сможет принять участия в Кубке мира, который пройдет в США в начале апреля.
Борцы вольного стиля, похоже, пострадала из-за высылки американских дипломатов из России. Получить визы в установленным посольством США порядке, членам российский сборной и тренерскому штабу не удалось. По словам главы Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, процедура растянулась на два месяца. В течение этого срока, утверждает он, посольство США откладывало организацию собеседований, сокращало список приглашенных и рекомендовало российской стороне обратиться в американское диппредставительство в Армении. В итоге же Федерация спортивной борьбы получила ответ, что в столь короткие сроки получение виз невозможно. Итог плачевен. Сборная России по вольной борьбе пропустит Кубок мира, который пройдет в Айова-Сити с 5-го по 9-е апреля. Ну а сама история вызвала не только спортивный, но и дипломатический скандал. За российских борцов вступилась официальный представитель МИД Мария Захарова, обвинившая США в нечистой игре.
Сегодня Федерация спортивной борьбы России проведет специальное совещание, на котором обсудит ситуацию с получением виз российскими спортсменами.
Комментарии33
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russkie_za_sverjenie 29 марта 2018 | 10:05
СОСАТЬ, НЕУДАЧНИКИ!! ЗАЛОЖНИКИ ПУТИНСКИХ ПРОВАЛОВ!!
Бугага)))))))) Респект США!!))))))))))) Имеют полное право пускать к себе или не пускать. На своей территории страна может делать что хочет.
В вообще в этой ситуации НАГЛЯДНО показана зависимость России от Америки. Пиндосы не рвутся в скрепную, а псевдопатриоты прям умирают, хотят в штаты. А почему? Да потому, что там цивилизация, технологии, блага, уровень жизни и свобода.
Чем ответит плешьфюрер??? Не пустит американских спортсменов (если такие вообще будут) на игру в Углич?)))) Или по старинки – опять врежет по сиротам антидетским законом?
taglit 29 марта 2018 | 10:11
russkie_za_sverjenie: а путь Россия "побузотерит" еще, вообще будет проводить соревнования за железным занавесом....
oo0oo 29 марта 2018 | 10:13
Следует:
1) Перенести данные соревнования во вменяемую неангажированную страну;
2) Дисквалифицировать американскую федерацию борьбы на пять лет)
aleksandr39 29 марта 2018 | 10:17
oo0oo: Вот и я говорю что чемпионат мира по футболу 2018 года у России забрать и перенести в Англию .
detul 29 марта 2018 | 10:21
aleksandr39: Сборную какой страны Россия не пускает в свою страну на Чемпионат Мира ???
aleksandr39 29 марта 2018 | 10:29
detul: Чемпионат мира Россия получила за взятку ,которую получил в коробке от ксерокса ну и травит в других странах бывших своих граждан типа Литвиненко ,Скрипаля и так далее .
vilingrad 29 марта 2018 | 10:19
oo0oo: Сборная горилл не примет участие. Какая трагедия!
jurmak 29 марта 2018 | 10:22
oo0oo: начинайте прямо сейчас
efilika 29 марта 2018 | 10:25
oo0oo: и кто это будет делать? Может нам принудить их своими мультяшными ракетами? Можно бойкотировать. Собственно говоря, они нам помогли
otets_zvezdonyi_ 29 марта 2018 | 10:15
оказывается сама захарова вступилась! ну вот вам и ответ, почему не пустили, вы бы ещё слуцкого на помощь позвали! ну ничего, проведём утешительный чемпионат в Грозном или Махачкале, один хрен 99% борцов оттуда)))
luger_max_otto 29 марта 2018 | 10:20
Ну, если бы вступился Рамзанка Дыров- наслаждаться попкорном можно было бы дольше.
proxxit 29 марта 2018 | 10:08
Трамп прав!
Политика протекционизма позволит сборной США получить больше медалей.
fig__wam 29 марта 2018 | 10:13
proxxit: Маня, облом у тебя вышел. Эти медали США и на хър не нужны.
Им нобелевских премий хватает.
А гордиться медалями в борьбе удел тех, кому больше нечем гордиться. Понял, облом?
otets_zvezdonyi_ 29 марта 2018 | 10:18
proxxit: ну лучше такая политика, чем банки с мочой через дырку в стене и лубянские коктейли с мельлонием!
detul 29 марта 2018 | 10:24
otets_zvezdonyi_: Правильно. Сначала терапевтические разрешения принимать допинг, а если и допинг не в силах помочь завоевать медаль, то просто не пускать оппонента на ковер. Это и есть НОРМАЛЬНАЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ. .... Удавить соперника любым способом. Тогда, когда американцы понимают, что останутся безнаказанными, то в ходе конкурентной борьбы свободно применяют демократические бомбардировщики.
otets_zvezdonyi_ 29 марта 2018 | 10:34
detul: уже успел клинского с утра хлебнуть?
traviliberalovgazamiudushlivami 29 марта 2018 | 10:10
Пиндосы уже любым способом готовы унижаться ради медалек.
seryj_wolk 29 марта 2018 | 10:15
traviliberalovgazamiudushlivami: Униженными оказались героически священноватые рфики, несмотря на то, что за борцчов вступилась сама великая Машка-какашка из рашкми-говняшки. Американцы не истерят, истеря рфцы, почти безостановочно по многим поводам. Тяжело быть изгоями!
fig__wam 29 марта 2018 | 10:19
traviliberalovgazamiudushlivami: Нищета думает что и все вокруг нищие.
если ты ничего кроме дерьма в жизни не ел, то ты и представвить не можешь вкус хорошего бифштекса.
Да, россия унижается и мошенничает ради медалей. Это верно.
А США они не нужны.
Сравни - за золото в Сочи США давали 25 тысяч и все, а Россия -125 тысяч плюс квартиры, машины и еще кучу барахла.
mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 10:10
В России есть один борец-дзюдоист, который стОит целой сборной.
Может, его отправить на Кубок мира отстаивать спортивное величие страны?
andre_klimov 29 марта 2018 | 10:30
mikhail_spb_:
А Кубок Мира провести в Гааге?
tag188 29 марта 2018 | 10:16
За российских борцов вступилась официальный представитель МИД Мария Захарова, обвинившая США в нечистой игре.
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Вот так, борцы, вместо выступления в Америке, удовлетворитесь тем, что за вас сама Маша Захарова вступилась.
Правда, абсолютно без толку. Видно, в США она не авторитет :))
andre_klimov 29 марта 2018 | 10:35
tag188:
Пусть поблагодарят плясунью. Кто они были до её заступничества? Всего лишь какие-то борцы, претенденты на мировое признание. А сейчас, после её эскапады они - представители российского государства, часть политики, проводимой Россией. И отношение к им уже будет определяться не их достижениями, а репутацией российского государства. "Мабрук!", как говорят арабы...
sg79g 29 марта 2018 | 10:16
Это мелко,Трампов..
sergirusso 29 марта 2018 | 10:17
Обама - чмо, Трамп - молодец!
malorus_kiev136 29 марта 2018 | 10:18
Боятся, что борцы из России смогут завоевать сердца местных жителей. Этого нельзя допустить.
ghazaryan_s 29 марта 2018 | 10:26
Ничего, сейчас путин ещё один мультик покажет.
halifax 29 марта 2018 | 10:26
Никаких поблажек и исключений, а в порядке очереди. Раньше надо было шевелиться.
detul 29 марта 2018 | 10:26
Страна, которая ограничивает доступ спортсменов на международные состязания, должна быть лишена права проводить такие состязания на своей территории. ... Так было раньше. Теперь что-то изменилось?
a_111111 29 марта 2018 | 10:27
1)А что мешало подать заявку за 3 месяца?
2)Подать заявку в Минске, Ереване, Таллинне, Хельсинки?
А после того как Машку подключили виз точно не видать...
andre_klimov 29 марта 2018 | 10:28
Интересно, почему когда попросили убрать из списка "прицепы" и тех, кому вьезд запрещён - это не сделали сразу? Почему не обратились в посольство в Армении, а тянули до того момента, когда и в нормальных условиях уже времени не оставалось?
Кстати, в Корее, когда вьезжал в DMZ, нас в автобусе обьединили с малазийцами, так погранцы не пропустили, пока список пассажиров не был разделён на два - на тех, кто имел отношение к нашейгруппе, и на тех - кто не имел. Предполагаю, что здешний список тоже такого свойства. Интересно было бы взглянуть.
gorga2 29 марта 2018 | 10:32
Не страшно, пyсть Маша на татами выйдет, она своей не мытой башкой всех распyгает
fr_perren 29 марта 2018 | 10:32
Надо было отправить квн-овскую команду Борцы, хоть бы поржали бы.