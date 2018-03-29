МИД РФ возмутился отказом посольства США организовать собеседования для получения виз сборной РФ по вольной борьбе
МИД России выразил крайнее возмущение отказом посольства США в Москве организовать собеседования для получения американских виз сборной России по вольной борьбе. В начале апреля спортсмены должны были отправиться на Кубок Мира в США. Американцы сослались на нехватку консульского персонала, однако в МИДе назвали эти объяснения «отпиской». В Москве считают, что США грубо нарушили обязательства организаторов международных соревнований, прямо и открыто дискриминируя одну из команд.
Комментарии20
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russkie_za_sverjenie 29 марта 2018 | 09:34
Бугага)))))))) Респект США!!))))))))))) Имеют полное право пускать к себе или не пускать. На своей территории страна может делать что хочет.
В вообще в этой ситуации НАГЛЯДНО показана зависимость России от Америки. Пиндосы не рвутся в скрепную, а псевдопатриоты прям умирают, хотят в штаты. А почему? Да потому, что там цивилизация, технологии, блага, уровень жизни и свобода.
Чем ответит плешьфюрер??? Не пустит американских спортсменов (если такие вообще будут) на игру в Углич?)))) Или по старинки – опять врежет по сиротам антидетским законом?
evgolius7 29 марта 2018 | 09:40
МИД РФ возмутился отказом посольства США организовать собеседования для получения виз сборной РФ по вольной борьбе..
Мда...великая держава!
seryj_wolk 29 марта 2018 | 09:44
evgolius7: Из Штатов в рфию ездит много меньше людей, которым требуется виза, чем из рфии в Штаты. Установив паритет работников консульств, рфия сама себя к подобным ситуациям приговорила! Пусть теперь хлебает половником.
vezdehod 29 марта 2018 | 09:44
Как это у МИДа ещё хватает сил "возмущаться?
book_publisher 29 марта 2018 | 09:56
Поскольку сборная США просрала отборочный тур ЧМ по футболу, то можно симметрично не дать визы, например, сборной Великобритании... )))
ostapbey 29 марта 2018 | 10:03
vezdehod: приятно удивило,что иногда МИД России занимается и полезным для организма делом А именно СПОРТОМ!!
Не только перевозкой вализ с кокаином..
Но все таки нужно различать ИН:ОСТРАННЫЕ дела с спортивными.
За спортивные дела должен по чину возмущаться Мутко с Жуковым.
И иже с ними.
А то проспали порядок оформления документов и норовят мимо очереди покинуть Россию.
Демократия не терпит авторитарные порядки России.
Даже....
detul 29 марта 2018 | 09:45
russkie_za_sverjenie: Зачем врезать законами? Достаточно перед федерацией, в данном случае по борьбе, поставить вопрос о запрете организации международных соревнований в США. ... Ну или называть их не мировыми первенствами, а открытым чемпионатом США, куда организатор (не международная федерация, а федерация борьбы США) имеет право приглашать только слабых спортсменов.
monik_7 29 марта 2018 | 09:49
detul: как там было у булгакова? В очередь, сукины дети, стоять!
rogerrabbit 29 марта 2018 | 09:54
detul: поставить вопрос о запрете организации международных соревнований в США
да-да
"поставить вопрос", конечно
вот только одна беда:
с той репутацией, которую заработала наша страна, результат этой "постановки" предсказуем
и это результат "постановщиков" не обрадует
fig__wam 29 марта 2018 | 09:55
detul: Поставить можно, долго ли простоит?
Просто пошлют на хър и предложат заткнуться или выметаться.
Весовые категории разные. Не дадут выпендриваться.
Думать надо было, когда персонал посольства США сокращали.
Маня думает, что они должны всю остальную работу бросить и только визами заниматься.
Это она сдуру.
Сейчас у них железный аргумент есть- нехватка персонала.
Слишком много россиян хотят в США попасть.
stas12006 29 марта 2018 | 10:05
detul: поставить вопрос можно , но всем уже плевать на вопросы россии. России никто не доверяет. Россия - гопстрана с которой никто больше не хочет иметь дело
estamp 29 марта 2018 | 10:00
russkie_za_sverjenie: В вообще в этой ситуации НАГЛЯДНО показана зависимость России от Америки. Пиндосы не рвутся в скрепную, а псевдопатриоты прям умирают, хотят в штаты.
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Дебил. Речь о спортсменах и международном турнире.
Завтра наши американским спортсменам визу не дадут, ты такой же оргазм испытаешь?
ostapbey 29 марта 2018 | 10:07
estamp: ты глазья вытарищил и не видишь порядок выписки документов на въезд в США??
А ты еще раз моргни, и перечитай еще раз. И не спи когда касса для выдачи билетов открыта.
И кокаин с мельдонием ВЫКЛАДИ и ВЫЛОЖИ в камеру хранения России.
А не то, то в Алькатрас посадят всю сборную. С Мутком даже..
moskovich 29 марта 2018 | 09:42
А МИД не устал , часом, возмущаться без перерывов и выходных ?
apels 29 марта 2018 | 09:49
Нормально - в общую очередь!
nikto_nikak 29 марта 2018 | 09:51
Лавруша, а ты вышли еще 50% американских дипработников - вот тогда поржем....)))
putin_itogy 29 марта 2018 | 10:02
Ха-ха-х...
stas12006 29 марта 2018 | 10:03
Пусть чурки дома сидят, допинг жрут
severnaj 29 марта 2018 | 10:07
Да-с, неприятно. А что вы хотели, господа??? Теперь будете получать по щщам, пока не осознаете. Вот Ын, казалось бы, какой пень, а понял, что себе дороже будет, и пошел договариваться, дожали таки американцы. Наш-то один остался....как будет выкручиваться? А выкручиваться придется, и все вернуть придется, и еще каяться будет - другого пути нет. На нем весь Запад оттопчется с особым наслаждением.
tag188 29 марта 2018 | 10:08
однако в МИДе назвали эти объяснения «отпиской».
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Ну не все же россиянам "отписки" от чиновников получать. Куда ни обратись, в любое ведомство, по любому вопросу.
Здесь МИДакам дали отписку. Как любил говаривать Хрущев, дали попробовать собственную пилюлю.
Жрите, приятного аппетита :))