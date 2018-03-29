Британские власти могут запретить продажу российских долговых бумаг на лондонском фондовом рынке
Лазейки в законе позволяли российским банкам обходить санкции.
Российские долговые ценные бумаги могут прекратить движение на фондовом рынке Лондона – эту возможность собралась рассмотреть британский премьер Тереза Мэй. Как пишет газета The Guardian, власти Соединенного королевства всерьез озаботились проблемой после того как клиринговые палаты Сити помогли выпустить еврооблигации на сумму в четыре миллиарда фунтов стерлингов одному из российских банков, находящемуся под санкциями. Причем почти половину от общего объема долговых обязательств приобрели лондонские инвесторы. Издание утверждает, что в первую очередь подобные операции совершает банк ВТБ.
Таким образом, российские кредитные организации успешно пользуются лазейкой в законе, однако британские законодатели намерены ее вскоре «залатать».
The Guardian пишет, что инициативу по запрету на работу с российскими облигациями также поддержали в британском МИД.
Комментарии7
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putin_itogy 29 марта 2018 | 10:06
Крысу всё более зажимают в углу.
Интересно..
Когда она кинется в пах..? ))
xoxlbizombi 29 марта 2018 | 10:24
Тереза не боится, что воротилы с лондонской биржи, потеряв миллиарды на подпиндосных игрищах, дадут этой самое терезке под зад коленом?
ha12raz 29 марта 2018 | 10:08
Тут одного Воронежа маловато будет.......по кому бы еще вдарить ?
Найдут по кому.
severnaj 29 марта 2018 | 10:35
ha12raz: По украинскому блогеру. Он во все виноват.
andre_klimov 29 марта 2018 | 10:11
Интересно, Россия потребует свои комиссионные за проведения аудита британской финансовой системы? :)
ulagai 29 марта 2018 | 10:16
Правильно будет завернуть в ценные бумажки шувалкина,усманыча и всяческих Абрамовичей с потомством,и отправить их на горячо любимую родину.
severnaj 29 марта 2018 | 10:32
Ой, боюсь радоваться. А вдруг, все таки в самом деле возьмутся за этих барыг.