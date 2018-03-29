Ангела Меркель и Тереза Мэй договорились о совместном ответе на «растущую российскую агрессию»
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорились о совместном ответе на «растущую российскую агрессию». Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора двух лидеров. Премьер-министр поблагодарила канцлера за активную поддержку и солидарность в связи с инцидентом в Солсбери, — говорится в сообщении британского правительства.
США, Канада и многие европейские страны вслед за Великобританией выслали российских дипломатов.
Комментарии27
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glotov 29 марта 2018 | 09:36
Для того все и затевалось.
russkie_za_sverjenie 29 марта 2018 | 09:36
glotov: Поправка. Не растущую российскую агрессию. А растущую путинскую агрессию. Браво, Меркель! Браво, Мэй! Готов помогать Европе и США изнутри вычистить Россию от коррупционеров.
shicotus_live 29 марта 2018 | 09:42
Ангела Меркель и Тереза Мэй договорились о совместном ответе на «растущую российскую агрессию»...
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Так Ангела уже ответила. Германия подписалась на "Северный поток-2". интересно, чем ответит Тереза.. Попросит бросить отдельную ветку газопровода к себе на острова?)))
patrik04 29 марта 2018 | 09:43
Ангела Меркель и Тереза Мэй договорились о совместном ответе на «растущую российскую агрессию»...
Вера в "российскую угрозу", заменила европейцам и американцам веру в Иисуса Христа, потому что эта новая религия получилась лучше христианства, ведь она объединяет гомосексуалистов, педофилов, евреев, лесбиянок, атеистов, сатанистов... котором не было места в Церкви Христовой.
mitja_76 29 марта 2018 | 10:09
shicotus_live: А знаешь, я бы на ее месте как раз и попросил бы. Ротенберги эту ветку построят (за наш счет), а от покупок газа отказаться и потом можно.
shicotus_live 29 марта 2018 | 10:26
mitja_76: А это еще с какой радости? Нет уж, бизнес - это бизнес. а политический визг 0 это политический визг.
sinoptik2016 29 марта 2018 | 10:15
shicotus_live: ну построят газопровод за твой счет, а пустят ли по нему газ - неизвестно. Пусть будет, авось потом пригодится. Что они теряют? Ничего. Уйберут путена, тебя посадят, как активного соучастника преступлений, а потом и газ пустят.
shicotus_live 29 марта 2018 | 10:33
sinoptik2016: Из твоего бреда понял только то, что если либералы придут к власти, они всем будут газ на халяву давать? Я и не сомневался))
vezdehod 29 марта 2018 | 09:47
Две подруги за чашечкой Виски и шнапса обговорят свои совместные действия против России .
xoxlbizombi 29 марта 2018 | 09:52
Австрия заявила о давлении Британии в связи с высылкой дипломатов РФ/
Великобритания не раз пыталась оказать давление на власти Австрии, чтобы заставить пойти на ответные меры в отношении России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом заявила глава австрийского МИД Карин Кнайсль.
МИД РФ предложил закрыть посольство США в Санкт-Петербурге
Министерство иностранных дел России предложило закрыть американское диппредставительство в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на закрытие генконсульства РФ в Сиэтле.
В МИД Украины предложили заключить новый договор о дружбе с Россией
proxxit 29 марта 2018 | 09:58
xoxlbizombi:
Это какое то враньё...
Не может такого быть, что Кровавый упырь Сталин сделал из фашистской Австрии нормальную демократическую страну.
ukov 29 марта 2018 | 09:59
vezdehod:
Две подруги за чашечкой Виски и шнапса обговорят свои совместные действия против России .
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Полагаешь упоролись ?
protiv777 29 марта 2018 | 09:54
russkie_za_sverjenie: Я тоже готов помогать изнутри. Вычищать белоленточное отребье вроде тебя.
echo_shar 29 марта 2018 | 10:32
russkie_za_sverjenie:
Думаешь госдеп заметит тебя и даст печенек? )))
naivnyk 29 марта 2018 | 09:37
Конечно, конечно дорогая Тереза, всё так и будем делать (но Поток 2 я всё таки постою)
vasyakirin 29 марта 2018 | 09:45
naivnyk: Если по северному потоку «Новичек » поставлять тогда понятно, но ели сырьевые ресурсы РФ за зеленую макулатуру, то Вы контрабандист!
vargor 29 марта 2018 | 09:48
"Растущую российскую агрессию"
Врут, гады. Происходит ровно обратное: растёт западная агрессия против России. Всё ближе к ядерной войне подводят.
testmeter 29 марта 2018 | 10:26
vargor: Сколько территорий у России уже оттяпали супостаты?
vargor 29 марта 2018 | 10:40
testmeter: Ручонки у них коротки оттяпать российские территории. Они ведут информационную, клеветническую войну против России.
Как было перед нападением на Ирак с фальшивой пробиркой в ООН.
krysodav2 29 марта 2018 | 09:49
Почаще всему миру показывайте мультики , как российские ракеты летят уничтожать Америку,Австралию и Европу! Ждемс новых серий!
seryj_wolk 29 марта 2018 | 09:49
И стоили того убийства людей на британской территории? Теперь рфия получит ответку в том числе и ударом по финансам. Надежды на строительство Северного потока 2 являются призрачными. Могу поспорить, что по заключению экологов этот проект будет неосуществим. Рфцы, готовьтесь к новым истерикам!
nikto_nikak 29 марта 2018 | 09:55
Скоро выйдут исследования как один из выдающихся сынов армянского народа, и не только, полностью разрушил российскую внешнюю политику.
bitman 29 марта 2018 | 10:36
nikto_nikak: И ник Вы себе выбрали говорящий....
komiccap_nkvd 29 марта 2018 | 10:05
Почитайте умного еврея: https://rueconomics.ru/315786-ssha-poimut-tolko-esli-poluchat-otrezvlyayushii-udar-kedmi-nazval-edinstvennyi-sposob-ostanovit-davlenie-na-rossiyu
fedor_v_glaz 29 марта 2018 | 10:13
Кстати, если немцы реально разрешат провести "Поток 2", то это будет троянским конём. Ведь всегда к можно будет подмешать к природному газу - газ "Новичок", тем более, что у этого газа чрезвычайно высокая токсичность и какие-то миллиграммы убивают зараз 500 человек. И вот зажгут немчура в своих уютных домиках в стиле фахверка конфорочки - а оттуда миазмы "Новичка". Так вся Дойче Бундес Аллемайне и поляжет хладными телами. Фрау Меркель, вы дали отличную оценку состоянию одного сабжекта, но своё состояние вы, пожалуй, оценить забыли: "Поток 2" - это Троянский конь.
len56 29 марта 2018 | 10:18
Скоро придём в полную Ж.
Нет дня без шага в этом направлении...Интересно-что будет через 6 лет? Даже страшно подумать....
rktq 29 марта 2018 | 10:27
-Ангела, говорят у соседей Ваших..,отпечатки пальцев Саркази нашли на "ливийском чемодане"..
-О! Тереза...я полностью поддерживаю Вас озабоченность «растущей российской агрессий»