МИД РФ возмутился отказом посольства США организовать собеседования для получения виз сборной РФ по вольной борьбе..

МИД России выразил крайнее возмущение отказом посольства США в Москве организовать собеседования для получения американских виз сборной России по вольной борьбе. В начале апреля спортсмены должны были отправиться на Кубок Мира в США. Американцы сослались на нехватку консульского персонала, однако в МИДе назвали эти объяснения «отпиской». В Москве считают, что США грубо нарушили обязательства организаторов международных соревнований, прямо и открыто дискриминируя одну из команд.