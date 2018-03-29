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09:32, 29 марта 2018

Ангела Меркель и Тереза Мэй договорились о совместном ответе на «растущую российскую агрессию»

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорились о совместном ответе на «растущую российскую агрессию». Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора двух лидеров. Премьер-министр поблагодарила канцлера за активную поддержку и солидарность в связи с инцидентом в Солсбери, — говорится в сообщении британского правительства.
США, Канада и многие европейские страны вслед за Великобританией выслали российских дипломатов.

Комментарии

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glotov 29 марта 2018 | 09:36

Для того все и затевалось.

russkie_za_sverjenie 29 марта 2018 | 09:36

glotov: Поправка. Не растущую российскую агрессию. А растущую путинскую агрессию. Браво, Меркель! Браво, Мэй! Готов помогать Европе и США изнутри вычистить Россию от коррупционеров.

shicotus_live 29 марта 2018 | 09:42

Ангела Меркель и Тереза Мэй договорились о совместном ответе на «растущую российскую агрессию»...
_________________________________________
Так Ангела уже ответила. Германия подписалась на "Северный поток-2". интересно, чем ответит Тереза.. Попросит бросить отдельную ветку газопровода к себе на острова?)))

patrik04 29 марта 2018 | 09:43

Ангела Меркель и Тереза Мэй договорились о совместном ответе на «растущую российскую агрессию»...

Вера в "российскую угрозу", заменила европейцам и американцам веру в Иисуса Христа, потому что эта новая религия получилась лучше христианства, ведь она объединяет гомосексуалистов, педофилов, евреев, лесбиянок, атеистов, сатанистов... котором не было места в Церкви Христовой.

mitja_76 29 марта 2018 | 10:09

shicotus_live: А знаешь, я бы на ее месте как раз и попросил бы. Ротенберги эту ветку построят (за наш счет), а от покупок газа отказаться и потом можно.

shicotus_live 29 марта 2018 | 10:26

mitja_76: А это еще с какой радости? Нет уж, бизнес - это бизнес. а политический визг 0 это политический визг.

sinoptik2016 29 марта 2018 | 10:15

shicotus_live: ну построят газопровод за твой счет, а пустят ли по нему газ - неизвестно. Пусть будет, авось потом пригодится. Что они теряют? Ничего. Уйберут путена, тебя посадят, как активного соучастника преступлений, а потом и газ пустят.

shicotus_live 29 марта 2018 | 10:33

sinoptik2016: Из твоего бреда понял только то, что если либералы придут к власти, они всем будут газ на халяву давать? Я и не сомневался))

vezdehod 29 марта 2018 | 09:47

Две подруги за чашечкой Виски и шнапса обговорят свои совместные действия против России .

xoxlbizombi 29 марта 2018 | 09:52

Австрия заявила о давлении Британии в связи с высылкой дипломатов РФ/
Великобритания не раз пыталась оказать давление на власти Австрии, чтобы заставить пойти на ответные меры в отношении России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом заявила глава австрийского МИД Карин Кнайсль.

МИД РФ предложил закрыть посольство США в Санкт-Петербурге
Министерство иностранных дел России предложило закрыть американское диппредставительство в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на закрытие генконсульства РФ в Сиэтле.

В МИД Украины предложили заключить новый договор о дружбе с Россией

proxxit 29 марта 2018 | 09:58

xoxlbizombi:

Это какое то враньё...

Не может такого быть, что Кровавый упырь Сталин сделал из фашистской Австрии нормальную демократическую страну.

ukov 29 марта 2018 | 09:59

vezdehod:
Две подруги за чашечкой Виски и шнапса обговорят свои совместные действия против России .
______________________________________
Полагаешь упоролись ?

protiv777 29 марта 2018 | 09:54

russkie_za_sverjenie: Я тоже готов помогать изнутри. Вычищать белоленточное отребье вроде тебя.

(комментарий скрыт)

echo_shar 29 марта 2018 | 10:32

russkie_za_sverjenie:
Думаешь госдеп заметит тебя и даст печенек? )))

naivnyk 29 марта 2018 | 09:37

Конечно, конечно дорогая Тереза, всё так и будем делать (но Поток 2 я всё таки постою)

vasyakirin 29 марта 2018 | 09:45

naivnyk: Если по северному потоку «Новичек » поставлять тогда понятно, но ели сырьевые ресурсы РФ за зеленую макулатуру, то Вы контрабандист!

vargor 29 марта 2018 | 09:48

"Растущую российскую агрессию"
Врут, гады. Происходит ровно обратное: растёт западная агрессия против России. Всё ближе к ядерной войне подводят.

testmeter 29 марта 2018 | 10:26

vargor: Сколько территорий у России уже оттяпали супостаты?

vargor 29 марта 2018 | 10:40

testmeter: Ручонки у них коротки оттяпать российские территории. Они ведут информационную, клеветническую войну против России.
Как было перед нападением на Ирак с фальшивой пробиркой в ООН.

krysodav2 29 марта 2018 | 09:49

Почаще всему миру показывайте мультики , как российские ракеты летят уничтожать Америку,Австралию и Европу! Ждемс новых серий!

seryj_wolk 29 марта 2018 | 09:49

И стоили того убийства людей на британской территории? Теперь рфия получит ответку в том числе и ударом по финансам. Надежды на строительство Северного потока 2 являются призрачными. Могу поспорить, что по заключению экологов этот проект будет неосуществим. Рфцы, готовьтесь к новым истерикам!

nikto_nikak 29 марта 2018 | 09:55

Скоро выйдут исследования как один из выдающихся сынов армянского народа, и не только, полностью разрушил российскую внешнюю политику.

bitman 29 марта 2018 | 10:36

nikto_nikak: И ник Вы себе выбрали говорящий....

komiccap_nkvd 29 марта 2018 | 10:05

Почитайте умного еврея: https://rueconomics.ru/315786-ssha-poimut-tolko-esli-poluchat-otrezvlyayushii-udar-kedmi-nazval-edinstvennyi-sposob-ostanovit-davlenie-na-rossiyu

(комментарий скрыт)

fedor_v_glaz 29 марта 2018 | 10:13

Кстати, если немцы реально разрешат провести "Поток 2", то это будет троянским конём. Ведь всегда к можно будет подмешать к природному газу - газ "Новичок", тем более, что у этого газа чрезвычайно высокая токсичность и какие-то миллиграммы убивают зараз 500 человек. И вот зажгут немчура в своих уютных домиках в стиле фахверка конфорочки - а оттуда миазмы "Новичка". Так вся Дойче Бундес Аллемайне и поляжет хладными телами. Фрау Меркель, вы дали отличную оценку состоянию одного сабжекта, но своё состояние вы, пожалуй, оценить забыли: "Поток 2" - это Троянский конь.

len56 29 марта 2018 | 10:18

Скоро придём в полную Ж.
Нет дня без шага в этом направлении...Интересно-что будет через 6 лет? Даже страшно подумать....

rktq 29 марта 2018 | 10:27

-Ангела, говорят у соседей Ваших..,отпечатки пальцев Саркази нашли на "ливийском чемодане"..
-О! Тереза...я полностью поддерживаю Вас озабоченность «растущей российской агрессий»

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