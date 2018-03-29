Ангела Меркель и Тереза Мэй договорились о совместном ответе на «растущую российскую агрессию»...

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорились о совместном ответе на «растущую российскую агрессию». Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора двух лидеров. Премьер-министр поблагодарила канцлера за активную поддержку и солидарность в связи с инцидентом в Солсбери, — говорится в сообщении британского правительства.

США, Канада и многие европейские страны вслед за Великобританией выслали российских дипломатов.