Кибовский: Новым худруком Табакерки должен стать человек, который обеспечит преемственность традиций
Новым художественным руководителем Табакерки должен стать человек, который обеспечит преемственность традиций и сможет стать моральным лидером в коллективе – сказал Интерфаксу руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Он затруднился сказать, когда это назначение может состояться. Такие решения должны приниматься спокойно и взвешенно – добавил чиновник. Напомню – худруком МХТ по решению Минкультуры назначен Сергей Женовач.
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