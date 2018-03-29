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10:00, 29 марта 2018

Власти Кемерова опровергли слухи об отставке Амана Тулеева

Кремль пока не собирается отправлять губернатора Амана Тулеева в отставку. Кадровые решения могут быть приняты до конца весны.

Уход глава Кузбасса со своего поста был одним из главных требований, которое звучало на стихийном митинге в центре Кемерова в минувший вторник. Тулеев после этого уволил нескольких подчиненных, но слагать с себя полномочия добровольно не собирается. В администрации Кемеровской области о возможных кадровых решениях ничего не знают. Там сказали агентству «РИА Новости», что губернатор находится на рабочем месте и общается с семьями погибших при пожаре.

Убирать Тулеева Кремль пока не будет, чтобы это не выглядело как решение, принятое под давлением. Путин не сторонник показательных отставок, говорят источники РБК. По данным Интерфакса, кадровые решения могут быть приняты в мае-июне.

Тулеев накануне записал видеообращение, заявив, что определенные силы пытаются стравить людей и раскачивают ситуацию в регионе. В этом же духе высказался вчера и президент. Путин пожаловался на вбросы через социальные сети, чтобы посеять панику и недоверие. На встрече с главой Следственного комитета он призвал не допустить этого.

Российский суд в среду заочно арестовал украинского блогера Евгения Вольнова, который распространял информацию о нескольких сотнях погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Комментарии

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vasya_von_smetankin 29 марта 2018 | 10:04

C увольнением Тулеева может возникнуть опасность, что россияне догадаются, кто на самом деле виноват и с кого надо начать наведение порядка.

evgolius7 29 марта 2018 | 10:05

Подонки защищают подонка...
Но патриотично и с истерикой....вот ведь НАТО коварное какое.

patrik04 29 марта 2018 | 10:06

Кремль пока не собирается отправлять губернатора Амана Тулеева в отставку. Кадровые решения могут быть приняты до конца весны...

Других забот нету, чем устраивать компанию #тулеевуходи. Ну уйдёт этот старый пердун, и что случится?

evgolius7 29 марта 2018 | 10:11

patrik04:
Топишь за Тулеева?
Хочешь что бы он остался?
За что же ты его так любишь?
Придёт другой подонок....и тебе придётся хвалить его...
Есть такая профессия, подонков защищать!

patrik04 29 марта 2018 | 10:15

evgolius7:

Я срал в рот тебе, но не Тулееву, потому что он пожилой человек. Но дороги вы мне, совершенно одинаково.

nik213 29 марта 2018 | 10:38

patrik04: Сам он никогда не уйдет. Не из такого они большевики теста, чтобы добровольно подавать в отставку, это вам не штаты, Франция или любая европейская страна.

vlabumur 29 марта 2018 | 10:42

patrik04: . Ну уйдёт этот старый пердун, и что случится?
++++++++++++++++++++++++++
Вот золотые слова. Вся система власти вместе с коррупционными предпринимателями настолько ,превратилась в особый политический класс,что
только смена всех этих людей могла бы привести к оздоровлению ситуации в России.
Да и то если новые люди не возродят старую систему,
что вполне возможно.

taglit 29 марта 2018 | 10:08

evgolius7: Кремль, путин не любят принимать решение под давлением?
Интересно!
Т.е. когда путину придавит, то он не идет в туалет, а делает в штаны?

gordy 29 марта 2018 | 10:15

@Кремль пока не собирается отправлять губернатора Амана Тулеева в отставку.@

Мало он дел натворил?

luger_max_otto 29 марта 2018 | 10:12

C точки зрения подонков Путин держится за власть для того, чтобы защищать подонков. Сие составляет основную скрепу путинского государства.

andy66 29 марта 2018 | 10:38

если сейчас отставить Тулеева - у народа может возникнуть впечатление, что это он своими митингами отправил его в отставку... а этого никак нельзя допустить. У народа должно быть четкое ощущение что от его мнения НИЧЕГО не зависит. Только так!

mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 10:05


Нацлидеру придётся уволить тулейку, чтобы побить его рекорд пребывания на посту.

gregor 29 марта 2018 | 10:08

Власти Кемерова опровергли слухи об отставке Амана Тулеева
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Никакой отставки Тулеева .... , он ещё не всё развалил .

rern 29 марта 2018 | 10:08

Омена нужно снять с должности и снимут.

hihi2raza 29 марта 2018 | 10:10

Позорище! Выживший из ума маразматик руководит регионом.

ansh 29 марта 2018 | 10:32

hihi2raza: Да что там регионом? Страной!

ha12raz 29 марта 2018 | 10:10

И чо вы нам сделаете ?

guerrilleros 29 марта 2018 | 10:14

Отставки - подставки , "новичёк" вам на что , применяйте по делу. Вдруг он мемуары писать начнёт или в штаты свалит , и сольёт конгрессу всю вашу кухню .

lubomir 29 марта 2018 | 10:24

Давно пора самому попроситься на покой "по причине неспособности физически исполнять обязанности главы сложного региона". Все им мало, мало.... Ну сколько можно! Подставлял бы уже выю свою детям для завязывания пионерских галстуков на торжественных линейках да слезу радости пускал. А то досиделся... Или там тоже окружающая "братва" сказала "И думать не смей, мы ещё не все взяли!"

perrrkele_satttana 29 марта 2018 | 10:33

Никакой отставки не будет.
Для Скрипаля нашли "Новичок", для Обмана Тупеева найдется "Старичек" - и все останутся довольны, без отставки

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