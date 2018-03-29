В следственном комитете считают, что проверки в ТЦ «Зимняя вишня» с 2016-ого года проводили «не слишком добросовестно»

Сейчас следователи проводят допросы и очные ставки с ответственными за это людьми, — сказал глава ведомства Александр Бастрыкин. Александр Бастрыкин подчеркнул, что наиболее вероятной причиной пожара считает неисправность в системе пожаротушения.