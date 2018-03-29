В следственном комитете считают, что проверки в ТЦ «Зимняя вишня» с 2016-ого года проводили «не слишком добросовестно»
Сейчас следователи проводят допросы и очные ставки с ответственными за это людьми, — сказал глава ведомства Александр Бастрыкин. Александр Бастрыкин подчеркнул, что наиболее вероятной причиной пожара считает неисправность в системе пожаротушения.
Комментарии10
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grishakras 29 марта 2018 | 09:36
Все добросовестно , но не чрезмерно - началось отмазывание своих , встроенных в вертикаль.
evgolius7 29 марта 2018 | 09:42
«не слишком добросовестно»
Для них сгоревшие дети это удар в спину Путина.
Соболезнования и слова поддержки они произносят Путину, а не родителям оставшимся без детей.
Больные, лишенные малейших признаков человека скоты.
(с)
boooben 29 марта 2018 | 10:11
Ну хорошо, что "не слишком". А то "слишком" - это всегда плохо, всё хорошо в меру.
"Слишком добросовестная проверка" - это пять.
venmud 29 марта 2018 | 09:38
«не слишком добросовестно»
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- Больной перед смертью потел? - Это очень хорошо.
lacosta1969 29 марта 2018 | 09:39
О проверке предупреждают за три дня до её проведения. Можно свободно успеть открыть все двери, повесить огнетушители, наладить сигнализацию. А после проверки на три года хоть трава не расти.
dmitriy_radchenko 29 марта 2018 | 09:45
"Наиболее вероятной причиной пожара считает неисправность в системе пожаротушения"????
Ну чего они там нарасследуют с такими представлениями о причинно-следственных связях?
wuwer 29 марта 2018 | 09:48
...вероятной причиной пожара считается неисправность в системе пожаротушения....
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Это что за бред?...Внимательно вдумайтесь, что несут эти ...
Причина - произошло короткое замыкание в системе пожаротушения и возник пожар?
Неисправность в системе пожаротушение может привести к УЖАСНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ из-за несрабатывания!!!!
apels 29 марта 2018 | 09:51
"не слишком добросовестно..."
Осетрина не бывает второй свежести!
kochar 29 марта 2018 | 10:04
«не слишком добросовестно»
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1. Откупились.
2.Отмазались.
3.Купили.
4.Никто не проводил проверку.
5.Нельзя было достраивать верхние этажи.
6.Бардак.
7.Полный бардак.
8.Полнейший бардак.
9,Ужас.
10,Трагедия.
gavana 29 марта 2018 | 10:07
Причина пожара неисправность пожаротушения.... вот это выдал.... По его мнению можно понять когда тебя убивают, виноват ты сам.... так как не учил приёмы самообороны.... или был на этот момент травмирован.... МЧС - это не теракт... Президент - это халатность.... СК- загорелась из за неисправности системы пожаротушения... Суд- виноват гражданин Украины.... хотел устроить майдан.... Что ещё можно сказать.