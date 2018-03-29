На месте сгоревшего торгового центра Зимняя Вишня может быть разбит сквер
На месте сгоревшего торгового центра Зимняя Вишня может быть разбит сквер – с такой инициативой выступил мэр Кемерово Илья Сердюк. В сквере планируется посадить дерево в честь каждого погибшего. Кроме того, обсуждается возможность установки мемориала. По словам мэра, большинство жителей проголосовало за снос комплекса — «никто уже туда не пойдет, даже если он будет восстановлен».
Комментарии18
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putin_itogy 29 марта 2018 | 09:36
Правильное решение!
nastawnik_dulo_w 29 марта 2018 | 09:41
putin_itogy: Не знаю, много ли грехов за плечами кемеровского мэра, но в этой трагедии он - один из немногих, кто вел себя правильно и был среди людей.
kryymsdyk 29 марта 2018 | 10:18
putin_itogy: Памятник Путину поставить можно. На костях, будет символично.
evgolius7 29 марта 2018 | 09:36
На месте сгоревшего торгового центра Зимняя Вишня может быть разбит сквер..
И памятник ушлёпку в сквере....
Пусть люди знают, кто виновник в строительстве сквера.
mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 09:38
Находиться в сквере гораздо безопаснее, чем в ТРЦ.
Только зимой холодно.
vulgaris_liberal 29 марта 2018 | 09:38
Некаких скверов быть не должно пока в каждом городе рашки не построят мост немцова или мемориала навального!
neon001 29 марта 2018 | 09:39
обычно потом сквер проигрывает храму.
shicotus_live 29 марта 2018 | 10:03
neon001: А почему бы в сквере не построить часовню. в память о погибших? Вполне себе здраво.
andre_klimov 29 марта 2018 | 10:16
shicotus_live:
А так же мусульманский молельный дом, синагогу и буддисткий храм?
А может - не надо культовые сооружения в общественные места пихать? Вот мемориал там был бы кстати очень.
kryymsdyk 29 марта 2018 | 10:19
shicotus_live: а если среди погибших были шаманисты или атеисты?
vasya_von_smetankin 29 марта 2018 | 09:41
Головы бы им поразбивать, этим упырям, а не сквер...
nabludatel777999 29 марта 2018 | 09:43
Зачем сквер? У нас полно всяких бесполезных скверов. У нас свалок не хватает...
tazo_44 29 марта 2018 | 10:01
nabludatel777999: Да вся страна у вас свалка, чего не хватает?! Надо крематорий на этом месте отстройть для мера, губернатора, президента, остальных чинуш и членов их семей и не обязательно ждать их кончины, облить бензином и поджечь, пусть погорят, как эти бедные дети горели!!!
pantera_1 29 марта 2018 | 09:53
Теперь оно инициативу проявляет. Жалкий трус.
wuwer 29 марта 2018 | 10:07
"Когда убьют...тогда приходите" (с)
Мы тогда про вас вспомним и начнем проявлять заботу
vladvinn73 29 марта 2018 | 10:10
разбить сквер и сжечь опять
ramus 29 марта 2018 | 10:12
РПЦ отмалчивается.
andy66 29 марта 2018 | 10:16
место в центре города? Отдать под сквер? Ни за что не поверю...
Уже через год там будет стоять новый ТРЦ, просто владелец будет другой