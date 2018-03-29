Британские власти могут запретить продажу российских долговых бумаг на лондонском фондовом рынке

Лазейки в законе позволяли российским банкам обходить санкции.

Российские долговые ценные бумаги могут прекратить движение на фондовом рынке Лондона – эту возможность собралась рассмотреть британский премьер Тереза Мэй. Как пишет газета The Guardian, власти Соединенного королевства всерьез озаботились проблемой после того как клиринговые палаты Сити помогли выпустить еврооблигации на сумму в четыре миллиарда фунтов стерлингов одному из российских банков, находящемуся под санкциями. Причем почти половину от общего объема долговых обязательств приобрели лондонские инвесторы. Издание утверждает, что в первую очередь подобные операции совершает банк ВТБ.

Таким образом, российские кредитные организации успешно пользуются лазейкой в законе, однако британские законодатели намерены ее вскоре «залатать».

The Guardian пишет, что инициативу по запрету на работу с российскими облигациями также поддержали в британском МИД.