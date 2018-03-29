Кибовский: Новым худруком Табакерки должен стать человек, который обеспечит преемственность традиций

Новым художественным руководителем Табакерки должен стать человек, который обеспечит преемственность традиций и сможет стать моральным лидером в коллективе – сказал Интерфаксу руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Он затруднился сказать, когда это назначение может состояться. Такие решения должны приниматься спокойно и взвешенно – добавил чиновник. Напомню – худруком МХТ по решению Минкультуры назначен Сергей Женовач.