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09:30, 29 марта 2018

На месте сгоревшего торгового центра Зимняя Вишня может быть разбит сквер

На месте сгоревшего торгового центра Зимняя Вишня может быть разбит сквер – с такой инициативой выступил мэр Кемерово Илья Сердюк. В сквере планируется посадить дерево в честь каждого погибшего. Кроме того, обсуждается возможность установки мемориала. По словам мэра, большинство жителей проголосовало за снос комплекса — «никто уже туда не пойдет, даже если он будет восстановлен».

Комментарии

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putin_itogy 29 марта 2018 | 09:36

Правильное решение!

nastawnik_dulo_w 29 марта 2018 | 09:41

putin_itogy: Не знаю, много ли грехов за плечами кемеровского мэра, но в этой трагедии он - один из немногих, кто вел себя правильно и был среди людей.

kryymsdyk 29 марта 2018 | 10:18

putin_itogy: Памятник Путину поставить можно. На костях, будет символично.

evgolius7 29 марта 2018 | 09:36

На месте сгоревшего торгового центра Зимняя Вишня может быть разбит сквер..

И памятник ушлёпку в сквере....
Пусть люди знают, кто виновник в строительстве сквера.

mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 09:38


Находиться в сквере гораздо безопаснее, чем в ТРЦ.
Только зимой холодно.

vulgaris_liberal 29 марта 2018 | 09:38

Некаких скверов быть не должно пока в каждом городе рашки не построят мост немцова или мемориала навального!

neon001 29 марта 2018 | 09:39

обычно потом сквер проигрывает храму.

shicotus_live 29 марта 2018 | 10:03

neon001: А почему бы в сквере не построить часовню. в память о погибших? Вполне себе здраво.

andre_klimov 29 марта 2018 | 10:16

shicotus_live:
А так же мусульманский молельный дом, синагогу и буддисткий храм?

А может - не надо культовые сооружения в общественные места пихать? Вот мемориал там был бы кстати очень.

kryymsdyk 29 марта 2018 | 10:19

shicotus_live: а если среди погибших были шаманисты или атеисты?

vasya_von_smetankin 29 марта 2018 | 09:41

Головы бы им поразбивать, этим упырям, а не сквер...

nabludatel777999 29 марта 2018 | 09:43

Зачем сквер? У нас полно всяких бесполезных скверов. У нас свалок не хватает...

tazo_44 29 марта 2018 | 10:01

nabludatel777999: Да вся страна у вас свалка, чего не хватает?! Надо крематорий на этом месте отстройть для мера, губернатора, президента, остальных чинуш и членов их семей и не обязательно ждать их кончины, облить бензином и поджечь, пусть погорят, как эти бедные дети горели!!!

pantera_1 29 марта 2018 | 09:53

Теперь оно инициативу проявляет. Жалкий трус.

wuwer 29 марта 2018 | 10:07

"Когда убьют...тогда приходите" (с)
Мы тогда про вас вспомним и начнем проявлять заботу

vladvinn73 29 марта 2018 | 10:10

разбить сквер и сжечь опять

ramus 29 марта 2018 | 10:12

РПЦ отмалчивается.

andy66 29 марта 2018 | 10:16

место в центре города? Отдать под сквер? Ни за что не поверю...
Уже через год там будет стоять новый ТРЦ, просто владелец будет другой

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