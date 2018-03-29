Членам российской сборной по вольной борьбе не выдали американские визы

Из-за этого команда не сможет принять участия в Кубке мира, который пройдет в США в начале апреля.

Из-за этого команда не сможет принять участия в Кубке мира, который пройдет в США в начале апреля.

Борцы вольного стиля, похоже, пострадала из-за высылки американских дипломатов из России. Получить визы в установленным посольством США порядке, членам российский сборной и тренерскому штабу не удалось. По словам главы Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, процедура растянулась на два месяца. В течение этого срока, утверждает он, посольство США откладывало организацию собеседований, сокращало список приглашенных и рекомендовало российской стороне обратиться в американское диппредставительство в Армении. В итоге же Федерация спортивной борьбы получила ответ, что в столь короткие сроки получение виз невозможно. Итог плачевен. Сборная России по вольной борьбе пропустит Кубок мира, который пройдет в Айова-Сити с 5-го по 9-е апреля. Ну а сама история вызвала не только спортивный, но и дипломатический скандал. За российских борцов вступилась официальный представитель МИД Мария Захарова, обвинившая США в нечистой игре.

Сегодня Федерация спортивной борьбы России проведет специальное совещание, на котором обсудит ситуацию с получением виз российскими спортсменами.