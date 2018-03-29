Финансовый комитет Палаты общин британского парламента займётся расследованием экономических преступлений, включая отмывание денег. Программа получила название «Российская коррупция в Британии», передаёт ВВС. Как утверждает «Трансперенси Интернешнл», имущество на 4 миллиарда фунтов в Великобритании приобретено на средства подозрительного происхождения. В рамках этой суммы указывается британская недвижимость, купленная россиянами. Её стоимость около 900 миллионов фунтов.