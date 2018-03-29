Власти Кемерова опровергли слухи об отставке Амана Тулеева

Кремль пока не собирается отправлять губернатора Амана Тулеева в отставку. Кадровые решения могут быть приняты до конца весны.

Уход глава Кузбасса со своего поста был одним из главных требований, которое звучало на стихийном митинге в центре Кемерова в минувший вторник. Тулеев после этого уволил нескольких подчиненных, но слагать с себя полномочия добровольно не собирается. В администрации Кемеровской области о возможных кадровых решениях ничего не знают. Там сказали агентству «РИА Новости», что губернатор находится на рабочем месте и общается с семьями погибших при пожаре.

Убирать Тулеева Кремль пока не будет, чтобы это не выглядело как решение, принятое под давлением. Путин не сторонник показательных отставок, говорят источники РБК. По данным Интерфакса, кадровые решения могут быть приняты в мае-июне.

Тулеев накануне записал видеообращение, заявив, что определенные силы пытаются стравить людей и раскачивают ситуацию в регионе. В этом же духе высказался вчера и президент. Путин пожаловался на вбросы через социальные сети, чтобы посеять панику и недоверие. На встрече с главой Следственного комитета он призвал не допустить этого.

Российский суд в среду заочно арестовал украинского блогера Евгения Вольнова, который распространял информацию о нескольких сотнях погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».