На месте сгоревшего торгового центра Зимняя Вишня может быть разбит сквер – с такой инициативой выступил мэр Кемерово Илья Сердюк. В сквере планируется посадить дерево в честь каждого погибшего. Кроме того, обсуждается возможность установки мемориала. По словам мэра, большинство жителей проголосовало за снос комплекса — «никто уже туда не пойдет, даже если он будет восстановлен».