Финансовый комитет Палаты общин британского парламента займётся расследованием экономических преступлений
Финансовый комитет Палаты общин британского парламента займётся расследованием экономических преступлений, включая отмывание денег. Программа получила название «Российская коррупция в Британии», передаёт ВВС. Как утверждает «Трансперенси Интернешнл», имущество на 4 миллиарда фунтов в Великобритании приобретено на средства подозрительного происхождения. В рамках этой суммы указывается британская недвижимость, купленная россиянами. Её стоимость около 900 миллионов фунтов.
Комментарии18
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xoxlbizombi 29 марта 2018 | 10:06
Финансовые потоки, вывезенные в Британию, вернуться в Россию. Островитяне обеднеют, экономика России оздоровится.
yuripopkov 29 марта 2018 | 10:12
xoxlbizombi: ... потоки ... вывезенные...вернутЬся? круто
forfor 29 марта 2018 | 10:13
xoxlbizombi: Не вернутся. Всё, что успеет выскользнуть, в лучшем случае переедет из Лондона в Амстердам, на Кипр, в Гонконг, или еще куда, но уж точно не в Россию.
xoxlbizombi 29 марта 2018 | 10:19
forfor: Соединенное Королевство «многие десятилетия» жило за счет «налогового и гражданского убежища», которое предоставляло богатым из разных стран, в том числе из России, и разрешало «привозить сколько угодно денег, если у вас не было британского подданства и вы не являлись налоговым резидентом». За счет этого Лондон и развивался. «В Великобритании вы никогда не должны были декларировать доходы, которые вы получали за пределами Соединенного Королевства», – указал омбудсмен.
nixs 29 марта 2018 | 10:28
xoxlbizombi: странная у тебя логика. Они арестуют и конфискуют имущество, оно пойдет в бюджет Великобритании для оплаты счета за Брекзит. То есть все российские олигархи и чиновники, у которых счета и имущество в Британии, заплатят за брекзит. Вернуться могут но только с пустыми корманами. Но в России есть же закон, который компенсирует эти потери им за счет бюджета. Если же ты про тех, кто оборвал связи с Россией, то их не тронут.
mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 10:07
Чекистам нужно было тщательнее отмывать своё наворованное баблище.
Теперь его могут отнять, а их пинком под зад - на Родину, петь "с чего начинается родина".
ansh 29 марта 2018 | 10:08
Не сбиться бы им на жуликов 2 ряда. А взяться, в первую очередь, за крупных. Невзирая на время кражи и отношению к нынешней клептократии.
fig__wam 29 марта 2018 | 10:08
Российские миллиардеры крайне признательны Путину.
И не только миллиардеры, но и высшие чиновники тоже.
Шувалов имеет в Лондоне 2 квартиры стоимостью 14 миллионов фунтов.
И не один же Шувалов на выходные вы Лондон к семье летал.
evgolius7 29 марта 2018 | 10:08
Пора объявлять войну!
Совсем берега потеряли.
У них это преступление, а у нас это норма!
Ну, царь батюшка...объяви войну!!!
Чего трусишь?...Это тут ты смелый и отважный! Спасай страну!
xoxlbizombi 29 марта 2018 | 10:10
evgolius7: /У них это преступление/
28 лет не было преступлением и вот опять.
seryj_wolk 29 марта 2018 | 10:08
Чекисты думали, что могут вечно безнаказанно гадить! Но просчитались. Теперь ударят по их же деньгам. Им остается только расслабиться, но удовольствия они не получат.
jurmak 29 марта 2018 | 10:18
Жопа. Надо срочно отменять брексит
nixs 29 марта 2018 | 10:19
Конфискация у друзей Вовы начинается.
fr_perren 29 марта 2018 | 10:24
Скоро шуваловым Литвиненко и скрипаль будут ночами в кошмарах снится.
vargor 29 марта 2018 | 10:28
Вот это правильно. Пусть разгонят там всех чичваркиных и ходорковских. Пригрели разных жуликов и защищали.
echo_shar 29 марта 2018 | 10:29
Чичваркина и Ходора прижмут?? )))
petrovitchcolyan 29 марта 2018 | 10:34
А на что жить будут в старой доброй Англии, они подумали ?
Неужели Абрамович перевезет Челси в Воронеж ?
oneoretwo 29 марта 2018 | 10:41
нквд, похоже, лишилось вообще "британской площадки"...
мало того, все активы говорящих кошельков (привет бурханычу, дерижопке и роме) будут изъяты в британскую (пока ) казну...